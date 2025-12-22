Los partidos de izquierda critican duramente a un PSOE "incapaz de dar respuesta a los problemas de la gente"

Tras el batacazo del PSOE en Extremadura, los partidos a la izquierda de los socialistas consideran que es hora hacer balance y avanzar. Unidas por Extremadura ha crecido en votos, porcentaje y representación. La coalición ha pasado de 4 a 7 escaños. El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha destacado ese buen resultado, a pesar del cual, dice, los resultados de los comicios son "extraordinariamente preocupantes", ya que el PP y Vox avanzan en Extremadura "ante un PSOE impotente e incapaz de frenar a derecha".

En este sentido, Fernández ha criticado durísimamente al ejecutivo de Pedro Sánchez, porque según él es "incapaz de dar respuesta los problemas de la gente, con el ejemplo palmario de la vivienda" y se ha convertido, en su opinión, en "una fábrica para la ultraderecha". "No puede esperarse nada del PSOE", ha dicho.

"Es evidente que la deriva de este Gobierno y que la deriva del PSOE encabezado por Pedro Sánchez está poniendo una alfombra roja y está echándonos a los brazos del PP y de Vox", ha dicho el secretario de Organización de Podemos, que ha asegurado el mal resultado del PSOE en las elecciones autonómicas de Extremadura repercute directamente en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha criticado por no haber hecho alusión a este asunto.

Fernández: la comparecencia de Sánchez ha sido "absolutamente infame" En este sentido, Fernández ha calificado la comparecencia institucional este lunes a primera hora en la Moncloa en la que Pedro Sánchez para desvelar los nombres de la nueva portavoz del ejecutivo y la nueva ministra de Educación como "absolutamente infame, lamentable". "Que el presidente del Gobierno soslaye y omita directamente lo sucedido ayer en Extremadura revela como este gobierno está muerto". Ha criticado que Sánchez "no haya hecho ni un mínimo análisis de la terrible derrota del PSOE en Extremadura y la abstención tremenda". Es "devastador", ha insistido. Y significa, a su modo de ver, que "el PSOE no va a hacer nada y es incapaz de frenar a derecha y ultraderecha". La única manera de hacer frente a esa "deriva ultra", ha insistido, es "una izquierda transformadora que esté fuerte y en pie". Esa es la tarea política, ha insistido Podemos "va a estar", "en las instituciones y las calles, defendiendo derechos de la ciudadanía", ha aseverado. En ese sentido, según Fernández, en Extremadura ha sido "clave" que Irene de Miguel "llevaba años trabajando con una candidatura pegada al territorio" y representa a "una izquierda verdaderamente transformadora, no sumisa al PSOE y fuerte, que se quiere poner en pie". Por ese motivo, cree que ha crecido la candidatura de Unidas Podemos en Extremadura.