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Eurovisión celebra su edición más polémica con la ausencia de España y otros cuatro países por la participación de Israel

  • RTVE y las televisiones públicas de Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia se retiraron en protesta por la guerra en Gaza
  • Los favoritos son Finlandia y Australia en un certamen marcado por las protestas propalestinas y proisraelíes
Eurovisión celebra su edición más polémica con la ausencia de España por la participación de Israel
El cantante israelí Noam Bettan, porta una bandera de Israel durante una semifinal de Eurovisión. EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
ROCÍO GIL GRANDE

Eurovisión celebra su gran final este sábado en el Wiener Stadthalle de Viena en una edición, la número 70, más marcada que nunca por la polémica debido a la participación de Israel. RTVE, junto con las televisiones públicas de Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia, ha decidido no participar en protesta por la guerra en Gaza, que deja ya más de 73.000 muertos, en el que es ya un boicot histórico al festival. RTVE tampoco retransmitirá la final, la más politizada hasta la fecha, en la que Finlandia y Australia parten como favoritas.

Es la primera vez que España, uno de los cinco grandes contribuyentes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), se retira del festival desde sus inicios en 1961. Una decisión histórica después de que la organización del certamen se negara a expulsar a Israel de esta edición. Además, Eurovisión pierde con la de España la tercera mayor audiencia televisiva. En su lugar, la cadena pública va a emitir una nueva entrega de 'La casa de la música', con artistas como Chanel (que quedó tercera en la edición de Eurovisión de 2022 con 'SloMo'), Raphael (que también participó en 1966 y 1067) y Ana Belén. 

"Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia. Por coherencia, responsabilidad y humanidad", publicaba este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en X.

RTVE anunció su retirada del festival el pasado mes de diciembre tras el rechazo de la organización de excluir a Israel. Entremedias, Tel Aviv no solo no ha cesado su ofensiva contra los gazatíes sino que ha iniciado un nuevo conflicto junto a EE.UU. en Irán, provocando una situación de inestabilidad en Oriente Medio que está afectando a todo el mundo.

Sánchez respalda la decisión de RTVE de no participar en Eurovisión: "Estamos en el lado correcto de la historia"
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La dirección del festival ha mostrado su desacuerdo con la postura de los países que se han retirado, aunque ha dicho respetar su postura. "En un mundo difícil, es fundamental unirse y destacar lo que tenemos en común para mostrar cómo podría ser también el mundo. Esos espacios deben ser protegidos. Eurovisión siempre ha sido un espacio así: hemos dado voz a los que no la tienen y hemos sido un refugio para los desfavorecidos", ha dicho el director de Eurovisión, Martin Green, en declaraciones a la agencia APA. 

Finlandia y Australia, los grandes favoritos

Únicamente 35 países han participado en esta edición, el número más bajo desde 2004, cuando se estrenó el modelo de las eliminatorias, y a la final irán 25 tras las dos semifinales de esta semana. Alemania, Reino Unido, Francia e Italia no se jugaban el pase por ser de los países que más contribuyen a la UER (algo que todo los años también beneficia a España). Austria tampoco corría riesgo por ser el país anfitrión tras vencer el año pasado.

Los dos grandes favoritos este 2026 son Finlandia con 'Liekinheitin' (lanzallamas), del dúo formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen, y Australia, que viene con 'Eclipse', de Delta Goodrem, en su regreso a la ciudad donde el país debutó en el festival en 2015. Otras propuestas que también están arriba en las apuestas son las de Grecia, Israel, Rumanía, Bulgaria y Dinamarca, aunque lejos de las dos favoritas.

El orden de participación de los países comunicado este viernes por la organización es el siguiente: Dinamarca, Alemania, Israel, Bélgica, Albania, Grecia, Ucrania, Australia, Serbia, Malta, República Checa, Bulgaria, Croacia, Reino Unido, Francia, Moldavia, Finlandia, Polonia, Lituania, Suecia, Chipre, Italia, Noruega, Rumanía y Austria. 

Clima de tensión y protestas: "¡Parad el genocidio!"

Israel, en el foco de todas las miradas, participará con Noam Bettan y su canción 'Michelle', un tema cantado en inglés, hebreo y francés sin tintes políticos, a diferencia de las dos ediciones anteriores. Una de sus compositoras, eso sí, es Yuval Raphael, la cantante que representó a Israel el año pasado y que es una conocida superviviente de los atentados de Hamás en el festival de música Nova del 7 de octubre.

Lo hará en una final que abrirá Dinamarca con su canción 'For Vi Gar Hjem' (porque nos vamos a casa), de Søren Torpegaard Lund, y que cerrará el austríaco COSMÓ con 'Tanzschein’ (licencia de baile).

