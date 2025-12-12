El desacuerdo de PP y Vox en los presupuestos de Aragón podría acabar en elecciones en febrero
- Azcón rechazó esta semana la mano tendida del PSOE para pactar las cuentas
- Si no hay acuerdo PP-Vox, se baraja el próximo 8 de febrero como posible fecha para las elecciones
Aragón podría estar definitivamente abocada a unas elecciones autonómicas anticipadas debido al desacuerdo entre PP y Vox para elaborar los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio. Se baraja, como posible fecha para esos comicios, el próximo 8 de febrero.
La confirmación oficial podría llegar en tan solo unos minutos, tras la reunión que acoge esta mañana el Pignatelli entre el presidente de la Comunidad, Jorge Azcón y el portavoz parlamentario de Vox en las Cortes Aragonesas, Alejandro Nolasco. Ese encuentro es la última oportunidad que ambos se daban para alcanzar un acuerdo de cara a los presupuestos autonómicos y no ha sido fructífero.
Según ha podido saber RTVE, si esto sucede, el próximo lunes se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en la capital del Ebro que apruebe la convocatoria electoral.
El Gobierno de Aragón consideró las condiciones de Vox "inasumibles"
Azcón y Nolasco ya se reunieron el martes. Una primera toma de contacto en la que pudieron constatar que sus posiciones están "muy lejanas". El consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, reclamó al partido de Santiago Abascal que rebaje sus condiciones "inasumibles" e incluso "ilegales" para llegar a un pacto.
Vox pidió replicar el acuerdo para investir a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana, pero el Gobierno de Azcón respondió que las decisiones para Aragón se toman "en Aragón".
"Ni las toma la gente de Madrid, ni por supuesto tomamos como referencia ninguna comunidad y menos la valenciana. No es normal que en su intervención, el señor Nolasco haya hablado de Valencia 15 o 20 veces. Da la sensación de que cualquier día se va a comprar un piso y se va a ir a vivir a Valencia", dijo Bermúdez de Castro.
Vox pide más detalles sobre las cuentas de Azcón
El PP solo se planteaba pactar los Presupuestos con Vox. Sin embargo, el portavoz parlamentario de esa formación en las Cortes Aragonesas, Alejandro Nolasco, se quejaba este jueves de que el presidente solamente les hubiera enseñado un PowerPoint y piden más detalles para otorgar su apoyo a las cuentas de Azcón.
Nolasco dijo que parecía que el presidente aragonés quiera "ir a elecciones" a tenor de sus manifestaciones en el pleno del parlamento autonómico. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, había afirmado minutos antes desde la tribuna que una convocatoria de elecciones anticipadas en Aragón sería "una buena noticia" porque daría voz a los aragoneses y permitiría conformar un gobierno "más fuerte".
Jorge Azcón rechazó la mano tendida de Pilar Alegría
El pasado miércoles se celebró una reunión, dentro de la ronda de contactos para aprobar las cuentas, entre la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, y el presidente de la Comunidad, Jorge Azcón. Un encuentro en el que Alegría tendió la mano al popular para aprobar las cuentas aragonesas de 2026.
El encuentro no fue fructífero. Azcón rechazó la "mano podrida" de la portavoz del ejecutivo central y ministra de educación. Al término del encuentro, Alegría dijo que Azcón "mordió" la mano que ella le había tendido, junto con una garantía de voto a favor para sacar adelante el techo de gasto y la predisposición a pactar los presupuestos.
El portavoz del Gobierno de Aragón dio un portazo al PSOE porque dijo "no es de fiar" y tildó de "impostada" la postura de Alegría. En su opinión, la ministra busca dilatar una convocatoria electoral en plena crisis del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual porque tiene "pavor" a "perder su sitio en Madrid" para ir al "sillón de la oposición en las Cortes de Aragón".