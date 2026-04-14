Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy la vuelta de cuartos de final de la Champions

El Atlético de Madrid recibe al FC Barcelona en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, con la ventaja del 0-2 logrado en la ida hace una semana en el Camp Nou. Sigue aquí la narración, minuto a minuto, del desenlace final del duelo español de la jornada en la máxima competición europea.

El once del Atlético: Musso, Ruggeri, Lenglet, Molina, Le Normand, Koke, Llorente, Giuliano, Griezmann, Álvarez y Lookman.

El once del Barça: Joan García, Gerard Martín, Eric, Cancelo, Koundé, Pedri, Gavi, Fermín, Lamine Yamal, Olmo y Ferran.

Ni siquiera una ventaja de 0-2 de la ida en el Camp Nou rebaja la tensión del Atlético de Madrid contra el Barcelona, que se propone la remontada, enfrentado a un desafío contra la historia y liderado por el momento pletórico de Lamine Yamal, en el Metropolitano, un escenario determinante que dicta cuál de los dos se sostiene como aspirante al título de Liga de Campeones.

Las semifinales, bien contra el Arsenal o bien contra el Sporting de Portugal (el conjunto inglés se impuso por 0-1 en la ida en Lisboa), son el premio para el ganador. El desconsuelo es lo único que quedará al perdedor. La eliminatoria está lanzada con los dos goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth del primer duelo, entre la polémica arbitral sobre un posible penalti de Marc Pubill. El Barcelona incluso presentó una queja formal a UEFA.

El partido de vuelta es a presión. No hay diferencias ni para el Atlético ni para el Barcelona en ese sentido, conscientes los dos de las consecuencias de un revés este martes en un estadio abarrotado, en el que el conjunto rojiblanco no ha perdido por dos o más goles en toda la actual temporada. El Barça ganó hace semana y media por 1-2 en LaLiga, pero también encajó un 4-0 en las semifinales de la Copa del Rey el 12 de febrero.

La ventaja no debe cambiar nada en el Atlético. Es una premisa para la vuelta. No solo se trata de defender en su campo los dos goles, sino ir más allá, tal y como se siente capaz de competir con cualquiera, más aún en su estadio, donde asume un papel mucho más poderoso que fuera.