Guardiola se abre a que Vox entre en el Gobierno de Extremadura

La presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, se ha abierto a que Vox entre en el nuevo Gobierno, tras las elecciones autonómicas que ganó el PP sin mayoría absoluta. Según ha podido saber RNE, la próxima semana se efectuará la propuesta de acuerdo, que los populares descartan que sea solo de investidura.

Fuentes cercanas a su Ejecutivo han indicado que Guardiola quiere un acuerdo que dé estabilidad a toda la legislatura y que, por lo tanto, se negociará de forma global, incluyendo los miembros de la Mesa de la Asamblea, medidas para los próximos cuatro años y los presupuestos autonómicos, que llevan prorrogados desde 2024.

El PP ganó los comicios autonómicos del 21 de diciembre al obtener 29 escaños, uno más que en la anterior legislatura. La mejora, no obstante, no fue suficiente para alcanzar la mayoría absoluta, como pretendía Guardiola cuando decidió el adelanto electoral: ahora necesita los 11 asientos de un Vox en auge, que ha sumado seis más que en las elecciones anteriores.

