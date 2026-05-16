Eurovisión celebra su edición más polémica con la ausencia de España y otros cuatro países por la participación de Israel

El Consejo de Administración de

punto hablamos con José García, codirector del medio digital

día. Aunque España no participe este año,

Eurovisión Spain. ¿Qué tal, José?

Hola, buenos días. Muy bien.

Bueno, ha llegado el

¿tú crees que los espectadores españoles van a seguir pendientes de la

final?

Al final Eurovisión es el programa no deportivo

más visto del año, pero este año en concreto, el año en el que RTVE no está

el que la televisión española no estará.

mostrará obviamente todo ese público, todos esos millones de espectadores que

Obviamente todo ese público, todos esos millones de espectadores que se

se asomaban

asomaban a lo que es Eurovisión, pues no van a estar.

a lo que es Eurovisión, pues no van a estar el boycott de

El boycott por parte de España y de otros países por la presencia de Israel

creo que va a ser efectivo.

Ya lo estamos viendo

en las semifinales, los niveles de audiencia han bajado, está bajando el

interés por..

Eurovisión y obviamente esta noche todos esos millones de espectadores

españoles que se asomaban a Eurovisión no van a estar

al

festival

no estará. ¿Entonces crees que los españoles se

han sumado a este boicot?

¿Les da un poco de pena no poder ver el festival?

a este boicot?

el

festival de Eurovisión?

con familia con amigos y eso este año no va a poder no va a poder ser

entonces

por un lado es una pena, pero por otro lado, creo que las razones que esgrimen

televisiones como radio televisión española o las televisiones de países

bajos

Islandia, Irlanda y Eslovenia son entendibles

entiende que no se puede utilizar un festival

de música para un blanqueamiento político de un país que está cometiendo

un genocidio como es Israel

Israel

Y aunque es una pena que no estemos presentes en ese festival

razones son de peso los derechos humanos deben estar o deben prevalecer

por encima de

lo que es un festival de música y tienen que cambiar mucho las cosas en

las próximas ediciones

ediciones

para que y esperemos que así sea para que Eurovisión vuelva a ser ese

festival que

esta polémica, ¿qué edición estamos viendo a nivel musical?

¿Hay nivel este año?

Pues a nivel musical hay propuestas que son bastante interesantes.

Al final..

es verdad que los países participantes a nivel musical siempre intentan

dar lo mejor en el certamen, entonces hay propuestas bastante interesantes,

pero es verdad

también que la situación actual de Eurovisión

está de alguna manera perjudicando a ese talento, a esos artistas

importantes,

relevantes que quieren participar en una plataforma como es Eurovisión y eso

se nota

Si la crisis actual del festival sigue en estos términos, es probable que

muchos

artistas o mucho talento eurovisivo pues sea difícil no debe atraer

un festival como es Eurovisión.

La BBC ya lo advirtió, está teniendo problemas para encontrar

artistas... ...que quieran ir al Festival de

Eurovisión...

...en las condiciones actuales

Vamos a hablar de Finlandia, que parece como una de las favoritas para ganar el

micrófono de cristal, que han sido críticos con Israel, pero que sí

participan

No sé qué opinas de esa postura, si crees que representa buena parte de las

delegaciones europeas.

¿Qué te parece?

Pues yo creo que de alguna manera

sí representa a gran parte de las delegaciones europeas esa postura

crítica con

Israel, pero también las delegaciones europeas tienen que ser más valientes

para..

de alguna manera, solucionar el conflicto interno que ahora vive

Eurovisión y hacer frente como lo han hecho cinco televisiones europeas

o cinco países europeos, entre ellos España, porque si no, al final tenemos

un elefante

en la habitación que nadie ve o nadie quiere poner solución, ¿no?

este caso es el problema de Israel, se pasa de puntillas, sabemos que tenemos

un problema pero no actuamos en consecuencia y es cierto que Finlandia,

es crítica con la participación de Israel pero tiene que ser más valiente

para que se solucione el problema que ahora atraviesa

Eurovisión y probablemente en los próximos años o en la próxima edición

muchas de estas

delegaciones que ahora son críticas pues tengan que dar un paso adelante y

probablemente

sea el caso de Finlandia en el caso de que gane y tenga que organizar el

festival de Eurovisión

pues tendrá que posicionarse sobre si quiere que en terreno finlandés

participe una delegación como es la de Israel que está generando bastante

controversia tanto en la sociedad finlandesa como en gran parte de la

sociedad europea

José, también se ha hablado estos días de posibles campañas organizadas para

influir en el televoto internacional.

