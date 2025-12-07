El PP presenta una reforma en el Congreso para obligar a los ministros a justificar sus ausencias a las sesiones de control

El PP va a presentar una reforma del Reglamento del Congreso para obligar a los ministros a justificar sus ausencias en las sesiones de control al Gobierno, de modo que solo puedan faltar cuando tengan citas "ineludibles".

En un vídeo remitido a los medios, la portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha anunciado esta propuesta tras conocer que el próximo miércoles, en la última sesión de control del año, no acudirán al pleno siete ministros y que la oposición no podrá preguntarles por "escándalos" como el caso de Paco Salazar, el exdirigente socialista y exasesor de Moncloa acusado de acoso sexual por dos militantes. "Pero Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento", ha dicho Muñoz al respecto.

La dirigente 'popular' pone el foco en la gestión de las denuncias por parte del PSOE, que ha reconocido su error por su falta de diligencia, y critica a la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quien "podría haber estado impidiendo que se conociese toda esta verdad".