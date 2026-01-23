De estar en ocho Gobiernos a la posible irrelevancia política: el PAR se juega su desaparición en las elecciones de Aragón

Hipólito Gómez de las Roces fundó el Partido Aragonés (PAR) en diciembre de 1977 bajo un ideario regionalista de centro. Desde la restauración de la democracia, la formación siempre ha tenido su espacio en las Cortes de Aragón y ha funcionado como partido bisagra, pactando hasta ocho Gobiernos de coalición con PP y PSOE. Gómez de las Roces presidió incluso el Ejecutivo autonómico entre 1987 y 1991.

Sin embargo, el PAR encara las elecciones de este 8 de febrero con un horizonte muy distinto. El CIS pronostica que el partido podría caer en la irrelevancia y no obtener ningún diputado. Según las estimaciones publicadas este jueves, la formación perdería apoyos y apenas reuniría el 1,5% de los sufragios.

La Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 14, fija en un 3% la barrera de votos que da acceso a la representación en la región. Según las estimaciones del CIS, el partido no lograría arañar ningún escaño en ninguna de las tres provincias aragonesas.

De tener siempre la llave del Gobierno a la posible irrelevancia En 1983, el PAR logró 13 diputados. Esta cifra aumentó en las siguientes elecciones, en 1987, hasta los 19 escaños. Fue entonces cuando el partido logró la Presidencia, con el apoyo de Alianza Popular. El desgaste del ejercicio de gobernar se hizo ya evidente en la siguiente contienda, en 1991, con dos escaños menos. Desde entonces, el PAR siempre ha ido perdiendo representación en las Cortes de Aragón. La caída más pronunciada es la de 1999, cuando se dejó más de 57.000 votos y cuatro diputados. Sin embargo, siempre ha mantenido una notable representación que le ha permitido tener la llave del Gobierno: en cuatro ocasiones ha pactado con el PP y en otras cuatro con el PSOE. Pero lo de partido bisagra se podría acabar, según el CIS, después del 8 de febrero. Su desaparición supondría un hito histórico, pasando de ostentar Gobiernos a tan solo permanecer en la política municipal (334 concejales en estos momentos). En esta última legislatura, liderada por el popular Jorge Azcón, el PAR ha contado con una decena de directores generales. "Les ha perjudicado la pérdida de su identidad, un progresivo descenso de apoyos durante muchas décadas, sospechas de corrupción, y la aparición en el escenario aragonesista de otros competidores como CHA, primero, y Teruel existe, después", explica a RTVE Noticias Cristina Monge, politóloga, socióloga y doctora por la Universidad de Zaragoza. "La irrelevancia tiene que ver con todo eso y con la pérdida de un discursos propositivo único", analiza Monge.

El auge de Ciudadanos, el acelerador de su declive Su ideario de centro y de partido bisagra le perjudicó con la aparición de Ciudadanos en el tablero político. En 2015 en PAR logró 6 diputados, mientras que los naranja obtuvieron 5. En 2019 cambiaron las tornas: Ciudadanos se hizo con 12 sillones en las Cortes de Aragón, mientras que la formación regionalista solo obtuvo 3 escaños. "Ciudadanos le quitó votos y cargos públicos. Muchas listas de Ciudadanos se nutrieron de cuadros del PAR. Ese fue un acelerador del proceso de declive que había empezado previamente", sostiene Cristina Monge. Según indica, los votos del PAR en estos momentos "van o a Aragón Existe o a la derecha, generalmente al PP y algo menos a Vox". En 2023, Aragón Existe irrumpió en las Cortes de Aragón con 3 diputados, y el PAR vio reducida su representación a un único escaño. También el PP ha mejorado sustancialmente sus resultados cuando el Partido Aragonés ha perdido votantes.