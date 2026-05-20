Friburgo - Aston Villa, en directo hoy la final de la Europa League 2026

Aston Villa y Friburgo disputan este miércoles en el Tüpras Stadium de Estambul la final de la Europa League, un encuentro en el que los villanos de Unai Emery buscan volver a levantar un título europeo 44 años después de ser campeones de Europa frente a un conjunto alemán que disputará su primera final continental y que tiene la posibilidad de ganar el primer título de su historia.

La previa

El Aston Villa está a un partido de recuperar la grandeza europea que ha perdido en las últimas décadas. El conjunto de la ciudad de Birmingham regresa a una final continental 44 años después de tocar el cielo en De Kuip (Róterdam), donde un solitario gol de Peter Withe le bastó para doblegar al Bayern de Rummenigge y Hoeness y convertirse en campeón de Europa.

Todo de la mano de Unai Emery. El técnico donostiarra desembarcó en la ciudad de los 'Peaky Blinders' en mitad de la temporada 2022-23 para convertirse en el particular Tommy Shelby de los 'villanos'. Desde entonces el rendimiento del equipo no ha parado de crecer, con dos clasificaciones para la Champions League, unos cuartos de final en dicha competición y, ahora, una final de Liga Europa.

Segunda competición europea con la que Unai Emery mantiene un idilio. El técnico guipuzcoano es el entrenador que más veces ha levantado el título, consiguiéndolo en un total de cuatro ediciones: con el Sevilla en 2014, 2015 y 2016, y con el Villarreal en el 2021. Ahora, buscará un quinto título europeo en su palmarés que lo colocaría en la cima de los banquillos, siendo solo superado por nombres como Carlo Ancelotti (10), Pep Guardiola (7), Sir Alex Ferguson (6) o Giovanni Trapattoni (6).

En lo deportivo, el Villa parte como favorito en la final después de hacer una competición prácticamente perfecta en la que ha ganado 12 de los 14 partidos que ha disputado. Además, son el equipo máximo goleador (28) y el menos goleado (8) de la competición, en una clara demostración de contundencia en ambas áreas, así como jugadores que marcan la diferencia como Emiliano Martínez, Ezri Konsa, Emi Buendia o Ollie Watkins, máximo goleador europeo del equipo con cinco tantos.

Enfrente tendrá al equipo revelación de la competición, el Friburgo alemán. El conjunto dirigido por Julian Schuster ha dejado por el camino a equipos como el RC Celta o el Sporting de Braga, a los que sorprendió con un fútbol intenso y vertical. Prueba de ello son los 25 goles anotados en la competición, una marca sólo superada por los 28 de su rival en la final.

Un equipo que tiene en Vincenzo Grifo a su hombre más peligroso en ataque. El italiano es el máximo goleador del equipo en Liga Europa con cinco tantos, así como su máximo asistente con cuatro pases de gol. Eso sí, la mala noticia para los germanos será la baja del delantero Yuito Suzuki por una fractura de clavícula. Así, el croata Igor Matanovic, que llega a la final después de marcar tres goles en los dos últimos partidos, será la referencia ofensiva.