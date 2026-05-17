La participación de las elecciones andaluzas de 2026 baja ligeramente al 15,1% a las 11.30 horas

La participación en las elecciones de Andalucía es del 15,1% a las 11.30 horas, según el dato facilitado por el Gobierno andaluz con el 100% de las mesas comunicadas a las dos horas y media de que se abrieran los colegios electorales para elegir el nuevo parlamento autonómico. La cifra supone 0,34 puntos menos que la afluencia registrada a la misma hora en los comicios de junio de 2022 cuando fue del 15,44%.

Las mayores participaciones se registran a media mañana en Almería, Córdoba y Granada, donde ya ha votado más del 16% del censo. Cádiz y Huelva, por el contrario, registran la menor afluencia a las urnas, con participaciones por dejado del 14%.

Sin embargo, si se compara el dato con el de hace cuatro años, en Huelva se registra la mayor subida -más de un punto- al pasar de una participación del 12,2% en 2022 a una del 13,2% durante esta jornada. Sube también ligeramente en Almería -0,2 puntos- hasta alcanzar el 16,7% y en Cádiz sube un centésima de punto hasta el 13,58%.

La participación baja en la mayoría de los municipios La participación baja en la mayoría de los 785 municipios de Andalucía: se han registrado descensos en 413 de ellos -en el 52,6%- y subidas en 371. En uno de ellos, en San Roque, en Cádiz, la afluencia se mantenía igual que en 2022 a las 11.30 horas. En el siguiente mapa pueden verse en verde las poblaciones donde sube y en color ocre donde baja la afluencia.

Sube solo en tres de las diez ciudades más pobladas Entre las diez ciudades con más población de Andalucía, la participación solo sube en Almería (+0,11 puntos), Huelva (+0,24) y Algeciras (+0,04). En Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera, Marbella y Dos Hermanas se han registrado descensos. En Sevilla, la capital andaluza y el municipio más poblado de la comunidad autónoma, la participación es del 15,03% lo que supone una bajada de cerca de medio punto respecto 2022. En Málaga, la participación roza el 15,6%, cerca de 0,8 puntos menos que hace cuatro años. En el siguiente mapa se puede ver la participación de cada municipio a las 11.30 horas y en la tabla -que está ordenada por población- se puede buscar el municipio que se quiera, ordenar por mayor o menor población o por mayor o menor variación. Entre los cinco municipios donde más participación se ha registrado hay cuatro de Almería: Bentarique y Castro de Filabres -con una participación ambos del 35,6%-, Beires (32,3%) y Nacimiento (29,85%). En la localidad onubense de Zufre, también se ha superado el 29%. Por el contrario, en Líjar (Almería) y Paymogo (Huelva) se han registrado las afluencias más bajas, por debajo del 8%. Las mayores subidas se han registrado en las mencionadas Castro de Filabres (+21,9 puntos) y Zufre (+16,9 puntos) y Arroyomolinos de León, en Huelva (+18,6 puntos). Por el contrario, los mayores descensos se han producido en Gobernador, en Granada (-15,4 puntos menos), y Chilluévar, en Jaén, con una caída de 12,5 puntos.