Shakira gana la batalla a Hacienda, condenada a devolverle 60 millones con intereses

La Audiencia Nacional da la razón a Shakira en la última causa legal que la cantante mantenía abierta con la Agencia Tributaria. Tras ocho años de disputa, el tribunal confirma que la artista no residía en España, según un comunicado de su equipo legal liderado por Jose Luis Prada.

En 2011, Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, con 120 conciertos en 37 países distintos. No tenía en España casa, ni hijos, ni tuvo su sede empresarial en este país; aún así, Hacienda le obligó a pagar por todas las ganancias de dicha gira sin tener en cuenta sus gastos, lo que le generó grandes pérdidas.

En concreto, la Audiencia Nacional anula la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de julio de 2021 contra Shakira, relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Física e Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011, que la Administración aún puede recurrir en casación.

En su sentencia, el tribunal constata que la propia Administración no ha sido capaz de argumentar la permanencia de la cantante durante el tiempo legal exigido para generar obligaciones tributarias, como mucho llega a 163 días entre jornadas certificadas y presuntas. La artista reconocía 143 días.

El fallo asegura textualmente que “esa permanencia, como la propia Administración determina, no alcanza los 183 días” y que, por tanto, “es obvio” que “las consiguientes sanciones son contrarias a Derecho”. De igual forma, la Audiencia Nacional rechaza las llamadas "ausencias esporádicas".

“Tampoco se acredita que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Bien al contrario, el entramado empresarial que se atribuye a la actora, radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica”, reza la sentencia.

Devolución de 60 millones con intereses Hacienda ha retenido de forma indebida 60 millones de euros correspondientes al capital de trabajo de aquella gira mundial y sus gastos. Una cantidad que ahora la Administración debe devolver a la cantante, con los intereses correspondientes y el reembolso de los costes en los que la artista ha incurrido. La artista y su equipo legal se muestran "muy satisfechos" con la decisión de la Audiencia Nacional. La vía administrativa ha sido el camino a través del cual Shakira ha confiado en poder demostrar su inocencia. "Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", ha declarado. Shakira lamentado que se le haya "tratado como culpable": "Se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes". "Mi mayor deseo es que este fallo sienta un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria", apunta.