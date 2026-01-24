Ayuso espera que "Aragón sea la siguiente comunidad que le diga a Sánchez 'a tu casa'"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desplazado este sábado a Zaragoza para participar en la campaña electoral del candidato del PP a la reelección el próximo 8-F, Jorge Azcón. En un acto con jóvenes en una discoteca en la capital maña, ambos dirigentes 'populares' han cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y Ayuso ha deseado que Aragón sea "la siguiente comunidad" que le diga al jefe del Ejecutivo "a tu casa, se acabó", después de que también el PP ganara las elecciones en Extremadura, muy por encima del PSOE.

"Aragón le tiene que enseñar al presidente del Gobierno que este camino por donde nos quiere llevar tiene los días contados", ha lanzado. También ha defendido que Azcón pueda lograr gobernar sin estar "preso de coaliciones", ya que, ha advertido, estas lo "dificultan todo", en alusión a los problemas que ha tenido el dirigente 'popular' aragonés para aprobar presupuestos por culpa de Vox.

Ayuso ha pronunciado un discurso completamente centrado en la política nacional, en el que se ha dedicado a lanzar reproches y acusaciones al Ejecutivo central. Así, ha responsabilizado a Sánchez de la "ruptura de la convivencia de los españoles" y de que los "agraviados nacionalistas" quieran imponer que haya "españoles de primera y de segunda". También le ha acusado de "alimentar" el mismo "populismo patético que ha arruinado a naciones enteras" e "ideologizarlo todo".

"Aragón es ahora mismo la voz de España", ha advertido la presidenta madrileña, quien también ha asegurado que "esto va de España y luego de todo lo demás". Además, ha avisado que hay poco tiempo, a su juicio, para evitar que la nación "entre en un proceso de difícil retorno por parte de quienes la odian".

Denuncia que "los inútiles más grandes" estén "al frente" de las infraestructuras Ayuso también se ha referido, pero sin mencionarlo expresamente, al accidente de tren de Adamuz. Así, ha lamentado que desde hace años "todo empieza a funcionar muy mal porque tenemos a los inútiles más grandes al frente de lo más importante, las infraestructuras". "Si teníamos a Koldo (García), portero de discoteca, de asesor en Renfe, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal cuando apartas a los técnicos y a los ingenieros buenos para poner al activista y al pelota del partido?", ha ironizado. Así, ha pedido al PSOE que "deje de colonizar" las instituciones con los "peores gestores", porque luego "España se va a apagones, suceden catástrofes y solo buscan responsables en torno a la ideología". Y ha reprochado también que los impuestos que ha establecido el Gobierno solo se utilicen para "crear embajadas" y "desastrar las infraestructuras públicas", para que, en el último año de legislatura, dar subvenciones: "mil euros para jóvenes, mil euros para mujeres, porque viven del 'pitas, pitas'", ha incidido.