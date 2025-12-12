El desacuerdo de PP y Vox en los presupuestos de Aragón podría acabar en elecciones en febrero

Aragón podría estar definitivamente abocada a unas elecciones autonómicas anticipadas debido al desacuerdo entre PP y Vox para elaborar los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio. Se baraja, como posible fecha para esos comicios, el próximo 8 de febrero.

La confirmación oficial podría llegar en tan solo unos minutos, tras la reunión que acoge esta mañana el Pignatelli entre el presidente de la Comunidad, Jorge Azcón y el portavoz parlamentario de Vox en las Cortes Aragonesas, Alejandro Nolasco. Ese encuentro es la última oportunidad que ambos se daban para alcanzar un acuerdo de cara a los presupuestos autonómicos y no ha sido fructífero.

Según ha podido saber RTVE, si esto sucede, el próximo lunes se celebrará un Consejo de Gobierno extraordinario en la capital del Ebro que apruebe la convocatoria electoral.

El Gobierno de Aragón consideró las condiciones de Vox "inasumibles" Azcón y Nolasco ya se reunieron el martes. Una primera toma de contacto en la que pudieron constatar que sus posiciones están "muy lejanas". El consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, reclamó al partido de Santiago Abascal que rebaje sus condiciones "inasumibles" e incluso "ilegales" para llegar a un pacto. Vox pidió replicar el acuerdo para investir a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana, pero el Gobierno de Azcón respondió que las decisiones para Aragón se toman "en Aragón". "Ni las toma la gente de Madrid, ni por supuesto tomamos como referencia ninguna comunidad y menos la valenciana. No es normal que en su intervención, el señor Nolasco haya hablado de Valencia 15 o 20 veces. Da la sensación de que cualquier día se va a comprar un piso y se va a ir a vivir a Valencia", dijo Bermúdez de Castro. Azcón planea adelantar las elecciones en Aragón si no logra "en una semana" los apoyos para aprobar los presupuestos

Vox pide más detalles sobre las cuentas de Azcón El PP solo se planteaba pactar los Presupuestos con Vox. Sin embargo, el portavoz parlamentario de esa formación en las Cortes Aragonesas, Alejandro Nolasco, se quejaba este jueves de que el presidente solamente les hubiera enseñado un PowerPoint y piden más detalles para otorgar su apoyo a las cuentas de Azcón. Nolasco dijo que parecía que el presidente aragonés quiera "ir a elecciones" a tenor de sus manifestaciones en el pleno del parlamento autonómico. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, había afirmado minutos antes desde la tribuna que una convocatoria de elecciones anticipadas en Aragón sería "una buena noticia" porque daría voz a los aragoneses y permitiría conformar un gobierno "más fuerte". Alegría lamenta que Azcón haya "mordido" la mano tendida del PSOE para aprobar presupuestos en Aragón Noemí San Juan