Eurovisión celebra su edición más polémica con la ausencia de España y otros cuatro países por la participación de Israel
- RTVE y las televisiones públicas de Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia se retiraron en protesta por la guerra en Gaza
- Los favoritos son Finlandia y Australia en un certamen marcado por las protestas propalestinas y proisraelíes
Eurovisión celebra su gran final este sábado en el Wiener Stadthalle de Viena en una edición, la número 70, más marcada que nunca por la polémica debido a la participación de Israel. RTVE, junto con las televisiones públicas de Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia, ha decidido no participar en protesta por la guerra en Gaza, que deja ya más de 73.000 muertos, en el que es ya un boicot histórico al festival. RTVE tampoco retransmitirá la final, la más politizada hasta la fecha, en la que Finlandia y Australia parten como favoritas.
Es la primera vez que España, uno de los cinco grandes contribuyentes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), se retira del festival desde sus inicios en 1961. Una decisión histórica después de que la organización del certamen se negara a expulsar a Israel de esta edición. Además, Eurovisión pierde con la de España la tercera mayor audiencia televisiva. En su lugar, la cadena pública va a emitir una nueva entrega de 'La casa de la música', con artistas como Chanel (que quedó tercera en la edición de Eurovisión de 2022 con 'SloMo'), Raphael (que también participó en 1966 y 1067) y Ana Belén.
"Este año no estaremos en Eurovisión, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia. Por coherencia, responsabilidad y humanidad", publicaba este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en X.
RTVE anunció su retirada del festival el pasado mes de diciembre tras el rechazo de la organización de excluir a Israel. Entremedias, Tel Aviv no solo no ha cesado su ofensiva contra los gazatíes sino que ha iniciado un nuevo conflicto junto a EE.UU. en Irán, provocando una situación de inestabilidad en Oriente Medio que está afectando a todo el mundo.
La dirección del festival ha mostrado su desacuerdo con la postura de los países que se han retirado, aunque ha dicho respetar su postura. "En un mundo difícil, es fundamental unirse y destacar lo que tenemos en común para mostrar cómo podría ser también el mundo. Esos espacios deben ser protegidos. Eurovisión siempre ha sido un espacio así: hemos dado voz a los que no la tienen y hemos sido un refugio para los desfavorecidos", ha dicho el director de Eurovisión, Martin Green, en declaraciones a la agencia APA.
Finlandia y Australia, los grandes favoritos
Únicamente 35 países han participado en esta edición, el número más bajo desde 2004, cuando se estrenó el modelo de las eliminatorias, y a la final irán 25 tras las dos semifinales de esta semana. Alemania, Reino Unido, Francia e Italia no se jugaban el pase por ser de los países que más contribuyen a la UER (algo que todo los años también beneficia a España). Austria tampoco corría riesgo por ser el país anfitrión tras vencer el año pasado.
Los dos grandes favoritos este 2026 son Finlandia con 'Liekinheitin' (lanzallamas), del dúo formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen, y Australia, que viene con 'Eclipse', de Delta Goodrem, en su regreso a la ciudad donde el país debutó en el festival en 2015. Otras propuestas que también están arriba en las apuestas son las de Grecia, Israel, Rumanía, Bulgaria y Dinamarca, aunque lejos de las dos favoritas.
El orden de participación de los países comunicado este viernes por la organización es el siguiente: Dinamarca, Alemania, Israel, Bélgica, Albania, Grecia, Ucrania, Australia, Serbia, Malta, República Checa, Bulgaria, Croacia, Reino Unido, Francia, Moldavia, Finlandia, Polonia, Lituania, Suecia, Chipre, Italia, Noruega, Rumanía y Austria.
Clima de tensión y protestas: "¡Parad el genocidio!"
Israel, en el foco de todas las miradas, participará con Noam Bettan y su canción 'Michelle', un tema cantado en inglés, hebreo y francés sin tintes políticos, a diferencia de las dos ediciones anteriores. Una de sus compositoras, eso sí, es Yuval Raphael, la cantante que representó a Israel el año pasado y que es una conocida superviviente de los atentados de Hamás en el festival de música Nova del 7 de octubre.
Lo hará en una final que abrirá Dinamarca con su canción 'For Vi Gar Hjem' (porque nos vamos a casa), de Søren Torpegaard Lund, y que cerrará el austríaco COSMÓ con 'Tanzschein’ (licencia de baile).
