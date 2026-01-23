Azcón arranca la campaña del PP con ataques a Alegría: "Se merece tener el peor resultado de la historia del PSOE"

El PP ha elegido el salón de actos del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza) para celebrar su primer mitin en esta campaña electoral, un espacio pequeño y que se ha llenado con poco más de un centenar de personas. No se han escuchado aplausos cuando han entrado en la sala el candidato popular a la reeleción a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra.

El ambiente inicial ha tenido un punto sobrio que incluso ha querido comentar Azcón duante el mitin: "Hoy es vicesecretaria, y os digo una cosa, le habéis aplaudido poco (a Cuca Gamarra). Ya veréis el día de mañana cuando vuelva como ministra cómo le aplaudís con más ganas". En este caso, Jorge Azcón sí que ha recibido la ovación del público.

También han sido muy celebradas las múltilples críticas que ha dirigido Azcón a la candidata del PSOE, Pilar Alegría, y que han sido la base de su primer gran acto de campaña. "Pilar Alegría se merece tener el peor resultado en la historia del PSOE. Alegría es la traición en persona de los intereses de Aragón", ha sostenido.

Para hacer partícipe al público de sus críticas, Azcón ha enseñado desde su teléfono móvil el cartel electoral de Alegría. En ese punto, se ha pregunta "porqué en el cartel no están las siglas del PSOE". "¿Por qué se avergüenza de ser del PSOE? ¿Por qué quitas las siglas de tu partido político? Porque es evidente que el PSOE ha desaparecido," ha asegurado el candidato del PP.

En este punto, Azcón ha aprovechado para hurgar en los casos de corrupción y de acoso sexual que cercan al Partido Socialista. "¿Por qué la candidata del PSOE no da entrevistas? Porque es imposible que cuando un periodista se siente delante de ella no le pregunte por Salazar, no le pregunte por el parador de Teruel, no le pregunte por toda la corrupción que ella ha defendido desde la mesa de la portavoz del Consejo de Ministros".

Azcón recuerda que en estas elecciones "no se presenta Santiago Abascal" El candidato del PP a la reeleción en Aragón también ha hecho hincapié en su gestión en los 30 meses de mandato. Por ejemplo, ha explicado que su Ejecutivo ha incrementado el presupuesto en educación en 200 millones y que ha logrado atraer a casi 80 nuevos médicos a la comunidad. Con el sello del "buen gobierno" ha querido también confrontar con Vox. "Además de palabras, de discursos, hay que hacer cosas. Hay partidos que pueden hacer más populismo que nosotros, pero a la hora de la verdad solo estamos nosotros", ha sostendido. De hecho, Azcón ha querido recordar que son unas elecciones propias de Aragón y que en estos comicios "no se presenta Santiago Abascal". Por parte de la ultraderecha, ha dicho, "se presenta un señor que se llama Alejandro Nolasco".

Gamarra pide votar al PP "con contundencia" En su discurso, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha pedido votar "con contudencia" al PP el 8 de febrero. "Hay que darle más confianza (a Azcón) para que siga haciendo más cosas", ha insistido Gamarra. La Vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra. PP Aragón La dirigente del PP nacional también se ha pregunta "qué alternativa hay enfrente". "¿La alternativa es Pilar Alegría? No, porque esto no es el PSOE, es el sanchismo". Gamarra ha mantenido un tono muy critico, hasta el punto que ha pedido a los desencantados con el PSOE "revelarse" contra ellos a través del voto. "Aquellos que quieran un proyecto fuerte tienen que votar el PP. Y si además, como estamos todos hartos de Sánchez, esa papeleta es la del PP", ha concluído.