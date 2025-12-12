Alegría, ante un posible adelanto electoral y salida del Gobierno: "Cuando Aragón llama no pierdo ni un minuto"

Ante la inminente convocatoria de adelanto electoral en Aragón por parte del presidente Jorge Azcón (PP), la ministra portavoz del Gobierno y líder del PSOE-Aragón, ha afirmado que "no va a perder ni un minuto".

"Cuando Aragón llama no pierdo ni un minuto", ha señalado Pilar Alegría al ser preguntada por si saldrá del Ejecutivo nacional si se convocan elecciones. "La información que tengo es la que estoy conociendo a través de los medios de comunicación, lo que pueda pasar en los próximos días lo desconozco", ha asegurado.

La socialista reconoce que "todo apunta" hacia el adelanto electoral, que aún no ha hecho oficial Azcón. "Si finalmente Aragón va a elecciones anticipadas, me parece una decisión profundamente irresponsable. Solo atiende a los intereses partidistas y particulares del presidente", ha criticado.

"El PSOE tendió la mano al PP, trasladó propuestas serias y coherentes y la respuesta que obtuvimos fue un portazo y mordernos la mano", ha señalado la portavoz del Gobierno, que el domingo pasado ofreció a los 'populares' aprobar el techo de gasto como muestra de buena voluntad y evitar los comicios. "Azcón no tenía el más mínimo interés de caminar por el diálogo y acuerdo", ha añadido.

Llegados a este punto, la líder de los socialistas aragoneses ha afirmado que la comunidad autónoma es su "prioridad". "Si puedo trasladar que cuando conozcamos la fecha, el PSOE está preparado y vamos a plantear una alternativa que permita a los aragoneses tener la presidencia que se merecen", ha respondido al ser preguntada sobre si abandonará el Ejecutivo nacional para centrarse en las elecciones. "Cuando Aragón llama no voy a perder ni un minuto", ha añadido.

Para la ministra, las elecciones responden a "un capricho personal y táctico" del presidente del PP porque "ha subordinado los intereses de Aragón a los del PP de Madrid y de Feijóo".

Aragón sigue a Extremadura, también gobernada por el PP, como la siguiente comunidad autónoma que ha adelantado los comicios. Y lo hace con dos meses de diferencia respecto a las elecciones extremeñas. A este nuevo ciclo electoral se espera que se sumen Castilla y León y Andalucía en un futuro próximo. Ambas también gobernadas por el PP.