¿También puede afectar esto a la credibilidad del resultado?

resultado?

Sin lugar a dudas

buena puntuación en el televoto y eso de alguna manera viene originado por

esas campañas de votación

masiva pagadas con fondos públicos por el propio gobierno de Israel

sistema

cuando Israel ganó el televoto, hubo varias televisiones o varios

países, entre ellos España, que pidió una revisión del sistema de votación

para que

estas campañas orquestadas y esa vulneración del sistema de votación no

se produjera

Lo que se ha adoptado este año son unas medidas más cosméticas

que efectivas y esta noche probablemente volvamos a ver a Israel

arrasando en el televoto

y eso será sinónimo de que algo tiene que cambiar, de que el sistema de

votación

sigue haciendo aguas y habrá que acometer una reflexión profunda,

una vez que acabe este festival de Viena para ver cómo reformar,

reestructurar

y plantear un sistema de votación que no pueda ser utilizado y

vulnerado con fines extramusicales, con fines políticos como lo hace Israel

Claro, ya mirando al futuro, José, ¿tú crees que Eurovisión podrá recuperar su

imagen después de esta edición?

¿Es posible además el regreso de España el año que viene?

Pues yo creo que España..

y en este caso Radio y Televisión Española tiene que trabajar para volver

a

recuperar ese espacio o para volver a recuperar esos valores tradicionales

de Eurovisión. Al final España es uno de los países

del Big Five, con

más influencia y más poder que tiene en Eurovisión y tienen que trabajar por

recuperar esos valores que se han perdido en Eurovisión

Obviamente la situación actual con Israel

está afectando sin lugar a dudas a la credibilidad, a la reputación y a los

valores de un

festival y será complicado volver a confiar

en Eurovisión, pero yo creo que si urge trabajar para recuperar

lo que es ese modelo de Eurovisión, que era ejemplo de unidad de tolerancia

y no en lo que se ha convertido ahora, que hay una fragmentación entre países

que eso sin lugar a dudas afecta a lo que es esa reputación del festival o a

la marca

Eurovisión. Y RTVE tiene que trabajar, tiene que

liderar

ese cambio hacia recuperar esos valores fundacionales de

las instituciones fundacionales de Eurovisión.

Eurovisión y yo creo que estarán en ello y esperemos que el año próximo

Esperemos que el año próximo España esté

España

esté presente en el festival de Eurovisión y se solucionen todos estos

presente

en el festival de Eurovisión y se solucionen todos estos problemas de

problemas de

gobernanza y de gestión interna en Eurovisión y se acometan los cambios

que sí sean necesarios y efectivos y que no sean meros cambios

estéticos, que al final eso no soluciona nada

José, entonces entiendo que tú, por supuesto, no lo vas a ver, te sumas al

boicot, ¿verdad?

Bueno, yo de alguna forma

soy periodista, probablemente tenga que hacer un seguimiento y ver el

festival para contarlo desde un punto de vista crítico obviamente

meter la cabeza o hacer la estrategia del avestruz, meter la cabeza en el

suelo como si nada pasara,

yo creo que no es la solución.

Hay que contar lo que está pasando en

el festival desde un punto de vista crítico y para ello hay que ver lo que

pasa

y cómo se está gestionando.

Entonces yo como periodista que hace seguimiento de ese festival

de eurovisión pues estaré atento a lo que pase en Viena para contarlo y para

desde un punto de vista crítico, que yo creo que es lo que es necesario,

denunciar todo lo que está

haciendo la FUE, la organización con la marca Eurovisión

José García, codirector del medio digital Eurovisión Spain, gracias por

darnos tu opinión sobre este festival sobre Eurovisión, del que como

recordamos España no va a participar por primera vez en muchos años