Se espera que, durante la actuación israelí, puedan volver a escucharse abucheos entre el público, como ocurrió en la primera semifinal (con gritos de 'parad el genocidio'). La organización expulsó a activistas propalestinos y censuró estos gritos en sus vídeos subidos a Youtube posteriormente y lo justificó asegurando que "el foco de Eurovisión debería estar en los artistas y en la música". Todo, pese a que la televisión organizadora ha asegurado que no censurará los abucheos en las emisiones.
Pit y Linda con su canción Lanza Llamas pueden conseguir lo que la organización
no ha querido forzar y es que Israel no participe en la próxima edición de
Eurovisión.
Porque que Finlandia vaya en primer lugar
en las casas de apuestas y a mucha distancia del resto de los países pone
muy nervioso a Israel
Si el lanzallamas gana, la edición del 2027 sería en Finlandia y la delegación
israelí ha mostrado su
preocupación. El nivel de odio hacia nosotros estará
por las nubes, alegan, recordando que ya en Suecia hubo
numerosas protestas por su participación.
El dúo finlandés está feliz de estar en este
punto, pero con calma, porque todo cambia cada día,
aseguran. Y el representante de Israel, Noam
Betam, le quita importancia a los abucheos
que se han intuido en la retransmisión
Pretender
separar Europa..
Eurovisión y política no es tarea fácil.
De hecho, cinco países, entre los que está España, han decidido no
participar en el certamen por el genocidio israelí en Gaza.
Se lo agradecen, por ejemplo, la relatora de la
ONU para Palestina o Amnistía Internacional.
La polémica también afecta al sistema de voto
La Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del evento, ha reconocido
que Israel ha incumplido la normativa
del concurso manipulando el voto popular.
Y The New York Times asegura que el Estado hebreo lleva desde 2018
manipulando ese voto popular sólo en 2024 su oficina de propaganda habría
dedicado un millón de
euros de dinero público para promocionar a sus artistas
En la final de 2025 ya fue polémico que la organización anulara el sonido de las protestas durante la actuación de Israel con técnicas de cancelación del ruido y que incluyera aplausos y vítores enlatados.
También ha habido protestas en la capital austríaca. Este viernes, centenares de manifestantes de distintos países se concentraron en Viena contra la participación israelí coincidiendo justo con el ‘Día de la Nakba’, que conmemora la expulsión de 750.000 palestinos tras la creación el Estado de Israel en 1948. Se sucedió a otra concentración el jueves, esta a favor de Israel.
Pero es este sábado, día de la gran final, cuando se prevé la mayor protesta contra el país de Benjamin Netanyahu y llevará el lema de ‘Ningún escenario para el genocidio. Libertad para Palestina’.
Cambios en el sistema de Televoto tras arrasar Israel en 2025
En España, el festival se podrá seguir a partir de las 21.00 horas por el canal de Youtube de Eurovisión y se podrá votar, pero dentro del grupo 'Resto del mundo', que cuenta como un país aparte en el cómputo final.
José García, codirector del medio digital Eurovision Spain, cree que el boicot va a ser "efectivo" en España, como ya se ha visto en las semifinales, que han tenido menor audiencia por parte de espectadores españoles. Y ha defendido en una entrevista en el Canal 24H que las razones del boicot de España "son de peso": "Los derechos humanos deben prevalecer por encima de lo que es un festival de música. Tiene que cambiar mucho en las próximas ediciones para que Eurovisión vuelva a ser ese festival que una y no divida a los países europeos".
El Consejo de Administración de
punto hablamos con José García, codirector del medio digital
día. Aunque España no participe este año,
Eurovisión Spain. ¿Qué tal, José?
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, ha llegado el
¿tú crees que los espectadores españoles van a seguir pendientes de la
final?
Al final Eurovisión es el programa no deportivo
más visto del año, pero este año en concreto, el año en el que RTVE no está
el que la televisión española no estará.
mostrará obviamente todo ese público, todos esos millones de espectadores que
Obviamente todo ese público, todos esos millones de espectadores que se
se asomaban
asomaban a lo que es Eurovisión, pues no van a estar.
a lo que es Eurovisión, pues no van a estar el boycott de
El boycott por parte de España y de otros países por la presencia de Israel
creo que va a ser efectivo.
Ya lo estamos viendo
en las semifinales, los niveles de audiencia han bajado, está bajando el
interés por..
Eurovisión y obviamente esta noche todos esos millones de espectadores
españoles que se asomaban a Eurovisión no van a estar
al
festival
no estará. ¿Entonces crees que los españoles se
han sumado a este boicot?
