El PSOE ve a Guardiola "más dependiente de la ultraderecha" y deja a los militantes extremeños la decisión en la investidura
- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, cree que el PP "no tiene ningún futuro" sin Vox
- "Tenemos que escuchar a la ciudadanía, los extremeños han hablado, ha habido un voto se ha quedado en casa"
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que ve a la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, del PP, "más dependiente de la ultraderecha" tras las elecciones en esta comunidad autónoma, en las que han sido la lista más votada pero sin alcanzar la mayoría para gobernar. La decisión sobre el voto del PSOE en la investidura de Guardiola, según ha señalado, la tomará la militancia del partido de esta comunidad autónoma.
"Es más dependiente que nunca de la ultraderecha", ha dicho Mínguez, que ha cuestionado en La Hora de La 1 que Guardiola haya logrado sus objetivos al celebrar estas elecciones y se ha hecho una pregunta: "No tenía presupuestos, pero ¿ahora va tener investidura la señora Guardiola?".
Y ha cargado contra el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, al que ha acusado de "normalizar la ultraderecha" como "nadie está haciendo en Europa". Cree que el PP "va a depender" de Vox y que Feijóo "no tiene ningún futuro" sin el partido de Santiago Abascal.
Preguntada por la opinión del expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, de que el PSOE debería abstenerse para facilitar el Gobierno del PP sin depender de Vox, Mínguez ha dicho que respetan las opiniones de toros, pero que en cada proceso, en cada pregunta que se plantea "se ha de escuchar" a los militantes.
Y considera que Guardiola "no está en esa pantalla todavía", pero es "a ella a quien corresponde decidir qué quiere hacer", tras unas elecciones en las que quería "diferenciarse" de Vox, pero "lo único que ha hecho es engordar al monstruo de Vox y es más dependiente que nunca".
El PSOE de Extremadura celebrará un Congreso
La lectura que la portavoz socialista hace de los resultados en Extremadura es que se trata de un "mal resultado" para el PSOE pues les sitúa "frente al espejo" y tras la dimisión del secretario general del partido en esta comunidad autónoma, Miguel Ángel Gallardo, que mantiene su acta de diputado, una gestora va a dirigir a la formación.
"Tenemos que escuchar a la ciudadanía, los extremeños han hablado, ha habido un voto se ha quedado en casa, una abstención que tenemos que movilizar y convencer porque sino esto provoca que tengamos una ultraderecha más gorda", ha advertido y a un "PP en los diferentes gobiernos, vamos a ver qué pasa".
Tras la dimisión de su líder Miguel Ángel Gallardo, ha dicho que en estos momentos, todavía se encuentran en un proceso de "reflexionar" y que desde la Ejecutiva Federal van a dar" los tiempos al PSOE de Extremadura , "cada cosa a su debido momento". De momento, se va a trabajar para elegir a la gestora, se celebrará un Congreso, y una nueva elección.