El Gobierno cree que el PP está "más atado que nunca" a Vox tras las elecciones en Extremadura y le pide responsabilidad
- Saiz, que se estrena como portavoz, pone el foco en la decisión de Guardiola de adelantar los comicios
- Evita pronunciarse sobre el batacazo de los socialistas, por el que Gallardo ya ha dimitido como secretario general
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado este martes que el PP está "más atado que nunca" a Vox tras el resultado de las elecciones de Extremadura y ha pedido "responsabilidad" a los de Alberto Núñez Feijóo para preservar las instituciones.
Saiz —que se ha estrenado este martes como portavoz tras el Consejo de Ministros— ha ofrecido la primera valoración los comicios extremeños, 48 horas después de la cita, y ha puesto el foco en la decisión de adelantar las elecciones de la presidenta extremeña, María Guardiola, quien ahora debe sentarse a negociar con el partido a su derecha.
"La señora Guardiola, el Partido Popular, decidió esta convocatoria electoral porque quería desprenderse de Vox y lo que ha conseguido es estar más atado que nunca", ha afirmado Saiz en la rueda de prensa.
Por eso, apelo a la responsabilidad de todas las
fuerzas políticas en el sentido de preservar de las instituciones
preservar de la presencia en las instituciones de aquellos que quieren
acabar
con las instituciones
de aquellos que fuerzas más de ultraderecha, ¿hay cierto debate, sobre
todo en
el Partido Socialista, en Extremadura, sobre una abstención que facilite el
Gobierno
de María Guardiola y evite precisamente esa dependencia
No sé si desde el Gobierno, bueno, ven margen, creen que se puede llegar a
acuerdos de mínimo con el
Partido Popular para aislar a la ultraderecha
Y siguiendo con este auge de Vox,
usted, supongo, como ministra
de Migración, ¿cómo cree que ese discurso anti-inmigración, sobre todo
en una comunidad autónoma,
que tiene las cuotas más bajas de inmigrantes, ha crecido tanto
la fuerza de la ultraderecha?
Muchas gracias. Voy a compartir algunas reflexiones
aprovechando su pregunta, que por supuesto que le agradezco la pregunta.
Son los resultados que
se esperaban? Evidentemente que no.
También le diré que está en nuestra mano que
esos resultados cambien.
El Partido Socialista Obrero Español es el partido con mayor tradición
en nuestro país. Es un partido que tiene 147 años de
historia construida día a día
a través de la escucha de la militancia, escucha a la ciudadanía y
del análisis profundo
de los resultados electorales que es en lo que estamos ahora mismo.
Pero también le diré
que, fíjese, estamos viendo ya en diferentes comunidades autónomas
donde se están desarrollando estos pactos del Partido Popular y Vox y
quizás la ciudadanía
de esas comunidades autónomas todavía no está sufriendo las consecuencias de
esos
gobiernos del PP con Vox.
No está sufriendo las consecuencias de esa involución
de esos recortes que se plantean.
Y pongo casos muy concretos, por ejemplo, menoscabando la libertad
de aborto de las mujeres, dejando morir los servicios públicos que nos
previenen del cambio climático
Estamos viendo cómo se están manifestando bomberos forestales que no
tienen recursos para luchar contra
los incendios o negando la violencia machista cuando en lo que va de año ya
hay 47%
mujeres asesinadas por la violencia machista.
Y los ciudadanos de esas comunidades donde gobierna el
Partido Popular y Vox no están viendo esos resultados porque hay un gobierno
de España que está siendo una garantía
para proteger esos derechos de la ciudadanía, esos servicios públicos.
Y lo hemos demostrado
hoy mismo el ministro Puente y yo con ese decreto de escudo social
con medidas en materia de vivienda, en materia de revalorizar las pensiones,
en materia de transporte
vertebrando el territorio.
No están viendo todavía la ciudadanía las consecuencias de esas políticas de
involución del Partido Popular y Vox.
Pero por eso, desde luego yo como portavoz y el Gobierno
nos vamos a seguir dejando la piel para que seguir demostrando que no da igual
quién esté al frente de las instituciones y
de los gobiernos. En lo que tiene que ver con su pregunta
concreta, mire, fue el Partido Popular quien
decidió de manera innecesaria esta convocatoria electoral.
Así es que responsabilidad..
hay que pedir al responsable y en este caso tiene nombres y apellidos y es el
Partido Popular del señor Fijo, de la señora Guardiola
El Partido Popular no solo está pactando con la ultraderecha, está
llevando a cabo políticas
de ultraderecha, mensajes de ultraderecha, no solo acuerdos
sino asumiendo en primera persona políticas en todos los ámbitos, por
ejemplo, también en lo que tiene que ver
con la política migratoria y, si quiere, nos referimos a lo que está
pasando en Badalona con un regidor
el señor Albiol, del Partido Popular, un ejercicio claro de racismo y de
xenofobia y de
deshumanización. Dicho todo esto, el Partido Socialista
es el partido más demócrata de la sociedad española
Tenemos unos mecanismos, no solamente los órganos internos, donde en el
Partido Socialista
eso ya está resuelto.
Es la militancia quien tiene la voz en todas estas cuestiones
Más tarde, en declaraciones a la prensa, la ministra ha recordado que los populares no solo se han apoyado en Vox para gobernar en los territorios, sino que han llevado a cabo sus políticas y han asumido sus mensajes. En su opinión, el Gobierno central ha tenido que "salir al rescate" por este motivo y está siendo una garantía para la ciudadanía.
El PP ganó las elecciones del domingo en Extremadura con 29 escaños, pero se quedó por debajo de la mayoría absoluta y necesitará el apoyo de los 11 asientos de Vox. El PSOE fue el gran perdedor de la jornada con 18 representantes, mínimo histórico para los socialistas en la Asamblea. Sin embargo, Saiz ha evitado pronunciarse sobre este batacazo, por el que el candidato Miguel Ángel Gallardo ha dimitido como secretario general.
¿Abstención del PSOE?
Desde que el PP de Guardiola lograra la victoria sin mayoría absoluta, sobrevuela la idea de una hipotética abstención de los socialistas para permitir la investidura sin Vox. Proviene del expresidente socialista de la Junta de Extremadura, Rodríguez Ibarra, que cree que un pacto en ese sentido debería incluir que los populares respeten la lista más votada en las próximas elecciones municipales.
Sin embargo, Ferraz rechaza esa idea y apela a lo ocurrido en 2023, cuando el PSOE ganó las elecciones en Extremadura. Según la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en ese momento nadie del PP "planteó que se abstuviera en la investidura de Guillermo Fernández Vara, porque el PP, en cuanto puede, sale corriendo a pactar con Vox". En todo caso, la decisión ha quedado en manos de los militantes.
Desde Sumar creen que "depende de qué PP haya en frente" para negociar. "Desgraciadamente, el PP de Feijóo es el PP de Ayuso y del señor Mazón, no existe un PP moderado en nuestro país", ha señalado el diputado Alberto Ibáñez.
Y desde el lado contrario, también en Génova creen que es un escenario improbable. La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha recordado que primero tendrían "que ofrecerlo y hasta ahora no lo han hecho". En una comparecencia este martes, ha subrayado que los extremeños han pedido un "gobierno de derechas", lo que pone la atención sobre Vox, sin dar por hecha una coalición. De momento, los de Abascal no la descartan.