Jensen sella en Tenerife el billete del Atlético de Madrid a su séptima final de la Copa de la Reina

Como en la ida, el Atlético de Madrid volvió a doblegar al Costa Adeje Tenerife por 0-1 y consiguió su séptima clasificación a la final de la Copa de la Reina, en la que buscará su tercer título en un duelo en el que espera rival entre el FC Barcelona y en el FC Badalona Women para la final del 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria, que se verá en directo en RTVE.

El gol de Synne Jensen en el minuto 52 del encuentro disputado en el Heliodoro Rodríguez López sentenció una eliminatoria que concluye con un 0-2 a favor del cuadro madrileño, que ha sabido dominar y minimizar a su rival durante los 180 minutos.

Inicio de tanteo El encuentro arrancó con ambos equipos mostrando tensión y nervios de salirse del guion de control de los primeros minutos. Tanteos con mucho pase horizontal, poca profundidad y un ritmo de juego pesado y lento, más allá de algún destello impreciso de Iratxe Pérez o de Fiamma Benítez en el Atlético de Madrid. A pesar de tener que buscar el gol para remontar la eliminatoria tras la derrota en la ida por 1-0, el Costa Adeje Tenerife acumuló ataques sin crear peligro real ante un Atlético de Madrid que defendía muy cómodo y que encontró en la posesión de balón su mejor arma para dormir el ímpetu tinerfeño. Más allá de una llegada a línea de fondo de Aleksandra Zaremba y una falta con poco peligro de Natalia Ramos, las jugadoras de Yerai Martín apenas inquietaron a Lola Gallardo a lo largo de la primera mitad.

Jensen decide tras el descanso Conscientes de la necesidad de marcar un gol para avivar la eliminatoria, el Costa Adeje Tenerife dio un paso adelante en la presión y comenzó a dejar espacios a la espalda de su defensa, un caramelo que Fiamma Bemítez aprovechó para permitir a Rosa Otermin internarse por el carril izquierdo y encontrar completamente sola en el área chica a Synne Jensen en el único gol del partido (m. 52). El 0-1 de las de José Herrera rompió el orden y desató un torrente de ocasiones para las rojiblancas en el que Amaiur Sarriegi con una vaselina ante la mala salida de Noelia Ramos o un remate al palo de Fiamma Benítez pudo sentenciar el pase a la final de la Copa de la Reina. La verticalidad de Zaremba dio alas al Costa Adeje Tenerife para soñar con anotar un tanto que mantuviera viva la eliminatoria, pero no consiguió firmar una ocasión que amenazara a Lola Gallardo más allá de un remate de cabeza desviado de Elba Vergés o un disparo manso de Sakina Ouzraoui.