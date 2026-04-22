El Barcelona logra su séptima Liga seguida en la temporada sin Aitana y ya mira a la Champions

El FC Barcelona femenino se ha proclamado campeón de la Liga F a falta de cuatro jornadas en una temporada marcada por la lesión de la mejor jugadora del mundo, Aitana Bonmatí. Es el séptimo título seguido en la competición nacional para las culés, que ya miran a su gran objetivo de la temporada, la Champions.

De hecho, el Barça ha disputado su partido de este miércoles ante el Espanyol en la Ciutat Esportiva Dani Jarque con un equipo plagado de jugadoras que habitualmente no son titulares pensando a buen seguro en la cita del sábado en la ida de las semifinales de la Liga de Campeonas ante el Bayern en Múnich.

Con todo, el conjunto entrenado por Pere Romeu se ha impuesto con claridad 1-4 en este encuentro adelantado de la 26ª jornada y se ha asegurado matemáticamente su 11º título de Liga al sumar la 25ª victoria del curso y aventajar ya en 16 puntos al segundo, el Real Madrid.

Nuevos talentos Ha sido además la ocasión de volver a lucir el talento de la cantera azulgrana, que no para de pulir joyas. Después de la irrupción en la élite de Vicky López la temporada pasada, esta ha sido el turno de Clara Serrajordi, que ha seguido también a la madrileña dando el salto a la selección absoluta con solo 18 años. Esta tarde en el derbi catalán, López --que entró en la segunda parte--, ha sido la más incisiva en ataque y Serrajordi ha dirigido las operaciones. Y han sido también titulares la última sensación azulgrana, Carla Juliá, que abrió el marcador en el minuto 2 y luego dio dos asistencias de gol; la defensa Aicha Cámara; y la noruega Martine Fenger, que firmó un doblete; todas de la misma quinta que López (2006). Pero aún hay más, porque Romeu alineó también a la centrocampista Sydney Joy Schertenleib, que es del 2007.