Se espera que, durante la actuación israelí, puedan volver a escucharse abucheos entre el público, como ocurrió en la primera semifinal (con gritos de 'parad el genocidio'). La organización expulsó a activistas propalestinos y censuró estos gritos en sus vídeos subidos a Youtube posteriormente y lo justificó asegurando que "el foco de Eurovisión debería estar en los artistas y en la música". Todo, pese a que la televisión organizadora ha asegurado que no censurará los abucheos en las emisiones. 

Para todos los públicos Israel pasa a la final de Eurovisión entre abucheos - Informativo 24h | Ver
Transcripción completa

Pit y Linda con su canción Lanza Llamas pueden conseguir lo que la organización

no ha querido forzar y es que Israel no participe en la próxima edición de

Eurovisión.

Porque que Finlandia vaya en primer lugar

en las casas de apuestas y a mucha distancia del resto de los países pone

muy nervioso a Israel

Si el lanzallamas gana, la edición del 2027 sería en Finlandia y la delegación

israelí ha mostrado su

preocupación. El nivel de odio hacia nosotros estará

por las nubes, alegan, recordando que ya en Suecia hubo

numerosas protestas por su participación.

El dúo finlandés está feliz de estar en este

punto, pero con calma, porque todo cambia cada día,

aseguran. Y el representante de Israel, Noam

Betam, le quita importancia a los abucheos

que se han intuido en la retransmisión

Pretender

separar Europa..

Eurovisión y política no es tarea fácil.

De hecho, cinco países, entre los que está España, han decidido no

participar en el certamen por el genocidio israelí en Gaza.

Se lo agradecen, por ejemplo, la relatora de la

ONU para Palestina o Amnistía Internacional.

La polémica también afecta al sistema de voto

La Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del evento, ha reconocido

que Israel ha incumplido la normativa

del concurso manipulando el voto popular.

Y The New York Times asegura que el Estado hebreo lleva desde 2018

manipulando ese voto popular sólo en 2024 su oficina de propaganda habría

dedicado un millón de

euros de dinero público para promocionar a sus artistas

Israel pasa a la final de Eurovisión entre abucheos

En la final de 2025 ya fue polémico que la organización anulara el sonido de las protestas durante la actuación de Israel con técnicas de cancelación del ruido y que incluyera aplausos y vítores enlatados.

También ha habido protestas en la capital austríaca. Este viernes, centenares de manifestantes de distintos países se concentraron en Viena contra la participación israelí coincidiendo justo con el ‘Día de la Nakba’, que conmemora la expulsión de 750.000 palestinos tras la creación el Estado de Israel en 1948. Se sucedió a otra concentración el jueves, esta a favor de Israel.

Pero es este sábado, día de la gran final, cuando se prevé la mayor protesta contra el país de Benjamin Netanyahu y llevará el lema de ‘Ningún escenario para el genocidio. Libertad para Palestina’.

Cambios en el sistema de Televoto tras arrasar Israel en 2025

En España, el festival se podrá seguir a partir de las 21.00 horas por el canal de Youtube de Eurovisión y se podrá votar, pero dentro del grupo 'Resto del mundo', que cuenta como un país aparte en el cómputo final.

José García, codirector del medio digital Eurovision Spain, cree que el boicot va a ser "efectivo" en España, como ya se ha visto en las semifinales, que han tenido menor audiencia por parte de espectadores españoles. Y ha defendido en una entrevista en el Canal 24H que las razones del boicot de España "son de peso": "Los derechos humanos deben prevalecer por encima de lo que es un festival de música. Tiene que cambiar mucho en las próximas ediciones para que Eurovisión vuelva a ser ese festival que una y no divida a los países europeos".

Para todos los públicos José García, codirector del medio Eurovision Spain: "El boicot de España y otros países va a ser efectivo" - Informativo 24h | Ver
Transcripción completa

El Consejo de Administración de

punto hablamos con José García, codirector del medio digital

día. Aunque España no participe este año,

Eurovisión Spain. ¿Qué tal, José?

Hola, buenos días. Muy bien.

Bueno, ha llegado el

¿tú crees que los espectadores españoles van a seguir pendientes de la

final?

Al final Eurovisión es el programa no deportivo

más visto del año, pero este año en concreto, el año en el que RTVE no está

el que la televisión española no estará.

mostrará obviamente todo ese público, todos esos millones de espectadores que

Obviamente todo ese público, todos esos millones de espectadores que se

se asomaban

asomaban a lo que es Eurovisión, pues no van a estar.

a lo que es Eurovisión, pues no van a estar el boycott de

El boycott por parte de España y de otros países por la presencia de Israel

creo que va a ser efectivo.

Ya lo estamos viendo

en las semifinales, los niveles de audiencia han bajado, está bajando el

interés por..

