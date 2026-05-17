Bulgaria gana Eurovisión 2026

Bangaranga es el tema que ha entronado a Bulgaría en Eurovisión 2026. Dara, la interprete que ha defendido el tema, recibió el Micrófono de Cristal ante un público enfervorecido que ya tarareaba el pegadizo estribillo. Bulgaria llevaba tres años ausente del certamen por problemas económicos.

Esta edición será recordada por el boicot de las televisiones públicas de cinco países a Eurovisión: España, miembro de los cinco grandes y que no dejaba de participar desde 1961; Países Bajos, fundador del festival; Irlanda, el país más laureado; Eslovenia e Islandia se han negado tanto a participar como a retransmitir el festival por la decisión de la Unión Europea de Radiofusión (UER) de mantener a Israel en el certamen.

La votación del jurado de cada país dio 204 puntos a Bulgaria. A mucha distancia quedaron Australia con 165 y en el tercer puesto Dinamarca con 144. Israel ocupó la octava posición con 123 puntos, a falta del voto de la audiencia, el polémico televoto. Un gran suspense se instaló en el Wiener Stadthalle cuando le toco el turno a Israel y recibió 220 puntos entre vítores y abucheos y se colocó líder, a falta tan solo por conocer los puntos de la audiencia que iba a recibir Bulgaria. Fueron 312 puntos los que desbancaron el momentáneo liderazgo de Israel para consagrar a Bulgaria como ganadora de Eurovisión 2026.

En esta edición, la UER presentó en noviembre de 2025 una actualización del sistema de votación del festival que se ha implementado este año. En un comunicado, el organismo señaló que las medidas buscaban reforzar la "confianza", la "transparencia" y la participación del público tras las polémicas de la edición anterior. Entre los cambios figuraba la reducción de 20 a 10 del número máximo de votos que cada espectador podía enviar desde sus dispositivos durante las galas.

No hubo abucheos al representante israelí Una especial atención estaba puesta en la actuación del israelí Noam Bettan, con 'Michelle', durante la que no se produjo ningún tipo de abucheos o gritos de protesta en el pabellón 'Wiener Stadthalle' con unos 10.000 espectadores. Tampoco en la gran zona de fans en la plaza del Ayuntamiento de Viena, que estaba llena con decenas de miles de personas, hubo incidentes o expresiones de rechazo. Durante la primera semifinal se procedió a la expulsión de unos activistas propalestinos. En el directo de la televisión pública austriaca ORF, responsable este año de la señal de Eurovisión, se escuchó un grito de "Stop the Genocide" ("Fin al genocidio") al comienzo de la canción Michelle de Noam Bettan. 01.48 min Transcripción completa Pit y Linda con su canción Lanza Llamas pueden conseguir lo que la organización no ha querido forzar y es que Israel no participe en la próxima edición de Eurovisión. Porque que Finlandia vaya en primer lugar en las casas de apuestas y a mucha distancia del resto de los países pone muy nervioso a Israel Si el lanzallamas gana, la edición del 2027 sería en Finlandia y la delegación israelí ha mostrado su preocupación. El nivel de odio hacia nosotros estará por las nubes, alegan, recordando que ya en Suecia hubo numerosas protestas por su participación. El dúo finlandés está feliz de estar en este punto, pero con calma, porque todo cambia cada día, aseguran. Y el representante de Israel, Noam Betam, le quita importancia a los abucheos que se han intuido en la retransmisión Pretender separar Europa.. Eurovisión y política no es tarea fácil. De hecho, cinco países, entre los que está España, han decidido no participar en el certamen por el genocidio israelí en Gaza. Se lo agradecen, por ejemplo, la relatora de la ONU para Palestina o Amnistía Internacional. La polémica también afecta al sistema de voto La Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del evento, ha reconocido que Israel ha incumplido la normativa del concurso manipulando el voto popular. Y The New York Times asegura que el Estado hebreo lleva desde 2018 manipulando ese voto popular sólo en 2024 su oficina de propaganda habría dedicado un millón de euros de dinero público para promocionar a sus artistas Israel pasa a la final de Eurovisión entre abucheos La cadena austriaca defendió que no eliminar los abucheos del público era la decisión correcta, frente a la de la UER, que sí eliminó los gritos en contra del genocidio en su canal de YouTube, el único medio por donde seguir el certamen en los países que se unieron al boicot como España. Otra polémica surgida esta semana ha sido una investigación de The New York Times que reveló que el Gobierno israelí dedicó un millón de dólares a manipular el voto popular. El diario estadounidense apuntó que el televoto inclinó el resultado de forma que la representante israelí de 2025, Yuval Raphael, arrasó incluso en países como España, en el que los sondeos indicaban una amplia oposición popular a Israel. Sin embargo, Eurovisión ha insistido en la limpieza de su sistema de votación y ha quitado importancia a la investigación periodística.

RTVE sigue apostando por la música RTVE anunció la retirada de España del Festival de Eurovisión el pasado 4 de diciembre tras las votaciones celebradas en la 95.ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que concluyeron con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo. El Consejo de Administración de RTVE ya había acordado previamente en septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte, en protesta por la ofensiva israelí sobre Gaza. RTVE considera que "la situación humanitaria de Gaza y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel hacen difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral". Este mismo viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó un vídeo en las redes sociales donde respaldaba la decisión de RTVE de no participar en Eurovisión. "Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia. Por coherencia, responsabilidad y humanidad", escribió en X. “Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.



Por coherencia, responsabilidad y humanidad. pic.twitter.com/cnTt7Kc5rk“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 15, 2026 Ya en 2025, justo antes de la final de Eurovisión y después de las advertencias de la UER por los comentarios realizados durante la semifinal, RTVE emitió una pantalla negra con un mensaje sobre Gaza con un texto que decía: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina". Pese al boicot al certamen, RTVE ha emitido un nuevo especial de 'La Casa de la Música' en La 1, coincidiendo con la final del Festival de Eurovisión 2026. El evento ha servido para celebrar 70 años de emisión y de música en la cadena pública. Han participado artistas como Raphael, Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun y Mónica Naranjo. Entre las nuevas propuestas en ciernes han estado Metrika, Chanel, Guitarricadelafuente y los ganadores de la última edición del Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS.