Pilar Alegría, el regreso a Aragón de una candidata forjada como portavoz durante la etapa más convulsa del PSOE

Pilar Alegría llegó con 31 años al Congreso de los Diputados, aupada por el expresidente de Aragón, Marcelino Iglesias. Fue una de las diputadas más jóvenes de la IX legislatura, cuando José Luis Rodríguez Zapatero se sentaba en el despacho presidencial de la Moncloa.

Nació el 1 de noviembre de 1977 en La Zaida (Zaragoza), un pueblo de la España vaciada que hoy no llega a los 500 habitantes. Se había afiliado al PSOE con 20 años y, más tarde, fue nombrada coordinadora de la Secretaría Federal de Educación y Ciencia del partido y secretaria de Educación en la Ejecutiva Regional.

Estudió magisterio, especialidad en educación primaria, en la Universidad de Zaragoza y desde el primer momento enfocó muchas de sus iniciativas parlamentarias a asuntos relacionados con la educación, como la reforma de la formación profesional, la atención al alumnado con altas capacidades o el plan de idiomas y plurilingüismo. Fue diputada en las Cortes Generales durante 7 años.

En 2014 alcanzó la secretaria de organización del PSOE aragonés, como persona de confianza de Javier Lambán. En las elecciones autonómicas de 2015 ocupó el número 2 de la lista por Zaragoza. Los comicios hicieron presidente de Aragón a Lambán, que la nombró consejera de Innovación, Investigación y Universidad de su ejecutivo. En esta etapa presentó los fundamentos del primer Pacto por la Ciencia, suscrito en diciembre de ese año, así como del proyecto de Ley de la Investigación e Innovación, aprobado en 2018.

También ocupaba ese cargo cuando el PSOE sufrió la grave crisis interna que desembocó en la dimisión de Pedro Sánchez el 1 de octubre de 2016. Incapaz de conformar Gobierno tras dos procesos electorales, el Comité Federal del partido buscaba una abstención para permitir que Mariano Rajoy se convirtiera en presidente.

El PSOE de Lambán apoyó a Susana Díaz en las primarias que llegarían después. En ese proceso Alegría tuvo un gran protagonismo. Junto a Eduardo Madina registró la candidatura de la andaluza y trabajó en su equipo como portavoz y coordinadora. Dijo entonces que Díaz tenía un "proyecto que no renunciaba a la historia del PSOE" y estaba "alejado de vaivenes ideológicos".

Pedro Sánchez ganó ese proceso interno y a pesar del apoyo de Alegría a Díaz, el hoy presidente fue dándole cada vez más responsabilidades orgánicas y e institucionales.

Alegría vs. Azcón: primer combate, por la alcaldía de Zaragoza En 2019 Alegría fue la candidata del PSOE a las elecciones municipales de Zaragoza tras la renuncia de su rival en las primarias. Fue su primer enfrentamiento con Jorge Azcón, hoy presidente de Aragón y entonces candidato popular a la alcaldía de la capital aragonesa. El PSOE fue la formación más votada (el 28%) y Alegría obtuvo diez escaños. Pero el popular se hizo con el bastón de mando del ayuntamiento gracias sus ocho concejales, los seis de ciudadanos y los dos de Vox. Después de esos comicios, Alegría ejerció de portavoz en la oposición de la Plaza del Pilar hasta febrero de 2020, cuando fue nombrada Delegada del Gobierno. Ocupó esta responsabilidad, como representante del Gobierno central en Aragón, hasta julio de 2021. Un periodo en el que Alegría tuvo que gestionar las dificultades derivadas de la pandemia. A esa época corresponde también la polémica por la supuesta fiesta de José Luis Ábalos en el Parador de Teruel sobre la que Alegría fue interrogada en la comisión del caso Koldo en el Senado y por la que recibió ataques e insultos machistas en redes sociales. Alegría reprocha al PP que condene los ataques machistas recibidos con "peros": "No caben los titubeos" M. CARMEN CRUZ MARTÍN