El Barça desbloquea la opción alirón en el clásico

Llega un momento en la vida de cada Liga en la que hay que pararse y echar cuentas: ¿cuándo puede ser el alirón? El Barcelona, impulsado por su victoria sobre el Atlético y la derrota del Real Madrid en Mallorca, mira con ilusión al final del campeonato con un aliciente excitante para su afición: puede conquistar la Liga en el clásico del Camp Nou contra su eterno rival.

"No hicimos fiesta, aún queda mucho", reveló un cauto Hansi Flick en el Metropolitano tras un triunfo vital en su carrera hacia el título. Fiesta no, pero nadie imagina que no echaran cuentas, pese a que el alemán insiste en que se centra en el trabajo de su equipo sin mirar la trayectoria de sus rivales.

Con ocho jornadas con disputarse y una distancia sideral de siete puntos entre Barcelona y Real Madrid, el equipo azulgrana avista un título que solo pueden perder ellos. La hoja de ruta está clara: ganar cuanto antes. Y en esas cuentas, todo lleva al 10 de mayo, cuando el Real Madrid visite el Camp Nou. Si para entonces el Barcelona ha ganado sus cuatro partidos previos, una victoria en el Clásico resultará definitiva.