El Mallorca vence al Real Madrid con un gol de Muriqi en el descuento y deja la Liga en bandeja al Barcelona

El RCD Mallorca derrotó al Real Madrid con un gol de Vedat Muriqi en el minuto 91 que supuso el 2-1 en el marcador después de los tantos de Manu Morlanes y de Éder Militao, que reaparecía 5 meses después de su lesión. Un batacazo considerable para los blancos, que nunca demostraron la urgencia de estar jugándose sus opciones de seguir vivos en la competición regular y que ahora quedan a expensas de varios fallos del FC Barcelona, líder con 4 puntos de ventaja y con su partido de esta jornada por disputar.

Sorprendía Álvaro Arbeloa no solo con la alineación del canterano Manuel Ángel como titular, sino también al emplazarlo en banda derecha, dejando la sala de máquinas para Tchouaméni y Camavinga. El planteamiento de Demichelis estaba basado en la sencillez: el objetivo del Mallorca era meter balones al área buscando a Muriqi, su referencia arriba.

Después de unos minutos de tanteo, el primer acercamiento de Mbappé fue bien taponado por la defensa bermellona. El centro posterior a Manuel Ángel fue atrapado sin problemas por Leo Román.

Leo Román salva al Mallorca La segunda aproximación del francés fue un mano a mano que exigió mucho más al guardameta argentino, que despejó cómo pudo con su pierna derecha. El tercer asalto de Mbappé también fue resuelto por Leo Román. Era el minuto 25 y el guardameta argentino ya era el hombre del partido. El miedo al francés hundía mucho la defensa del Mallorca, encerrado por el Real Madrid en las inmediaciones del área. Las ocasiones caían del lado blanco, con Arda Guler obligando nuevamente a Leo Román a intervenir.

Manu Morlanes golpea primero Los de Martin Demichelis fiaban sus oportunidades a pillar al contraataque a los blancos. Misión complicada cuando eran tantos los metros a recorrer por los bermellones. Aún así tuvieron las suyas. Especialmente una que se acomodó Muriqi y que fue neutralizada por Rudiger cuando el jugador de la Federación de Kosovo se preparaba para encañonar a Lunin. Un primer aviso para los de Álvaro Arbeloa, que habían bajado su intensidad. Fue entonces, en el minuto 41, cuando Maffeo recibió un balón en banda derecha. Ante la nula presión de Carreras, levantó la cabeza y pudo vislumbrar un boquete en la zaga blanca con Rudiger pendiente de Muriqi y Huijsen perdido, sin saber muy bien dónde ubicarse. Por allí apareció Manu Morlanes, al que Camavinga decidió marcar con la mirada, para hacer un control de categoría, fusilar a Lunin e inaugurar el marcador en Son Moix.

30 minutos para Vinícius El Real Madrid volvió de vestuarios igual que se había marchado. Sin cambios en un equipo que pedí a gritos la entrada de Vinícius Júnior. En ausencia del brasileño, era el crack francés el que ocupaba su espacio natural. En el lugar en el que brillaba en el PSG, Mbappé hacía la guerra por su cuenta. Cada vez que disparaba a puerta, su remate se topaba con Leo Román. En el minuto 59, Arbeloa movió ficha con un triple cambio. Además de Vinícius, el técnico blanco metió al campo a Bellingham y a Militao, que reaparecía 5 meses después de su lesión. Los cambios dieron un nuevo aire al Real Madrid, que empezó a someter al Mallorca, pero sin fabricar ocasiones que inquietaran a Leo Román.

Un desenlace loco El empuje blanco se fue desinflando con el pase de los minutos. Los bermellones se aferraban a una victoria vital para escapar de la amenaza del descenso. Cuando el partido parecía muerto, Militao remató en un córner para volver a meter al Real Madrid en el choque. Sin embargo, en el fútbol no manda la lógica y el guion del deportes tiene giros que son los que verdaderamente levantan pasiones. Con el Real Madrid volcado en ataque a la búsqueda del 1-2, fue Vedat Muriqi el que sorprendió a la zaga blanca y apareció en el área blanca para fusilar a Lunin en el minuto 91. Desenlace letal para las aspiraciones blancas: derrota por 2-1 y ahora pendientes de lo que suceda esta noche entre Atlético de Madrid y Barcelona, esperando que los rojiblancos, con la cabeza en los cuartos de final de la Champions, hagan un favor a sus vecinos en la capital de España. Pero ahora mismo la Liga parece muerta. La cuestión es si mañana, Domingo de Resurrección, habrá vuelto a la vida. La clave, en el Metropolitano.