Eurovisión y obviamente esta noche todos esos millones de espectadores

españoles que se asomaban a Eurovisión no van a estar

al

festival

no estará. ¿Entonces crees que los españoles se

han sumado a este boicot?

¿Les da un poco de pena no poder ver el festival?

a este boicot?

el

festival de Eurovisión?

con familia con amigos y eso este año no va a poder no va a poder ser

entonces

por un lado es una pena, pero por otro lado, creo que las razones que esgrimen

televisiones como radio televisión española o las televisiones de países

bajos

Islandia, Irlanda y Eslovenia son entendibles

entiende que no se puede utilizar un festival

de música para un blanqueamiento político de un país que está cometiendo

un genocidio como es Israel

Israel

Y aunque es una pena que no estemos presentes en ese festival

razones son de peso los derechos humanos deben estar o deben prevalecer

por encima de

lo que es un festival de música y tienen que cambiar mucho las cosas en

las próximas ediciones

ediciones

para que y esperemos que así sea para que Eurovisión vuelva a ser ese

festival que

esta polémica, ¿qué edición estamos viendo a nivel musical?

¿Hay nivel este año?

Pues a nivel musical hay propuestas que son bastante interesantes.

Al final..

es verdad que los países participantes a nivel musical siempre intentan

dar lo mejor en el certamen, entonces hay propuestas bastante interesantes,

pero es verdad

también que la situación actual de Eurovisión

está de alguna manera perjudicando a ese talento, a esos artistas

importantes,

relevantes que quieren participar en una plataforma como es Eurovisión y eso

se nota

Si la crisis actual del festival sigue en estos términos, es probable que

muchos

artistas o mucho talento eurovisivo pues sea difícil no debe atraer

un festival como es Eurovisión.

La BBC ya lo advirtió, está teniendo problemas para encontrar

artistas... ...que quieran ir al Festival de

Eurovisión...

...en las condiciones actuales

Vamos a hablar de Finlandia, que parece como una de las favoritas para ganar el

micrófono de cristal, que han sido críticos con Israel, pero que sí

participan

No sé qué opinas de esa postura, si crees que representa buena parte de las

delegaciones europeas.

¿Qué te parece?

Pues yo creo que de alguna manera

sí representa a gran parte de las delegaciones europeas esa postura

crítica con

Israel, pero también las delegaciones europeas tienen que ser más valientes

para..

de alguna manera, solucionar el conflicto interno que ahora vive

Eurovisión y hacer frente como lo han hecho cinco televisiones europeas

o cinco países europeos, entre ellos España, porque si no, al final tenemos

un elefante

en la habitación que nadie ve o nadie quiere poner solución, ¿no?

este caso es el problema de Israel, se pasa de puntillas, sabemos que tenemos

un problema pero no actuamos en consecuencia y es cierto que Finlandia,

es crítica con la participación de Israel pero tiene que ser más valiente

para que se solucione el problema que ahora atraviesa

Eurovisión y probablemente en los próximos años o en la próxima edición

muchas de estas

delegaciones que ahora son críticas pues tengan que dar un paso adelante y

probablemente

sea el caso de Finlandia en el caso de que gane y tenga que organizar el

festival de Eurovisión

pues tendrá que posicionarse sobre si quiere que en terreno finlandés

participe una delegación como es la de Israel que está generando bastante

controversia tanto en la sociedad finlandesa como en gran parte de la

sociedad europea

José, también se ha hablado estos días de posibles campañas organizadas para

influir en el televoto internacional.

¿También puede afectar esto a la credibilidad del resultado?

resultado?

Sin lugar a dudas

buena puntuación en el televoto y eso de alguna manera viene originado por

esas campañas de votación

masiva pagadas con fondos públicos por el propio gobierno de Israel

sistema

cuando Israel ganó el televoto, hubo varias televisiones o varios

países, entre ellos España, que pidió una revisión del sistema de votación

para que

estas campañas orquestadas y esa vulneración del sistema de votación no

se produjera

Lo que se ha adoptado este año son unas medidas más cosméticas

que efectivas y esta noche probablemente volvamos a ver a Israel

arrasando en el televoto

y eso será sinónimo de que algo tiene que cambiar, de que el sistema de

votación

sigue haciendo aguas y habrá que acometer una reflexión profunda,

una vez que acabe este festival de Viena para ver cómo reformar,

reestructurar

y plantear un sistema de votación que no pueda ser utilizado y

vulnerado con fines extramusicales, con fines políticos como lo hace Israel

Claro, ya mirando al futuro, José, ¿tú crees que Eurovisión podrá recuperar su

imagen después de esta edición?

¿Es posible además el regreso de España el año que viene?