¿Les da un poco de pena no poder ver el festival?
a este boicot?
el
festival de Eurovisión?
con familia con amigos y eso este año no va a poder no va a poder ser
entonces
por un lado es una pena, pero por otro lado, creo que las razones que esgrimen
televisiones como radio televisión española o las televisiones de países
bajos
Islandia, Irlanda y Eslovenia son entendibles
entiende que no se puede utilizar un festival
de música para un blanqueamiento político de un país que está cometiendo
un genocidio como es Israel
Israel
Y aunque es una pena que no estemos presentes en ese festival
razones son de peso los derechos humanos deben estar o deben prevalecer
por encima de
lo que es un festival de música y tienen que cambiar mucho las cosas en
las próximas ediciones
ediciones
para que y esperemos que así sea para que Eurovisión vuelva a ser ese
festival que
esta polémica, ¿qué edición estamos viendo a nivel musical?
¿Hay nivel este año?
Pues a nivel musical hay propuestas que son bastante interesantes.
Al final..
es verdad que los países participantes a nivel musical siempre intentan
dar lo mejor en el certamen, entonces hay propuestas bastante interesantes,
pero es verdad
también que la situación actual de Eurovisión
está de alguna manera perjudicando a ese talento, a esos artistas
importantes,
relevantes que quieren participar en una plataforma como es Eurovisión y eso
se nota
Si la crisis actual del festival sigue en estos términos, es probable que
muchos
artistas o mucho talento eurovisivo pues sea difícil no debe atraer
un festival como es Eurovisión.
La BBC ya lo advirtió, está teniendo problemas para encontrar
artistas... ...que quieran ir al Festival de
Eurovisión...
...en las condiciones actuales
Vamos a hablar de Finlandia, que parece como una de las favoritas para ganar el
micrófono de cristal, que han sido críticos con Israel, pero que sí
participan
No sé qué opinas de esa postura, si crees que representa buena parte de las
delegaciones europeas.
¿Qué te parece?
Pues yo creo que de alguna manera
sí representa a gran parte de las delegaciones europeas esa postura
crítica con
Israel, pero también las delegaciones europeas tienen que ser más valientes
para..
de alguna manera, solucionar el conflicto interno que ahora vive
Eurovisión y hacer frente como lo han hecho cinco televisiones europeas
o cinco países europeos, entre ellos España, porque si no, al final tenemos
un elefante
en la habitación que nadie ve o nadie quiere poner solución, ¿no?
este caso es el problema de Israel, se pasa de puntillas, sabemos que tenemos
un problema pero no actuamos en consecuencia y es cierto que Finlandia,
es crítica con la participación de Israel pero tiene que ser más valiente
para que se solucione el problema que ahora atraviesa
Eurovisión y probablemente en los próximos años o en la próxima edición
muchas de estas
delegaciones que ahora son críticas pues tengan que dar un paso adelante y
probablemente
sea el caso de Finlandia en el caso de que gane y tenga que organizar el
festival de Eurovisión
pues tendrá que posicionarse sobre si quiere que en terreno finlandés
participe una delegación como es la de Israel que está generando bastante
controversia tanto en la sociedad finlandesa como en gran parte de la
sociedad europea
José, también se ha hablado estos días de posibles campañas organizadas para
influir en el televoto internacional.
¿También puede afectar esto a la credibilidad del resultado?
resultado?
Sin lugar a dudas
buena puntuación en el televoto y eso de alguna manera viene originado por
esas campañas de votación
masiva pagadas con fondos públicos por el propio gobierno de Israel
sistema
cuando Israel ganó el televoto, hubo varias televisiones o varios
países, entre ellos España, que pidió una revisión del sistema de votación
para que
estas campañas orquestadas y esa vulneración del sistema de votación no
se produjera
Lo que se ha adoptado este año son unas medidas más cosméticas
que efectivas y esta noche probablemente volvamos a ver a Israel
arrasando en el televoto
y eso será sinónimo de que algo tiene que cambiar, de que el sistema de
votación
sigue haciendo aguas y habrá que acometer una reflexión profunda,
una vez que acabe este festival de Viena para ver cómo reformar,
reestructurar
y plantear un sistema de votación que no pueda ser utilizado y
vulnerado con fines extramusicales, con fines políticos como lo hace Israel
Claro, ya mirando al futuro, José, ¿tú crees que Eurovisión podrá recuperar su
imagen después de esta edición?
¿Es posible además el regreso de España el año que viene?
