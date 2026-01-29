Comparador de programas electorales de las elecciones en Aragón 2026: las propuestas de los partidos

El próximo 8 de febrero, Aragón celebra elecciones adelantadas para elegir las nuevas Cortes aragonesas, de la que saldrá el próximo gobierno de la Diputación General de Aragón, el gobierno aragonés de la próxima legislatura.

Para dar a conocer y organizar de manera sencilla y accesible las propuestas más importantes de los candidatos en estas elecciones autonómicas, RTVE.es ha preparado un comparador de programas electorales que permite conocer las medidas más destacadas de las principales formaciones que optan a representación en el Parlamento autonómico, las que obtuvieron escaños en las últimas elecciones de mayo de 2023.