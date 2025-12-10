Alegría lamenta que Azcón haya "mordido" la mano tendida del PSOE para aprobar presupuestos en Aragón

El enfrentamiento entre PSOE y Gobierno de Aragón a cuenta de la aprobación de los presupuestos de la comunidad sube de temperatura y hace que se vislumbre un horizonte cada vez más cercano de adelanto electoral, tal como ha sucedido en Extremadura. Hoy la secretaria general de los socialistas aragoneses y portavoz del gobierno central, Pilar Alegría, se ha reunido con el presidente popular, Jorge Azcón, dentro de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para la negociación de los presupuestos. Al término de esa reunión, Pilar Alegría ha lamentado que Jorge Azcón "ha mordido" la mano que la socialista le había tenido para aprobar las cuentas.

"Nos parece que entre Vox y el adelanto electoral hay un camino", ha dicho Alegría, "que es pensar en Aragón y negociar unos presupuestos". En ese sentido, la líder de los socialistas aragoneses ha trasladado al presidente de Aragón "una propuesta responsable, una mano tendida y la máxima voluntad de llegar a un acuerdo", empezando por lo votos del PSOE para aprobar el techo de gasto en el parlamento autonómico.

Sin embargo, según Alegría, "Azcón ha mordido esa mano tendida". Ha acusado al presidente Azcón de "buscar excusas para pactar con Vox o llevar a la comunidad autónoma a elecciones".

Alegría (PSOE): "Aragón necesita presupuestos, no elecciones" "Aragón necesita acuerdos, diálogo y responsabilidad. Necesita presupuestos, no elecciones", ha dicho Pilar Alegría. Para reiterar después: "Si hay elecciones será porque lo decida Azcón. Pero se basará en su interés, su capricho personal y su incompetencia para gestionar la comunidad autónoma y hacerse cargo de los problemas de los aragoneses". Ha insistido en que "hay otro camino posible: la responsabilidad, el acuerdo y la negociación". "Ahora bien, a unas elecciones nunca se les tiene miedo", ha concluido. "Esta tierra ha sido ejemplar en materia de acuerdos", ha defendido Alegría. "Y eso se consigue con fuerzas políticas que piensan diferente a ti. Esa es la grandeza de los acuerdos". Tras esa reunión en el Pignatelli, la socialista ha desvelado que ha propuesto a Azcón la creación de una comisión negociadora para "plantear los puntos en los que estamos de acuerdo y los que discrepamos". Así lo recoge también el documento "Un acuerdo por Aragón" que el PSOE ha hecho público después del encuentro. En él, el PSOE se compromete a aprobar el techo de gasto, buscar un acuerdo en esa "comisión técnica de negociación", dialogar sobre las "medidas que puedan ser acordadas por ambas fuerzas y aquellas en las que haya discrepancias" y alcanzar un acuerdo para "en los primeros meses de 2026" avanzar el "trámite legislativo de los presupuestos y su aprobación". Ante esta oferta, desde el PSOE critican la respuesta de los populares, que les han dicho que "no se fían". Azcón "tendrá que explicar su posición", ha dicho Alegría.

El PP acusa a Alegría de impostura El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha comparecido ante los medios para dar cuenta del encuentro de Jorge Azcón y Pilar Alegría. En su intervención, ha criticado a la portavoz del Gobierno porque dice "ha sido la reunión más impostada en la que he participado nunca". "Nunca me pude imaginar que Pilar Alegría sería la aprendiz más aventajada de Pedro Sánchez. Me he quedado tristemente sorprendido", ha dicho. Y ha rechazado la colaboración ofrecida por la líder socialista porque es, ha dicho, una "mano podrida" de un partido "que no son fiar". El consejero autonómico ha argumentado que la disposición repentina de apoyar al ejecutivo autonómica responde al intento del PSOE de evitar un desgaste ante la posibilidad de una convocatoria electoral. Una actitud, que ha dicho, "constituye una enmienda a la totalidad" de la labor del PSOE en la oposición y demuestra que a su forma de ver, el partido carece de credibilidad para encarar una negociación presupuestaria seria. “Dos cosas nos quedan claras del encuentro con el PSOE:



1- No tienen la más mínima intención de negociar, solo buscan ganar tiempo.

No son de fiar. Sanchismo en estado puro.



2- Pilar Alegría se niega a revelar de qué habló con Salazar. Dos veces se ha negado a responder a la…“ — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) December 10, 2025 Desde la red social X, el presidente de Aragón ha insistido en que los socialistas "no son de fiar" y ha destacado que Pilar Alegría "se niega a revelar de qué habló con Salazar". Un tema por el que, según ha reconocido la portavoz socialista, ha preguntado Azcón en el encuentro.