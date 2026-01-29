Comparador de programas electorales de las elecciones en Aragón 2026: las propuestas de los partidos
El próximo 8 de febrero, Aragón celebra elecciones adelantadas para elegir las nuevas Cortes aragonesas, de la que saldrá el próximo gobierno de la Diputación General de Aragón, el gobierno aragonés de la próxima legislatura.
Para dar a conocer y organizar de manera sencilla y accesible las propuestas más importantes de los candidatos en estas elecciones autonómicas, RTVE.es ha preparado un comparador de programas electorales que permite conocer las medidas más destacadas de las principales formaciones que optan a representación en el Parlamento autonómico, las que obtuvieron escaños en las últimas elecciones de mayo de 2023.
¿Cómo funciona el comparador de programas electorales?
El comparador de programas electorales agrupa en 25 categorías las propuestas de los partidos seleccionados. De esta manera, se pueden consultar los programas electorales en Aragón del PP, PSOE, Vox, CHA, Existe, Podemos-AV, IU-Sumar y PAR.
Los temas de los que se contrastan las promesas son los siguientes: paro, impuestos, economía, vivienda, sanidad, educación, políticas sociales, ganadería y agricultura, industria, turismo, comercio, energía, medio ambiente, agua, infraestructuras, movilidad, financiación autonómica, inmigración, cultura, jóvenes, feminismo, LGTBIQ+, vida y familia, conciliación y despoblación.
Con el objetivo de garantizar la accesibilidad a una información fácilmente comprensible, se han seleccionado un máximo de cinco propuestas electorales por tema, en ocasiones agrupadas por asimilación o porque son más específicas. No obstante, todos los programas electorales completos se encuentran enlazados debajo de la batería de promesas de cada partido para facilitar al usuario la consulta íntegra de las propuestas de las diferentes candidaturas.
Para utilizar el comparador de programas electorales, primero se debe hacer clic en la categoría o categorías que se quieren consultar. Una vez decididas, se tendrá que seleccionar hasta un máximo de cuatro partidos para comparar propuestas (o un máximo de dos partidos si se consulta en un dispositivo móvil). Para añadir o quitar partidos en el comparador, basta con hacer clic de nuevo sobre su icono. Además, se ha habilitado la categoría "Todos" para que se puedan consultar a la vez todas las medidas recopiladas por RTVE.es de cada partido, ordenadas por temas.
Consulta aquí el comparador de programas electorales para las Elecciones en Aragón