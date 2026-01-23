Belarra arropa a María Goikoetxea la candidata de Podemos en Aragón que promete "poner a la izquierda en pie"

Al grito de “sí se puede” han recibido los simpatizantes de Podemos a la candidata de la formación en las elecciones autonómicas aragonesas, María Goicoetxea, que llegaba acompañada de la secretaria general del partido, Ione Belarra. También ha estado arropada, en este inicio de campaña, por el líder de Alianza Verde Juantxo López de Uralde.

En este acto de arranque de campaña han defendido la importancia de los servicios públicos, incluido el transporte ferroviario. Belarra ha reclamado que se gestione íntegramente desde lo público y ha pedido “repensar” la privatización del sector tras el reciente accidente en Adamuz (Córdoba), al considerar que la seguridad del ferrocarril “no puede ponerse en riesgo”.

En ese acto, ambas han remarcado la necesidad de defender lo público “con valentía”. La candidata de Podemos – Alianza Verde en Aragón ha expresado su apoyo a las movilizaciones por el campo aragonés reivindicando “recursos suficientes” para los agricultores. Y se ha referido a la huelga educativa de esta semana que, ha dicho “fue un éxito”. Tras una movilización convocada por CGT contra los conciertos educativos de Azcón en las etapas de educación no obligatoria, la candidata aragonesa se ha comprometido a que “todo el dinero público sea para la educación pública”.

Belarra, por su parte, se ha referido también a la Sanidad: "Lo que hemos visto estos años del Gobierno Azcón-Quirón es un plan ultra para regalar sanidad pública a la empresa Quirón, ha dicho la secretaria general de la formación.

Y en alusión a los centros de datos proyectados en la comunidad, se ha referido a las “empresas extranjeras como Amazon y Microsoft que roban el agua del Ebro para esquilmar recursos de esta tierra y llevarse el dinero fuera”, algo de lo que el presidente Azcón, ha dicho, se muestra “orgulloso”.

La secretaria general de Podemos también ha cargado tintas contra PSOE, CHA e IU: “ni quieren ni pueden hacer frente a esta derecha”, ha dicho, para insistir en que “Aragón necesita una izquierda fuerte y valiente” como la que en su opinión representa María Goicoetxea, “una feminista valiente que no ve el feminismo como un pin de quita y pon”.

Podemos: “La mejor encuesta es la del 8 de febrero” Ante los malos resultados que vaticinan las encuestas para la formación morada en estos comicios, Goicoetxea ha insistido en que “la mejor encuesta es la que hacen los aragoneses y aragonesas el 8 de febrero”. Podemos se ha marcado como objetivo “movilizar a la izquierda, escuchar a los aragoneses y ampliar la base social” que dicen, el partido tiene consolidada y “seguir creciendo”. También la secretaria general, Ione Belarra ha respondido a los periodistas sobre las encuestas: "Sabemos que esta campaña nos la van a poner muy difícil, porque incomodamos. Tanto a la extrema derecha como al PSOE porque somos su espejo y les recordamos que se pueden hacer las cosas de otra manera" en materia de vivienda o avances feministas. Según Belarra, estos partidos "trabajan para los especuladores, el rearme y la corrupción, que nadie más que podemos va a denunciar en esta campaña". "La corrupción es igual de grave venga del PSOE o del PP", ha dicho. Belarra, además, ha insistido en la ausencia de servidumbres de su formación. Podemos, ha dicho, es el único partido que se presenta a las elecciones “sin pedir un euro a bancos ni poderosos” y hace campaña “con principios, valores y compromiso” y con el objetivo de “tener las manos libres cuando lleguemos a las instituciones”, ha dicho.