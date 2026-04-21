Flick quiere renovar con el Barça y ganar la Champions: "Es mi gran sueño, lo volveremos a intentar hasta que llegue"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que su intención es renovar al final de la presente temporada y ha desvelado cuáles son sus "dos grandes sueños" con el equipo azulgrana antes de retirarse. El primero es "ganar la Champions" y el segundo, seguir al frente del banquillo para ver acabado el Camp Nou.

"Para mí, el gran sueño es ganar la Champions. Me gustaría dos cosas antes de retirarme, ganar la Champions, y creo que podemos lograrlo, pero hay que tomar las decisiones adecuadas en el mercado de fichajes; sin hacer tonterías y tomar las decisiones correctas. Tenemos una plantilla joven y mucho potencial para mejorar", ha desvelado en la rueda de prensa previa al partido de Liga ante el Celta.

"Y lo segundo que quiero es ser el entrenador del Barcelona cuando el estadio esté acabado, que no sé cuándo será. Siempre lo hago lo mejor posible. Estoy muy contento y estoy feliz por cómo funciona todo aquí. Es como formar parte de una gran familia", ha proseguido el alemán, que ha confirmado su intención de renovar con el club a final de esta temporada.

"Ese es mi plan, desde luego. Lo he dicho y soy sincero al cien por ciento. Este va a ser mi último paso en mi carrera, ahora me siento muy bien y sí, me gustaría renovar el contrato, pero no es momento de hablar de eso porque tenemos semanas importantes por delante", ha confirmado Flick, que ha vuelto a insistir en lo feliz que está en la ciudad condal y en cuál es su gran objetivo.