Barcelona - Atlético de Madrid, en directo los cuartos de final de la Champions League

El Barcelona recibe este miércoles en el Camp Nou al Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Será el segundo enfrentamiento consecutivo donde se enfrentan ambos equipos, después de que en liga el conjunto azulgrana se impusiera por 2-1.

La previa

El Barcelona llega a este encuentro en un gran momento de la temporada. Es líder de la liga encandenando seis victorias consecutivas y tiene el campeonato casi sentenciado, con una ventaja de siete puntos sobre el Real Madrid. El Atlético de Madrid, por su parte, afronta este duelo tras perder dos partidos consecutivos, el primero el derbi madrileño ante el Real Madrid y luego en casa contra el Barcelona. El objetivo en liga del equipo rojiblanco es pelear por la tercera plaza con el Villarreal.

Ambos equipos llegan a este enfrentamiento después de eliminar a rivales ingleses, el conjunto rojiblanco se deshizo del Tottenham, mientras que el conjunto azulgrana hizo lo propio frente al Newcastle.

El Atlético de Madrid cuenta con varios jugadores apercibidos de sanción de cara al partido de vuelta: Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Marc Pubill y Pablo Barrios, además del propio Simeone. En el conjunto azulgrana, los apercibidos son Marc Casadó, Fermín López, Gerard Martín y Lamine Yamal.

En Champions ambos equipos se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en cuartos de final y en las dos salió ganador el Atlético de Madrid. La primera fue en 2014, con empate en la ida en Barcelona y triunfo rojiblanco por la mínima en la vuelta. La segunda en 2016, terminó con remontada del conjunto madrileño en el partido de vuelta en el Vicente Calderón.

El Barcelona afronta esta eliminatoria con el objetivo de romper su mala racha europea frente al Atlético de Madrid.