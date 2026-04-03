Atlético - Barcelona. Toma 4. Acción.

Alineaciones probables: Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano o Vargas, Koke, Baena, Nico González; Griezmann y Sorloth o Lookman. Barcelona: Joan García; Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; y Lewandowski. Árbitro: Mateo Busquets (C. Balear). --Efe--

Los duelos entre el Atlético de Madrid y el Barcelona se han convertido en un clásico esta temporada y ahora llega el cuarto enfrentamiento, en la Liga, justo antes de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions que va a enfrentarles otra vez.

El encuentro de este sábado en el Metropolitano llega después del parón de selecciones y lo afronta a priori con más presión el Barcelona, que tiene que defender su liderato en el campeonato, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid antes de esta 30ª jornada.

Los locales, por contra, tienen poco que hacer ya en esta Liga. El conjunto que dirige Diego Pablo Simeone está en cuarta posición: tiene una amplia renta sobre el quinto y último puesto que da acceso a la siguiente Liga de Campeones, pero está muy lejos de la lucha por el título.

Con todo, por potencial, el Atleti está casi obligado a hacerse al menos con el tercer puesto que ahora ocupa el Villarreal y querrá afrontar con la moral alta la inminente eliminatoria europea que le medirá de nuevo el miércoles 9 y el martes 14 a los azulgranas.

Todo ello después de que ambos equipos se enfrentaran también en las semifinales de la Copa del Rey, que cayeron del lado rojiblanco no sin sufrimiento a pesar de la goleada de la ida en su casa (4-0).