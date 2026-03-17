Aparece un ejemplar de la tortuga más grande del mundo en Cantabria

Un ejemplar sin vida de la tortuga laúd, la más grande del mundo, ha aparecido varada en la playa de Piélagos (Cantabria) después de seis semanas a la deriva. Se desconoce de dónde venía o hacia dónde iba, pero se cree que esta especie suele criar en el oeste de la costa africana y pasar de vez en cuando por las aguas del cantábrico. Se trata de una especie solitaria que puede llegar a vivir 100 años, medir dos metros y pesar hasta 600 kilogramos.

Un voluntario de Centinelas Cantabria avistó al ejemplar en la playa de Piélagos y hasta allí se desplazaron científicos de Revarca, una red de asistencia y emergencia ante una situación de varamiento de una especie marina protegida. El cuerpo estaba en avanzado estado de putrefacción y los científicos no han podido lograr muchas pistas. Se desconoce la causa de la muerte, aunque se cree un plástico o un barco podría estar detrás del fallecimiento. "Se alimentan de medusas y puede haber confundido un plástico con una medusa. También puede haber sido un golpe de un barco, ya que con ese tamaño no tiene depredadores naturales. Es muy difícil que un tiburón se atreva a atacarlas. Pueden llegar a pesar como un oso polar y tener un tamaño similar al de un coche pequeño", asegura Diego de Vallejo, responsable de comunicación de Revarca.

AMIGA DE LOS MARINEROS

Las tortugas laúd suelen vivir a 17 kilómetros de la costa y pueden bajar hasta los 1.000 metros de profundidad, aunque lo lógico es que se muevan entre los 300 o 400 metros. "Son reptiles. Tienen que salir a respirar, que les dé el sol, calentarse un poco... No son peces", apunta De Vallejo.

Pese a vivir alejadas de la costa, según las evidencias científicas, hay testimonios de marineros que han visto ejemplares de este tipo de tortugas en el Cantábrico, concretamente cerca del Cabo Machichaco. "Se llevan bien con los marineros porque comen medusas, que se alimentan de peces pequeños, como nosotros", señala De Vallejo con media sonrisa.

MÁS TORTUGAS

No es la única tortuga que ha aparecido en la costa cantábrica y el cambio climático podría estar detrás de los cadáveres que han llegado en los últimos meses a Asturias, País Vasco o Cantabria. Los cambios en las temperaturas del agua pueden desconcertar a la especie o hacerla enfermar. No es extraño encontrar tortugas bobas, pero sí ha sorprendido el hallazgo de una tortuga lora, la primera que se encuentra en Cantabria. "No es tan grande como la laúd, tendrá el tamaño de una sartén, pero lo sorprendente es que nunca había llegado a nuestras costas", concluye De Vallejo.