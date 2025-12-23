El PSOE ve a Guardiola "más dependiente de la ultraderecha" y deja a los militantes extremeños la decisión en la investidura

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que ve a la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, del PP, "más dependiente de la ultraderecha" tras las elecciones en esta comunidad autónoma, en las que han sido la lista más votada pero sin alcanzar la mayoría para gobernar. La decisión sobre el voto del PSOE en la investidura de Guardiola, según ha señalado, la tomará la militancia del partido de esta comunidad autónoma.

"Es más dependiente que nunca de la ultraderecha", ha dicho Mínguez, que ha cuestionado en La Hora de La 1 que Guardiola haya logrado sus objetivos al celebrar estas elecciones y se ha hecho una pregunta: "No tenía presupuestos, pero ¿ahora va tener investidura la señora Guardiola?".

Y ha cargado contra el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de "normalizar la ultraderecha" como "nadie está haciendo en Europa". Cree que el PP "va a depender" de Vox y que Feijóo "no tiene ningún futuro" sin el partido de Santiago Abascal.

Preguntada por la opinión del expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de que el PSOE debería abstenerse para facilitar el Gobierno del PP sin depender de Vox, Mínguez ha dicho que respetan las opiniones de toros, pero que en cada proceso, en cada pregunta que se plantea "se ha de escuchar" a los militantes.

Y considera que Guardiola "no está en esa pantalla todavía", pero es "a ella a quien corresponde decidir qué quiere hacer", tras unas elecciones en las que quería "diferenciarse" de Vox, pero "lo único que ha hecho es engordar al monstruo de Vox y es más dependiente que nunca".