Pues yo creo que España..

y en este caso Radio y Televisión Española tiene que trabajar para volver

a

recuperar ese espacio o para volver a recuperar esos valores tradicionales

de Eurovisión. Al final España es uno de los países

del Big Five, con

más influencia y más poder que tiene en Eurovisión y tienen que trabajar por

recuperar esos valores que se han perdido en Eurovisión

Obviamente la situación actual con Israel

está afectando sin lugar a dudas a la credibilidad, a la reputación y a los

valores de un

festival y será complicado volver a confiar

en Eurovisión, pero yo creo que si urge trabajar para recuperar

lo que es ese modelo de Eurovisión, que era ejemplo de unidad de tolerancia

y no en lo que se ha convertido ahora, que hay una fragmentación entre países

que eso sin lugar a dudas afecta a lo que es esa reputación del festival o a

la marca

Eurovisión. Y RTVE tiene que trabajar, tiene que

liderar

ese cambio hacia recuperar esos valores fundacionales de

las instituciones fundacionales de Eurovisión.

Eurovisión y yo creo que estarán en ello y esperemos que el año próximo

Esperemos que el año próximo España esté

España

esté presente en el festival de Eurovisión y se solucionen todos estos

presente

en el festival de Eurovisión y se solucionen todos estos problemas de

problemas de

gobernanza y de gestión interna en Eurovisión y se acometan los cambios

que sí sean necesarios y efectivos y que no sean meros cambios

estéticos, que al final eso no soluciona nada

José, entonces entiendo que tú, por supuesto, no lo vas a ver, te sumas al

boicot, ¿verdad?

Bueno, yo de alguna forma

soy periodista, probablemente tenga que hacer un seguimiento y ver el

festival para contarlo desde un punto de vista crítico obviamente

meter la cabeza o hacer la estrategia del avestruz, meter la cabeza en el

suelo como si nada pasara,

yo creo que no es la solución.

Hay que contar lo que está pasando en

el festival desde un punto de vista crítico y para ello hay que ver lo que

pasa

y cómo se está gestionando.

Entonces yo como periodista que hace seguimiento de ese festival

de eurovisión pues estaré atento a lo que pase en Viena para contarlo y para

desde un punto de vista crítico, que yo creo que es lo que es necesario,

denunciar todo lo que está

haciendo la FUE, la organización con la marca Eurovisión

José García, codirector del medio digital Eurovisión Spain, gracias por

darnos tu opinión sobre este festival sobre Eurovisión, del que como

recordamos España no va a participar por primera vez en muchos años

José García, codirector del medio Eurovision Spain: "El boicot de España y otros países va a ser efectivo"

La UER ha amonestado esta semana al cantante israelí y a la televisión pública de Israel, Kan, por pedir en un vídeo a la audiencia que le votaran diez veces por televoto.

El abultado voto de la audiencia para Israel, que arrasó en el festival de Basilea (Suiza) el año pasado, levantó las sospechas en la comunidad internacional. Tras la final, la delegación española pidió saber cómo se había repartido el voto español y una investigación reciente de 'The New York Times' ha desvelado que Israel se llevó el 33,34% del voto procedente de España, con 47.570 emisiones, muy por encima de Ucrania, con el 6,74% y 9.620 votos, y de Polonia, con el 5,66% y 8.080 votos.

En respuesta a las protestas, la UER decidió en noviembre instituir un límite de 10 votos por dispositivo (antes era de 20 votos) para desincentivar "campañas de promoción desproporcionadas", como ha hecho Israel con dinero público, según reveló The New York Times. "Eurovisión necesita urgentemente un nuevo comienzo para volver a los valores que debería defender", dijo tras la investigación el presidente de RTVE, José Pablo López.

Para García, lo que se han adoptado "son medidas más cosméticas que efectivas" y cree que "probablemente" Israel vuelva a "arrasar" en esta edición en el televoto, algo que a su juicio sería "sinónimo de que algo tiene que cambiar": "El sistema de votación sigue haciendo aguas y habrá que acometer una reflexión profunda".

Otro de los cambios tiene que ver con el papel de los jurados profesionales en las semifinales, que han recuperado un peso del 50% en el resultado combinado con el televoto. Los jurados nacionales ampliarán además su tamaño de cinco a siete miembros por país e incorporarán a jóvenes de entre 18 y 25 años.

Con todo, el director de Eurovision Spain considera que "urge" trabajar por recuperar el modelo de "unidad y tolerancia" de Eurovisión, ya que actualmente su credibilidad, su reputación y sus valores se están viendo "afectados" por su actitud frente a Israel, que ha trasladado al certamen "una fragmentación entre países" que está afectando también a los propios artistas que quieren participar. "España y RTVE tienen que trabajar y liderar ese cambio para recuperar esos valores fundacionales de Eurovisión. Esperemos que el año próximo España esté presente en el festival y se solucionen todos estos problemas de gobernanza y de gestión interna".

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