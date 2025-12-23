Enlaces accesibilidad
El Gobierno cree que el PP está "más atado que nunca" a Vox tras las elecciones en Extremadura y le pide responsabilidad

  • Saiz, que se estrena como portavoz, pone el foco en la decisión de Guardiola de adelantar los comicios
  • Evita pronunciarse sobre el batacazo de los socialistas, por el que Gallardo ya ha dimitido como secretario general
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado este martes que el PP está "más atado que nunca" a Vox tras el resultado de las elecciones de Extremadura y ha pedido "responsabilidad" a los de Alberto Núñez Feijóo para preservar las instituciones.

Saiz —que se ha estrenado este martes como portavoz tras el Consejo de Ministros— ha ofrecido la primera valoración los comicios extremeños, 48 horas después de la cita, y ha puesto el foco en la decisión de adelantar las elecciones de la presidenta extremeña, María Guardiola, quien ahora debe sentarse a negociar con el partido a su derecha.

"La señora Guardiola, el Partido Popular, decidió esta convocatoria electoral porque quería desprenderse de Vox y lo que ha conseguido es estar más atado que nunca", ha afirmado Saiz en la rueda de prensa.

el respeto a esa decisión que solo le correspondía a ella

Yo, como demócrata, a la vista de los resultados, quiero hacer dos

reflexiones.

En primer lugar, como demócrata, me duele

que la participación en estas elecciones extremeñas haya sido la

mínima histórica.

Ha caído la participación

más de ocho puntos.

Y también me duele cómo la ultraderecha

ha duplicado su presencia en el parlamento extremeño dicho esto

el Partido Popular, señora Guardiola, decidió esta convocatoria

electoral porque quería desprenderse de Vox y lo que ha conseguido es estar más

atado que nunca

el Partido Popular a Vox.

Por eso, apelo a la responsabilidad de todas las

fuerzas políticas en el sentido de preservar de las instituciones

preservar de la presencia en las instituciones de aquellos que quieren

acabar

con las instituciones

de aquellos que fuerzas más de ultraderecha, ¿hay cierto debate, sobre

todo en

el Partido Socialista, en Extremadura, sobre una abstención que facilite el

Gobierno

de María Guardiola y evite precisamente esa dependencia

No sé si desde el Gobierno, bueno, ven margen, creen que se puede llegar a

acuerdos de mínimo con el

Partido Popular para aislar a la ultraderecha

Y siguiendo con este auge de Vox,

usted, supongo, como ministra

de Migración, ¿cómo cree que ese discurso anti-inmigración, sobre todo

en una comunidad autónoma,

que tiene las cuotas más bajas de inmigrantes, ha crecido tanto

la fuerza de la ultraderecha?

Muchas gracias. Voy a compartir algunas reflexiones

aprovechando su pregunta, que por supuesto que le agradezco la pregunta.

Son los resultados que

se esperaban? Evidentemente que no.

También le diré que está en nuestra mano que

esos resultados cambien.

El Partido Socialista Obrero Español es el partido con mayor tradición

en nuestro país. Es un partido que tiene 147 años de

historia construida día a día

a través de la escucha de la militancia, escucha a la ciudadanía y

del análisis profundo

de los resultados electorales que es en lo que estamos ahora mismo.

Pero también le diré

que, fíjese, estamos viendo ya en diferentes comunidades autónomas

donde se están desarrollando estos pactos del Partido Popular y Vox y

quizás la ciudadanía

de esas comunidades autónomas todavía no está sufriendo las consecuencias de

esos

gobiernos del PP con Vox.

No está sufriendo las consecuencias de esa involución

de esos recortes que se plantean.

Y pongo casos muy concretos, por ejemplo, menoscabando la libertad

de aborto de las mujeres, dejando morir los servicios públicos que nos

previenen del cambio climático

Estamos viendo cómo se están manifestando bomberos forestales que no

tienen recursos para luchar contra

los incendios o negando la violencia machista cuando en lo que va de año ya

hay 47%

mujeres asesinadas por la violencia machista.

Y los ciudadanos de esas comunidades donde gobierna el

Partido Popular y Vox no están viendo esos resultados porque hay un gobierno

de España que está siendo una garantía

para proteger esos derechos de la ciudadanía, esos servicios públicos.