Pues yo creo que España..
y en este caso Radio y Televisión Española tiene que trabajar para volver
a
recuperar ese espacio o para volver a recuperar esos valores tradicionales
de Eurovisión. Al final España es uno de los países
del Big Five, con
más influencia y más poder que tiene en Eurovisión y tienen que trabajar por
recuperar esos valores que se han perdido en Eurovisión
Obviamente la situación actual con Israel
está afectando sin lugar a dudas a la credibilidad, a la reputación y a los
valores de un
festival y será complicado volver a confiar
en Eurovisión, pero yo creo que si urge trabajar para recuperar
lo que es ese modelo de Eurovisión, que era ejemplo de unidad de tolerancia
y no en lo que se ha convertido ahora, que hay una fragmentación entre países
que eso sin lugar a dudas afecta a lo que es esa reputación del festival o a
la marca
Eurovisión. Y RTVE tiene que trabajar, tiene que
liderar
ese cambio hacia recuperar esos valores fundacionales de
las instituciones fundacionales de Eurovisión.
Eurovisión y yo creo que estarán en ello y esperemos que el año próximo
Esperemos que el año próximo España esté
España
esté presente en el festival de Eurovisión y se solucionen todos estos
presente
en el festival de Eurovisión y se solucionen todos estos problemas de
problemas de
gobernanza y de gestión interna en Eurovisión y se acometan los cambios
que sí sean necesarios y efectivos y que no sean meros cambios
estéticos, que al final eso no soluciona nada
José, entonces entiendo que tú, por supuesto, no lo vas a ver, te sumas al
boicot, ¿verdad?
Bueno, yo de alguna forma
soy periodista, probablemente tenga que hacer un seguimiento y ver el
festival para contarlo desde un punto de vista crítico obviamente
meter la cabeza o hacer la estrategia del avestruz, meter la cabeza en el
suelo como si nada pasara,
yo creo que no es la solución.
Hay que contar lo que está pasando en
el festival desde un punto de vista crítico y para ello hay que ver lo que
pasa
y cómo se está gestionando.
Entonces yo como periodista que hace seguimiento de ese festival
de eurovisión pues estaré atento a lo que pase en Viena para contarlo y para
desde un punto de vista crítico, que yo creo que es lo que es necesario,
denunciar todo lo que está
haciendo la FUE, la organización con la marca Eurovisión
José García, codirector del medio digital Eurovisión Spain, gracias por
darnos tu opinión sobre este festival sobre Eurovisión, del que como
recordamos España no va a participar por primera vez en muchos años
La UER ha amonestado esta semana al cantante israelí y a la televisión pública de Israel, Kan, por pedir en un vídeo a la audiencia que le votaran diez veces por televoto.
El abultado voto de la audiencia para Israel, que arrasó en el festival de Basilea (Suiza) el año pasado, levantó las sospechas en la comunidad internacional. Tras la final, la delegación española pidió saber cómo se había repartido el voto español y una investigación reciente de 'The New York Times' ha desvelado que Israel se llevó el 33,34% del voto procedente de España, con 47.570 emisiones, muy por encima de Ucrania, con el 6,74% y 9.620 votos, y de Polonia, con el 5,66% y 8.080 votos.
En respuesta a las protestas, la UER decidió en noviembre instituir un límite de 10 votos por dispositivo (antes era de 20 votos) para desincentivar "campañas de promoción desproporcionadas", como ha hecho Israel con dinero público, según reveló The New York Times. "Eurovisión necesita urgentemente un nuevo comienzo para volver a los valores que debería defender", dijo tras la investigación el presidente de RTVE, José Pablo López.
Para García, lo que se han adoptado "son medidas más cosméticas que efectivas" y cree que "probablemente" Israel vuelva a "arrasar" en esta edición en el televoto, algo que a su juicio sería "sinónimo de que algo tiene que cambiar": "El sistema de votación sigue haciendo aguas y habrá que acometer una reflexión profunda".
Otro de los cambios tiene que ver con el papel de los jurados profesionales en las semifinales, que han recuperado un peso del 50% en el resultado combinado con el televoto. Los jurados nacionales ampliarán además su tamaño de cinco a siete miembros por país e incorporarán a jóvenes de entre 18 y 25 años.
Con todo, el director de Eurovision Spain considera que "urge" trabajar por recuperar el modelo de "unidad y tolerancia" de Eurovisión, ya que actualmente su credibilidad, su reputación y sus valores se están viendo "afectados" por su actitud frente a Israel, que ha trasladado al certamen "una fragmentación entre países" que está afectando también a los propios artistas que quieren participar. "España y RTVE tienen que trabajar y liderar ese cambio para recuperar esos valores fundacionales de Eurovisión. Esperemos que el año próximo España esté presente en el festival y se solucionen todos estos problemas de gobernanza y de gestión interna".