Así van las encuestas de las elecciones en Aragón: el PP ganaría, pero sin mayoría absoluta y con un Vox más fuerte

Aragón celebrará elecciones autonómicas anticipadas el próximo 8 de febrero. Es el primer adelanto electoral en la historia de esta comunidad, que llega después de que el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón (PP), anunciara la disolución de las Cortes y la convocatoria de comicios tras no lograr aprobar los Presupuestos para 2026 debido a la falta de apoyos de Vox, su socio parlamentario desde 2023.

Según el promedio de encuestas de DatosRTVE, el Partido Popular volvería a ser la fuerza más votada, con una ligera subida respecto a su resultado de 2023, cuando obtuvo 28 escaños. Ahora lograría 30 diputados, pero seguiría sin mayoría absoluta, fijada en 34 de los 67 escaños de las Cortes de Aragón. El PSOE, encabezado por la exministra Pilar Alegría, perdería terreno y caería de 23 a 18 representantes, mientras que Vox escalaría de siete a 12 escaños.

Chunta Aragonesista (CHA) y Podemos podrían conservar representación por la mínima, mientras que Teruel Existe pasaría de tres a dos escaños, con un resultado algo menor al de 2023. El promedio augura la salida del Partido Aragonés (PAR) del Palacio de la Aljafería, donde tienen su sede las Cortes de Aragón, por primera vez desde 1983, al perder el único escaño que consiguió en las últimas elecciones. Sí mantendría su único escaño la alianza de Izquierda Unida con Sumar, y está por ver qué ocurre con Se Acabó la Fiesta, el partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, que concurre por primera vez en este territorio.

Con este panorama, Azcón necesitaría reanudar su alianza con Vox para conservar el gobierno, ya que por ahora las encuestas auguran que no le serviría con abrir la puerta a acuerdos con Teruel Existe para alcanzar una mayoría de investidura. Por su parte, el bloque de las izquierdas (PSOE, CHA, Podemos e IU-Sumar), que concurren por separado en estas elecciones, y de los regionalistas no alcanzaría la mayoría, quedando a varios escaños de una alternativa viable.

En voto estimado, el PP rebasaría el 37%, cuatro puntos más que en 2023, mientras que el PSOE bajaría hasta el 25%. Vox superaría el 15%, y las candidaturas de izquierda menores sumarían entre todas un 6%. La incertidumbre se concentra en si PAR e IU-Sumar superarán el umbral del 3% por provincia, que marca la diferencia entre mantener representación o quedar fuera del hemiciclo.