Elecciones en Andalucía 2026: última hora de la disputa del último escaño en los resultados de cada provincia

Las elecciones de Andalucía que se celebran este 17 de marzo se presentan con la incógnita principal de si el actual presidente autonómico, Juanma Moreno, del PP, conseguirá los 55 escaños necesarios para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía, hito que ya consiguió en 2022 al alcanzar los 58 diputados, o si, en caso contrario, terminará dependiendo de Vox para mantener el gobierno de la Junta andaluza. Otro punto de interés está en si el PSOE, con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero como candidata, mantiene, mejora o baja de sus actuales 30 escaños, que son su peor resultado electoral en la comunidad que gobernaron los socialistas durante 36 años. El escrutinio de este domingo también ha de resolver el lugar en el que quedan las formaciones de izquierda alternativa, la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía.

El resultado puede depender de un pequeño puñado de votos que determinen el resultado final en cada provincia. Por eso, el siguiente gráfico ilustra cómo está siendo la disputa por el último escaño en juego en cada provincia de Andalucía. Muestra en tiempo real el partido que se llevaría ese último asiento en disputa, con qué formación mantiene la pugna, cuántos votos le separan de conservarlo o cederlo y cuántos votos quedan por escrutar en la circunscripción. Las provincias se muestran ordenadas en función de dónde se mantiene la disputa más abierta y atendiendo a la situación de la formación que se juega la mayoría absoluta, el Partido Popular.

En las elecciones de Andalucía se elige a un total de 109 diputados en el Parlamento autonómico, repartidos de la siguiente manera: Sevilla, la provincia más poblada, elige 18; Málaga, 17; Cádiz, 15; Granada, 13; Almería y Córdoba, 12 cada una; y Huelva y Jaén eligen 11 diputados.

La distribución de escaños entre las candidaturas que concurren se realiza mediante el método D’Hondt, y para optar a la asignación de escaños en una provincia, las listas deben superar una barrera electoral del 3% de los votos válidos en esa circunscripción.

El escrutinio de esta jornada electoral no incluye el voto de los electores residentes en el extranjero, el denominado voto CERA. En estos comicios de mayo, 243.806 andaluces en el extranjero tienen derecho a voto, la mayoría residentes en Argentina, Francia y Alemania.