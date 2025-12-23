El Gobierno cree que el PP está "más atado que nunca" a Vox tras las elecciones en Extremadura y le pide responsabilidad

el respeto a esa decisión que solo le correspondía a ella

Yo, como demócrata, a la vista de los resultados, quiero hacer dos

reflexiones.

En primer lugar, como demócrata, me duele

que la participación en estas elecciones extremeñas haya sido la

mínima histórica.

Ha caído la participación

más de ocho puntos.

Y también me duele cómo la ultraderecha

ha duplicado su presencia en el parlamento extremeño dicho esto

el Partido Popular, señora Guardiola, decidió esta convocatoria

electoral porque quería desprenderse de Vox y lo que ha conseguido es estar más

atado que nunca

el Partido Popular a Vox.

Por eso, apelo a la responsabilidad de todas las

fuerzas políticas en el sentido de preservar de las instituciones

preservar de la presencia en las instituciones de aquellos que quieren

acabar

con las instituciones

de aquellos que fuerzas más de ultraderecha, ¿hay cierto debate, sobre

todo en

el Partido Socialista, en Extremadura, sobre una abstención que facilite el

Gobierno

de María Guardiola y evite precisamente esa dependencia

No sé si desde el Gobierno, bueno, ven margen, creen que se puede llegar a

acuerdos de mínimo con el

Partido Popular para aislar a la ultraderecha

Y siguiendo con este auge de Vox,

usted, supongo, como ministra

de Migración, ¿cómo cree que ese discurso anti-inmigración, sobre todo

en una comunidad autónoma,

que tiene las cuotas más bajas de inmigrantes, ha crecido tanto

la fuerza de la ultraderecha?

Muchas gracias. Voy a compartir algunas reflexiones

aprovechando su pregunta, que por supuesto que le agradezco la pregunta.

Son los resultados que

se esperaban? Evidentemente que no.

También le diré que está en nuestra mano que

esos resultados cambien.

El Partido Socialista Obrero Español es el partido con mayor tradición

en nuestro país. Es un partido que tiene 147 años de

historia construida día a día

a través de la escucha de la militancia, escucha a la ciudadanía y

del análisis profundo

de los resultados electorales que es en lo que estamos ahora mismo.

Pero también le diré

que, fíjese, estamos viendo ya en diferentes comunidades autónomas

donde se están desarrollando estos pactos del Partido Popular y Vox y

quizás la ciudadanía

de esas comunidades autónomas todavía no está sufriendo las consecuencias de

esos

gobiernos del PP con Vox.

No está sufriendo las consecuencias de esa involución

de esos recortes que se plantean.

Y pongo casos muy concretos, por ejemplo, menoscabando la libertad

de aborto de las mujeres, dejando morir los servicios públicos que nos

previenen del cambio climático

Estamos viendo cómo se están manifestando bomberos forestales que no

tienen recursos para luchar contra

los incendios o negando la violencia machista cuando en lo que va de año ya

hay 47%

mujeres asesinadas por la violencia machista.

Y los ciudadanos de esas comunidades donde gobierna el

Partido Popular y Vox no están viendo esos resultados porque hay un gobierno

de España que está siendo una garantía

para proteger esos derechos de la ciudadanía, esos servicios públicos.

Y lo hemos demostrado

hoy mismo el ministro Puente y yo con ese decreto de escudo social

con medidas en materia de vivienda, en materia de revalorizar las pensiones,

en materia de transporte

vertebrando el territorio.

No están viendo todavía la ciudadanía las consecuencias de esas políticas de

involución del Partido Popular y Vox.

Pero por eso, desde luego yo como portavoz y el Gobierno

nos vamos a seguir dejando la piel para que seguir demostrando que no da igual

quién esté al frente de las instituciones y

de los gobiernos. En lo que tiene que ver con su pregunta

concreta, mire, fue el Partido Popular quien

decidió de manera innecesaria esta convocatoria electoral.

Así es que responsabilidad..

hay que pedir al responsable y en este caso tiene nombres y apellidos y es el

Partido Popular del señor Fijo, de la señora Guardiola

El Partido Popular no solo está pactando con la ultraderecha, está

llevando a cabo políticas

de ultraderecha, mensajes de ultraderecha, no solo acuerdos

sino asumiendo en primera persona políticas en todos los ámbitos, por

ejemplo, también en lo que tiene que ver

con la política migratoria y, si quiere, nos referimos a lo que está

pasando en Badalona con un regidor

el señor Albiol, del Partido Popular, un ejercicio claro de racismo y de

xenofobia y de

deshumanización. Dicho todo esto, el Partido Socialista

es el partido más demócrata de la sociedad española

Tenemos unos mecanismos, no solamente los órganos internos, donde en el

Partido Socialista

eso ya está resuelto.

Es la militancia quien tiene la voz en todas estas cuestiones

Gracias, ministro. Preguntas para la ministra portavoz.