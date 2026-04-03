Atlético - Barcelona. Toma 4. Acción.
- Los dos equipos se enfrentan por cuarta vez en la temporada... y justo antes de hacerlo de nuevo en la Champions
- Sigue minuto a minuto el Atlético de Madrid - FC Barcelona este sábado a las 21.00 horas en RTVE.es
Alineaciones probables:
Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano o Vargas, Koke, Baena, Nico González; Griezmann y Sorloth o Lookman.
Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; y Lewandowski.
Árbitro: Mateo Busquets (C. Balear).
--Efe--
Los duelos entre el Atlético de Madrid y el Barcelona se han convertido en un clásico esta temporada y ahora llega el cuarto enfrentamiento, en la Liga, justo antes de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions que va a enfrentarles otra vez.
El encuentro de este sábado en el Metropolitano llega después del parón de selecciones y lo afronta a priori con más presión el Barcelona, que tiene que defender su liderato en el campeonato, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid antes de esta 30ª jornada.
Los locales, por contra, tienen poco que hacer ya en esta Liga. El conjunto que dirige Diego Pablo Simeone está en cuarta posición: tiene una amplia renta sobre el quinto y último puesto que da acceso a la siguiente Liga de Campeones, pero está muy lejos de la lucha por el título.
Con todo, por potencial, el Atleti está casi obligado a hacerse al menos con el tercer puesto que ahora ocupa el Villarreal y querrá afrontar con la moral alta la inminente eliminatoria europea que le medirá de nuevo el miércoles 9 y el martes 14 a los azulgranas.
Todo ello después de que ambos equipos se enfrentaran también en las semifinales de la Copa del Rey, que cayeron del lado rojiblanco no sin sufrimiento a pesar de la goleada de la ida en su casa (4-0).
Las secuelas del 'virus FIFA'
Unas semanas después, los colchoneros vuelven a recibir al Barcelona con las bajas de Jan Oblak, Rodrigo Mendoza y Marc Pubill por lesión, de Marcos Llorente por sanción y de Johnny Cardoso por ambos motivos. Sí está disponible el noruego Alexander Sorloth, a pesar de que volvió con varios puntos de sutura de la ventana FIFA.
En las últimas semanas el Cholo Simeone hizo numerosas rotaciones en la Liga priorizando aparentemente las otras competiciones y en estas circunstancias se enfrenta a un rompecabezas para armar un once, donde pueden tener cabida algunos de los jugadores del filial que han completado la convocatoria, como Taufik, Boñar, Julio Díaz, Puric o Morcillo, además de los porteros Esquivel y Dani Rubio.
Enfrente, Hansi Flick también tiene problemas después de haber perdido para estos trascendentales partidos a Raphinha, que se lesionó con la selección de Brasil.
El atacante es uno de los puntales del sistema del técnico alemán de presión alta y fue clave precisamente en la remontada de la primera vuelta del campeonato (3-1). En principio su ausencia la suplirá el inglés Marcus Rashford.
Además, el preparador culé sigue sin poder contar con Frenkie de Jong ni con Andreas Christensen. Por contra, tiene las altas de Balde y Koundé, además de Eric Garcia, que han entrado en la convocatoria.
Actores de lujo en todo caso para una de las secuencias más esperadas de la película de esta temporada futbolística.
Y no solo habrá focos puestos en el campo. También en las gradas en el primer partido estelar que se disputa en España tras el vergonzoso comportamiento de una parte de la afición en el partido de la selección del pasado martes en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona).