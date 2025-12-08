Alegría tiende "la mano" a Azcón y el PSOE facilitará el techo de gasto para aprobar presupuestos en Aragón

La secretaria general del PSOE en Aragón y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha ofrecido este lunes su "mano tendida" al Ejecutivo autonómico del popular Jorge Azcón para negociar los presupuestos de la región del próximo año y evitar así un posible adelanto electoral como en Extremadura. De hecho, Alegría ya ha anunciado que su partido "facilitará el techo de gasto" para demostrar su labor de "oposición responsable" y que pueden acordar unos presupuestos, ante la negativa de Vox de aprobarlos. Sin embargo, ha criticado las "nulas ganas" que tiene Azcón de "llegar a ningún acuerdo", según ha considerado. "Por el PSOE no va a ser", ha expresado.

Alegría ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Zaragoza después de que Azcón asegurase el sábado, durante las celebraciones en el Congreso de los Diputados del Día de la Constitución, que si Vox no está dispuesto a respaldar sus cuentas públicas para el próximo ejercicio tendrá que adelantar las elecciones y convocar a los ciudadanos a las urnas para el primer trimestre.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha interpretado que si Azcón adelanta las elecciones será "una demostración de su incapacidad absoluta" para gobernar Aragón puesto que no tiene "capacidad de dialogar y acordar" con el resto de los partidos políticos en la comunidad.

Alegría muestra su "voluntad" para negociar las cuentas Alegría ha dicho que su propuesta a Azcón para negociar las cuentas autonómicas de 2026 se ampara en que no quiere "unos presupuestos teledirigidos por la ultraderecha". "Somos perfectamente conscientes de la seriedad de lo que estamos planteando", ha añadido. "A partir de aquí le corresponde al señor Azcón decidir qué camino elige". "Voluntad para negociar", ha expresado. Sin embargo, Alegría se ha mostrado crítica con los últimos movimientos del presidente del PP. "Llego a pensar que Azcón no acaba de entender que cuando te presentas a unas elecciones, los ciudadanos te trasladan una confianza y piden que gobiernes, seas capaz de plantear soluciones. Cuando no tienes mayoría absoluta te piden capacidad para dialogar con otras fuerzas y cuando no eres capaz de llegar a ningún acuerdo mayoritario, lo que estás haciendo es romper tu compromiso con la ciudadanía", ha expresado. Azcón planea adelantar las elecciones en Aragón si no logra "en una semana" los apoyos para aprobar los presupuestos "Lo que está haciendo es romper su compromiso con la ciudadanía y por eso lleva a la gente a votar a unas elecciones anticipadas. Esto es una decisión táctica pensando en tu beneficio político y solo encierra una verdad absoluta: la incapacidad de hacerse cargo de los problemas de los aragoneses", ha criticado Alegría.

Cree que Azcón no tiene ganas de "llegar a ningún acuerdo" La portavoz del Gobierno también ha mostrado su disconformidad con el proceder de Azcón a la hora de negociar los presupuestos. "Nos convocó a debatir sobre unos presupuestos, más bien sobre un power point, cuando no los conocemos. Eso refleja a las claras la escasa o nulas ganas que tiene Azcón de llegar a ningún acuerdo", ha añadido en una rueda de prensa extraordinaria en la sede del PSOE en Zaragoza. Para Alegría, la falta de acuerdo "no va a ser por el PSOE". "Somos el principal partido de la oposición y sabemos cuál es nuestra responsabilidad [...] No queremos unos presupuestos maniatados por la ultraderecha y dictados por Vox, queremos unos presupuestos que atiendan a los problemas de Aragón y por eso ofrezco mano tendida para hablar de vivienda, sanidad o educación", ha especificado Alegría.