Etapa 9 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: de Cervio a Corno Alle Scale

Este domingo se disputa la etapa 9 del Giro de Italia 2026, de 184 kilómetros de recorrido ente Cervio y Corno Alle Scale, con dos puertos de monaña y final en alto tras un desnivel total de 2.400 metros que augura otra batalla espectacular por la victoria de etapa y la clasificación general.

La previa

Tras la segunda victoria de Jhonatan Narváez en el Giro 2026, con un ataque en solitario en el final de etapa en Fermo, el portugués Alfonso Eulálio busca defiende la maglia rosa de líder en su objetivo de alcanzar la jornada de descanso del lunes en lo más alto de la clasificación.

El pelotón afrontará una nueva etapa con subida al final. Los 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale arrancan con un largo tramo ligeramente ascendente para terminar con dos puertos encadenados, uno de tercera categoría (Querciola, 11,3 kilómetros al 4,3 %) y otro de primera (Corno alle Scale, 10,8 kilómetros al 6,1 %).

La jornada es enteramente llana desde la salida hasta Silla, aunque después de Sasso Marconi comienza ligeramente a subir junto a la histórica línea ferroviaria de la ‘Porrettana’. En Silla comienza el primer puerto de montaña puntuable, el alto de Quereceta, de tercera categoría, a menos de 20 kilómetros de la ascensión final que marcará el devenir de la carrera.

Después de un breve descenso hasta Villaggio Europa se afronta la subida final a Corno Alle Scalle, de 10,8 kilómetros de duración, un desnivel del 6.1% con numerosas curvas y algunos virajes cerrados. En los últimos 3 km la pendiente se mantiene por encima del 10% con máximas de hasta el 15% para luego suavizarse ligeramente mientras la recta final alcanza un desnivel en torno al 7%.