Y lo hemos demostrado

hoy mismo el ministro Puente y yo con ese decreto de escudo social

con medidas en materia de vivienda, en materia de revalorizar las pensiones,

en materia de transporte

vertebrando el territorio.

No están viendo todavía la ciudadanía las consecuencias de esas políticas de

involución del Partido Popular y Vox.

Pero por eso, desde luego yo como portavoz y el Gobierno

nos vamos a seguir dejando la piel para que seguir demostrando que no da igual

quién esté al frente de las instituciones y

de los gobiernos. En lo que tiene que ver con su pregunta

concreta, mire, fue el Partido Popular quien

decidió de manera innecesaria esta convocatoria electoral.

Así es que responsabilidad..

hay que pedir al responsable y en este caso tiene nombres y apellidos y es el

Partido Popular del señor Fijo, de la señora Guardiola

El Partido Popular no solo está pactando con la ultraderecha, está

llevando a cabo políticas

de ultraderecha, mensajes de ultraderecha, no solo acuerdos

sino asumiendo en primera persona políticas en todos los ámbitos, por

ejemplo, también en lo que tiene que ver

con la política migratoria y, si quiere, nos referimos a lo que está

pasando en Badalona con un regidor

el señor Albiol, del Partido Popular, un ejercicio claro de racismo y de

xenofobia y de

deshumanización. Dicho todo esto, el Partido Socialista

es el partido más demócrata de la sociedad española

Tenemos unos mecanismos, no solamente los órganos internos, donde en el

Partido Socialista

eso ya está resuelto.

Es la militancia quien tiene la voz en todas estas cuestiones

Gracias, ministro. Preguntas para la ministra portavoz.

El Gobierno lamenta que Guardiola convocó elecciones para "desprenderse de Vox y ha conseguido estar más atada que nunca"

Más tarde, en declaraciones a la prensa, la ministra ha recordado que los populares no solo se han apoyado en Vox para gobernar en los territorios, sino que han llevado a cabo sus políticas y han asumido sus mensajes. En su opinión, el Gobierno central ha tenido que "salir al rescate" por este motivo y está siendo una garantía para la ciudadanía.

El PP ganó las elecciones del domingo en Extremadura con 29 escaños, pero se quedó por debajo de la mayoría absoluta y necesitará el apoyo de los 11 asientos de Vox. El PSOE fue el gran perdedor de la jornada con 18 representantes, mínimo histórico para los socialistas en la Asamblea. Sin embargo, Saiz ha evitado pronunciarse sobre este batacazo, por el que el candidato Miguel Ángel Gallardo ha dimitido como secretario general.

El PP hablará con todos los partidos pero dice que no puede dejar al margen que "Extremadura no quiere izquierdas"
El PP hablará con todos los partidos pero dice que no puede dejar al margen que "Extremadura no quiere izquierdas" Noemí San Juan

¿Abstención del PSOE?

Desde que el PP de Guardiola lograra la victoria sin mayoría absoluta, sobrevuela la idea de una hipotética abstención de los socialistas para permitir la investidura sin Vox. Proviene del expresidente socialista de la Junta de Extremadura, Rodríguez Ibarra, que cree que un pacto en ese sentido debería incluir que los populares respeten la lista más votada en las próximas elecciones municipales.

Sin embargo, Ferraz rechaza esa idea y apela a lo ocurrido en 2023, cuando el PSOE ganó las elecciones en Extremadura. Según la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en ese momento nadie del PP "planteó que se abstuviera en la investidura de Guillermo Fernández Vara, porque el PP, en cuanto puede, sale corriendo a pactar con Vox". En todo caso, la decisión ha quedado en manos de los militantes.

Desde Sumar creen que "depende de qué PP haya en frente" para negociar. "Desgraciadamente, el PP de Feijóo es el PP de Ayuso y del señor Mazón, no existe un PP moderado en nuestro país", ha señalado el diputado Alberto Ibáñez.

Y desde el lado contrario, también en Génova creen que es un escenario improbable. La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha recordado que primero tendrían "que ofrecerlo y hasta ahora no lo han hecho". En una comparecencia este martes, ha subrayado que los extremeños han pedido un "gobierno de derechas", lo que pone la atención sobre Vox, sin dar por hecha una coalición. De momento, los de Abascal no la descartan.

