Jorge Azcón, el presidente de Aragón que busca revalidar su proyecto desde el municipalismo

Jorge Azcón llegó a la política de la mano del José Atarés. Fallecido prematuramente tras una larga enfermedad, Atarés fue uno de los líderes populares más queridos en Aragón y para Azcón un auténtico referente, un mentor. Corría el año 2000 y el hoy presidente de Aragón tenía 27 años.

Con Atarés como alcalde, Azcón fue concejal delegado de Juventud y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza. Mientras ocupaba ese cargo fue asesinado, a manos de ETA, el presidente del PP en Aragón, Manuel Giménez Abad. Era mayo de 2001.

La llegada de Juan Alberto Belloch (PSOE) a la alcaldía de la capital llevó al PP a la oposición en 2003. Pero Azcón mantuvo su despacho en la Plaza del Pilar hasta 2007, como portavoz adjunto del PP en el consistorio. Después pasó al sector privado durante cuatro años en los que fue director territorial en Aragón de MRA, empresa especializada en viviendas de protección oficial. Eloy Suárez, hoy Senador por designación autonómica, le recuperó para la política municipal en 2011.

Azcón volvía a un ayuntamiento gobernado por Belloch para ser concejal portavoz de Economía y Hacienda del PP. Cuando el que fuera “superministro” de Felipe González fue sustituido en la regiduría por Pedro Santisteve (Zaragoza en Común), Jorge Azcón se convirtió en portavoz del grupo popular.

En 2019 vio cumplido su sueño al convertirse en alcalde de Zaragoza, la ciudad en la que nació. Azcón consiguió poner fin a un largo periodo de oposición popular en el Ayuntamiento y consolidó su figura política. Durante esa etapa fue miembro de la junta directiva y portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Gestionó la pandemia como alcalde de la capital aragonesa y participó en la llamada “rebelión de los alcaldes”. Los populares reclamaban al Gobierno de Pedro Sánchez recursos suficientes para hacer frente a la crisis sanitaria y para conseguirlo se manifestaron en Madrid.

Azcón llegó a la presidencia de Aragón en las elecciones autonómicas de 2023 A finales de 2021, Azcón, convertido en referente del partido en la Comunidad y apoyado por la dirección nacional en manos de Pablo Casado, al que la unía una relación de amistad, tomó el relevo de Luis María Beamonte y se convirtió en presidente del PP aragonés. Durante la grave crisis abierta en la dirección nacional del PP, entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, Azcón respaldó públicamente al primero. “La verdad pondrá las cosas en su sitio”, decía en un tuit. ““ Después, sin embargo, ofreció su apoyo a Alberto Núñez Feijóo, que en 2022 le designó candidato en la carrera por la presidencia de Aragón. Un año después, en las últimas elecciones autonómicas, recuperó para el PP el gobierno autonómico como antes hiciera con el municipal. Le arrebató el puesto al anterior presidente, el socialista Javier Lambán, pero la aritmética parlamentaria le obligó a pactar con Vox. El PP ganó 28 de los 67 escaños de las Cortes Aragonesas. Necesitó los 7 asientos de Vox para alcanzar la mayoría absoluta y dio a los de Abascal dos consejerías. Azcón dice que su Gobierno "tiene el aval necesario" para "continuar mejorando" Aragón tras la salida de Vox Un año después se rompió ese pacto, cuando Vox abandonó varios gobiernos autonómicos por los desacuerdos en política migratoria. Azcón continuó gobernando en solitario, pero la falta de acuerdo para elaborar los presupuestos de 2026, ha desembocado en el adelanto de las elecciones autonómicas, como sucedió en Extremadura. Una decisión que él defendió como de “sentido común” ante el “bloqueo de la oposición” a sus cuentas. Siguió así la filosofía de su propio partido, que dice que cuando se acumulan dos prórrogas presupuestarias hay que devolver la voz a los ciudadanos a través de las urnas. Así se lo piden a Pedro Sánchez a nivel nacional. “No se puede predicar una cosa y hacer la contraria”, dijo Azcón ante los medios tras firmar el decreto de disolución de las Cortes Aragonesas. Azcón convoca elecciones anticipadas en Aragón el 8 de febrero tras el bloqueo a los presupuestos Noemí San Juan