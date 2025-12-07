El PP presenta una reforma en el Congreso para obligar a los ministros a justificar sus ausencias a las sesiones de control
- Siete ministros faltarán a la sesión de control el próximo miércoles en la Cámara Baja, la última del año
- El Partido Popular cree que el motivo es para no responder por el escándalo de Paco Salazar
El PP va a presentar una reforma del Reglamento del Congreso para obligar a los ministros a justificar sus ausencias en las sesiones de control al Gobierno, de modo que solo puedan faltar cuando tengan citas "ineludibles".
En un vídeo remitido a los medios, la portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha anunciado esta propuesta tras conocer que el próximo miércoles, en la última sesión de control del año, no acudirán al pleno siete ministros y que la oposición no podrá preguntarles por "escándalos" como el caso de Paco Salazar, el exdirigente socialista y exasesor de Moncloa acusado de acoso sexual por dos militantes. "Pero Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento", ha dicho Muñoz al respecto.
La dirigente 'popular' pone el foco en la gestión de las denuncias por parte del PSOE, que ha reconocido su error por su falta de diligencia, y critica a la vicepresidenta del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quien "podría haber estado impidiendo que se conociese toda esta verdad".
Cargan contra Montero y Alegría por el caso Salazar
Los populares creen que es ella la que ha dicho a los ministros que no acudan a la sesión de control. Montero no asistirá, y tampoco lo hará la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien fue fotografiada en una comida con Salazar en noviembre, tras conocerse las denuncias.
Muñoz critica las ausencias, pero asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va tener que explicar" todo lo que ha sucedido en su entorno de confianza y asumir "responsabilidades" por la actuación de Salazar, pero también de quienes fueron los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
"No puede ser que, en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de Moncloa, los ministros desaparezcan del Pleno y no den explicaciones", ha aseverado, al tiempo que ha exigido a Sánchez que "explique todo lo que ha pasado en su entorno de confianza. Uno más, Paco Salazar, que se suma así a sus otros dos secretarios de organización, a Ábalos y a Cerdán".
Este domingo, mujeres con cargos parlamentarios del PSOE han exigido al partido una transformación feminista "profunda" y han criticado la falta de "credibilidad" por las "contradicciones" entre lo que el partido dice y hace, al tiempo que han pedido acabar con cualquier posibilidad de dar "protección" a los agresores y que se "escuche a las víctimas".