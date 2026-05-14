Hora y dónde ver en TV gratis la final de la Copa de la Reina entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

El estadio de Gran Canaria será el escenario este sábado (desde las 21 horas) de uno de los grandes duelos del fútbol femenino español. La final de la Copa de la Reina enfrentará al FC Barcelona y al Atlético de Madrid en el último título doméstico en juego de la temporada. Será la revancha de la final del año pasado, que ambos equipos protagonizaron y que se decantó del lado culé.

Esta será la quinta final copera que disputen azulgranas y rojiblancas, con un balance claro a favor de las culés. La primera final fue justo hace diez años y en aquel 2016 fue el Atlético el que se llevó el trofeo. En las otras tres ediciones, el dominio del Barça ha sido total.

Un dominio que el equipo catalán ha extendido a todas las competiciones que ha disputado en los últimos años. Hay pocos equipos a nivel nacional y europeo que discuta la hegemonía impuesta por el FC Barcelona. En la Liga F, acaba de conquistar su séptimo título liguero consecutivo y llega a la final copera tras vencer en la pasada jornada al Tenerife.

Ya todas las miradas de las jugadoras culés están puestas en la final de Copa de este sábado y en la final de la Champions League que disputará ante el Olympique de Lyon en Oslo el próximo sábado 23 de mayo tras superar en las semifinales al Bayern de Múnich. Solo dos victorias les separan del soñado triplete y las azulgranas no quieren dejar pasar la oportunidad de seguir haciendo historia.

El Atlético no le pondrá las cosas nada fáciles a las favoritas en Gran Canaria. Las rojiblancas quieren ganar el que sería su tercer título de Copa y a ilusión nadie las gana. Pese a que llegan tras perder el derbi madrileño por la mínima contra el Real Madrid, las pupilas de José Herrera se han conjurado para salir a por todas, contrarrestar las individualidades del Barça y dar una alegría a su afición.

Para ello deben aprender de los errores cometidos en los dos enfrentamientos directos que han tenido esta temporada en Liga, porque el balance es demoledor. El Barça ganó con sendas goleadas en los dos choques, un 0-6 en Alcalá y un 5-0 en Barcelona.

Gran Canaria vivirá por todo lo alto la gran noche del fútbol español y el ambiente tanto en la ciudad como en las gradas será espectacular. Para la final de la Copa de la Reina se han vendido hasta el momento más de 23.500 localidades, por lo que se está cerca de superar el récord anotado por La Romareda, en Zaragoza, en 2024, con 25.617 espectadores.