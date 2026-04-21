Flick quiere renovar con el Barça y ganar la Champions: "Es mi gran sueño, lo volveremos a intentar hasta que llegue"
- El entrenador azulgrana ha vuelto a asegurar que será su último equipo antes de retirarse
- FC Barcelona - Celta de Vigo, en vivo, miércoles a las 21:00 horas en RTVE.es
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que su intención es renovar al final de la presente temporada y ha desvelado cuáles son sus "dos grandes sueños" con el equipo azulgrana antes de retirarse. El primero es "ganar la Champions" y el segundo, seguir al frente del banquillo para ver acabado el Camp Nou.
"Para mí, el gran sueño es ganar la Champions. Me gustaría dos cosas antes de retirarme, ganar la Champions, y creo que podemos lograrlo, pero hay que tomar las decisiones adecuadas en el mercado de fichajes; sin hacer tonterías y tomar las decisiones correctas. Tenemos una plantilla joven y mucho potencial para mejorar", ha desvelado en la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Celta.
"Y lo segundo que quiero es ser el entrenador del Barcelona cuando el estadio esté acabado, que no sé cuándo será. Siempre lo hago lo mejor posible. Estoy muy contento y estoy feliz por cómo funciona todo aquí. Es como formar parte de una gran familia", ha proseguido el alemán, que ha confirmado su intención de renovar con el club a final de esta temporada.
"Ese es mi plan, desde luego. Lo he dicho y soy sincero al cien por ciento. Este va a ser mi último paso en mi carrera, ahora me siento muy bien y sí, me gustaría renovar el contrato, pero no es momento de hablar de eso porque tenemos semanas importantes por delante", ha confirmado Flick, que ha vuelto a insistir en lo feliz que está en la ciudad condal y en cuál es su gran objetivo.
La Champions, su "gran motivación"
"La Champions es una motivación, es el sueño del club y de los aficionados. Hay que estar unidos e intentarlo una vez y otra vez hasta que llegue, y esperemos sea muy pronto", ha insistido.
Cuestionado por si considera que haber ganado la Supercopa de España a inicios de año y la posible reválida del título liguero es un buen botín para esta campaña, el alemán no ha dudado en señalar lo logrado desde que aterrizó en Barcelona hace ya dos campañas.
"Cuando llegamos, nadie esperaba que tuviéramos cuatro títulos, es una buena situación. Y no es solo ganar títulos, también es cómo jugamos. No es solo ganar, es el estilo, ya me lo dijo el presidente en una carta. El estilo también es un éxito", ha enfatizado el míster azulgrana.
Hansi Flick ha señalado dos factores que para él son claves en su eliminación de la Copa de Europa ante el Atlético en los cuartos de final de la competición: lesiones de hombres imprescindibles como Raphinha o De Jong y la ausencia de "un gran líder" como era Íñigo Martínez.
"En estos partidos, también importan la inercia y los detalles. Ahora, al final del curso, es importante disponer de todos los jugadores y no teníamos a De Jong y Raphinha. El año pasado teníamos a Íñigo, que era un gran líder, y necesitamos jugadores que lideren en el campo. No solo es hablar de que hay que jugar dos metros más hacia adelante, sino que en la Champions también hay que hablar de otras cosas. El equipo es joven y aprenderemos", ha finalizado el alemán.