Así van las encuestas de las elecciones en Aragón: el PP ganaría, pero sin mayoría absoluta y con un Vox más fuerte
- Con 30 escaños, según el promedio, Jorge Azcón seguiría necesitando a un Vox reforzado (12) para gobernar
- El PSOE perdería cinco escaños y repetiría como segunda fuerza, mientras el PAR quedaría sin representación
Aragón celebrará elecciones autonómicas anticipadas el próximo 8 de febrero. Es el primer adelanto electoral en la historia de esta comunidad, que llega después de que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón (PP), anunciara la disolución de las Cortes y la convocatoria de comicios tras no lograr aprobar los Presupuestos para 2026 debido a la falta de apoyos de Vox, su socio parlamentario desde 2023.
Según el promedio de encuestas de DatosRTVE, el Partido Popular volvería a ser la fuerza más votada, con una ligera subida respecto a su resultado de 2023, cuando obtuvo 28 escaños. Ahora lograría 30 diputados, pero seguiría sin mayoría absoluta, fijada en 34 de los 67 escaños de las Cortes de Aragón. El PSOE, encabezado por la exministra Pilar Alegría, perdería terreno y caería de 23 a 18 representantes, mientras que Vox escalaría de siete a 12 escaños.
Chunta Aragonesista (CHA) y Podemos podrían conservar representación por la mínima, mientras que Teruel Existe pasaría de tres a dos escaños, con un resultado algo menor al de 2023. El promedio augura la salida del Partido Aragonés (PAR) del Palacio de la Aljafería, donde tienen su sede las Cortes de Aragón, por primera vez desde 1983, al perder el único escaño que consiguió en las últimas elecciones. Sí mantendría su único escaño la alianza de Izquierda Unida con Sumar, y está por ver qué ocurre con Se Acabó la Fiesta, el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que concurre por primera vez en este territorio.
Con este panorama, Azcón necesitaría reanudar su alianza con Vox para conservar el gobierno, ya que por ahora las encuestas auguran que no le serviría con abrir la puerta a acuerdos con Teruel Existe para alcanzar una mayoría de investidura. Por su parte, el bloque de las izquierdas (PSOE, CHA, Podemos e IU-Sumar), que concurren por separado en estas elecciones, y de los regionalistas no alcanzaría la mayoría, quedando a varios escaños de una alternativa viable.
En voto estimado, el PP rebasaría el 37%, cuatro puntos más que en 2023, mientras que el PSOE bajaría hasta el 25%. Vox superaría el 15%, y las candidaturas de izquierda menores sumarían entre todas un 6%. La incertidumbre se concentra en si PAR e IU-Sumar superarán el umbral del 3% por provincia, que marca la diferencia entre mantener representación o quedar fuera del hemiciclo.
¿Cómo funciona el sistema electoral en Aragón?
La campaña se celebra del 23 de enero al 6 de febrero, y el 8 los aragoneses elegirán 67 diputados en las Cortes de Aragón, distribuidos entre las tres provincias: 35 por Zaragoza, 18 por Huesca y 14 por Teruel. El sistema es proporcional con listas cerradas y utiliza la fórmula D’Hondt, con un umbral electoral del 3% en cada circunscripción. Ese límite es especialmente relevante en Huesca y Teruel, donde el número reducido de escaños eleva la barrera real de entrada a cerca del 5%-6%.
La combinación de esta estructura provincial y la regla D’Hondt tiende a favorecer a los partidos grandes en las provincias menos pobladas y penaliza a las formaciones pequeñas o fragmentadas. Esto se vio en 2023 con el retroceso de PAR, que necesitó el 6,6% de los votos de la provincia de Teruel para lograr su único escaño, o con Ciudadanos, que desapareció del hemiciclo al no alcanzar el 3% en ninguna de las dos provincias en las que se presentó (Zaragoza y Teruel).
En los últimos comicios autonómicos, celebrados en mayo de 2023, el PP de Jorge Azcón volvió a ser el partido más votado en Aragón tras el retroceso de 2019. Logró el 35,5% de los votos y consiguió gobernar gracias al apoyo de Vox (7 escaños), que permitió su investidura tras ocho años de gobiernos del PSOE del fallecido Javier Lambán. Entonces, la suma de las izquierdas y los regionalistas no bastó para mantener el poder pese a una pequeña ventaja en voto total.
Aragón cuenta con una población de 1,3 millones de habitantes, de los cuales 1.036.000 ciudadanos están llamados a votar el 8 de febrero, incluidos algo menos de 44.500 residentes en el extranjero. Además, en estos comicios podrán votar por primera vez cerca de 33.000 jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad desde las pasadas autonómicas. Con 755.077 electores, Zaragoza aglutina a casi tres cuartas partes de los votantes, seguida de Huesca (17%) y Teruel (10%).
Sobre esta información
Para la elaboración de esta noticia, se ha realizado una media ponderada con el paso del tiempo a partir de las encuestas recopiladas por Wikipedia.org de los siguientes medios y casas encuestadoras: 40dB, A+M, EM-Analytics, SocioMétrica, NC Report, CIS, Sigma Dos, Hamalgama Métrica, SyM Consulting y Data10.
El promedio de los sondeos electorales que realiza DatosRTVE se calcula mediante una media ponderada de las encuestas de los últimos meses, en la que el peso de cada sondeo depende del tamaño de la muestra y del número de encuestas disponibles; además, decae exponencialmente a medida que pasa el tiempo.