El Barça desbloquea la opción alirón en el clásico
- El equipo azulgrana podría proclamarse campeón de Liga el 10 de mayo ante el Madrid en el Camp Nou
- Antes, el Barça deberá ganar sus cuatro citas previas ante Espanyol, Celta, Getafe y Osasuna
Llega un momento en la vida de cada Liga en la que hay que pararse y echar cuentas: ¿cuándo puede ser el alirón? El Barcelona, impulsado por su victoria sobre el Atlético y la derrota del Real Madrid en Mallorca, mira con ilusión al final del campeonato con un aliciente excitante para su afición: puede conquistar la Liga en el clásico del Camp Nou contra su eterno rival.
"No hicimos fiesta, aún queda mucho", reveló un cauto Hansi Flick en el Metropolitano tras un triunfo vital en su carrera hacia el título. Fiesta no, pero nadie imagina que no echaran cuentas, pese a que el alemán insiste en que se centra en el trabajo de su equipo sin mirar la trayectoria de sus rivales.
Con ocho jornadas con disputarse y una distancia sideral de siete puntos entre Barcelona y Real Madrid, el equipo azulgrana avista un título que solo pueden perder ellos. La hoja de ruta está clara: ganar cuanto antes. Y en esas cuentas, todo lleva al 10 de mayo, cuando el Real Madrid visite el Camp Nou. Si para entonces el Barcelona ha ganado sus cuatro partidos previos, una victoria en el Clásico resultará definitiva.
¿Qué partidos les quedan a Barcelona y Real Madrid?
El equipo de Flick deberá ganar a Espanyol y Celta en casa, dos equipos en clara trayectoria descendente, y a Getafe y Osasuna a domicilio, dos salidas exigentes ante dos equipos envueltos en una dinámica positiva con el sueño de Europa muy presente. El saldo de estos cuatro partidos definirá la previa del clásico, para después terminar la Liga contra Alavés, Betis y Valencia.
Las cuentas del Barça, claro está, estarán unidas a las de un Real Madrid impredecible que tratará de llegar con vida al clásico para agarrarse a las exiguas posibilidades de seguir luchando por la Liga. ¿Qué le queda al equipo de Arbeloa por delante? Girona y Alavés en casa para empezar, dos equipos jugándose la salvación, y visitas al Betis y Espanyol, ambos peleando por entrar en Europa, antes de viajar al Camp Nou. No hay partido fácil a estas alturas de la temporada para un Madrid con el agua al cuello.
La Champions, además, jalona el camino para Barcelona y Real Madrid. Mientras los culés repetirán duelo con el Atlético de Madrid en cuartos, el Madrid se las verá con el temible Bayern de Múnich. Mucho por decidir en una recta final de la temporada que, al menos en la Liga, va tomando un claro color azulgrana.