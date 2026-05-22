Bad Bunny comienza este viernes en Barcelona su gira española, con más de 600.000 entradas vendidas

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofrecerá este fin de semana dos conciertos consecutivos en el Estadio Olímpico Lluís Companys, previstos para este viernes 22 y el sábado 23 de mayo.

Será el comienzo de su esperada gira española durante la que ofrecerá otros diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid (30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio) para los que se han vendido más de 600.000 entradas.

Decenas de personas se agolpan ya en los alrededores del hotel Mandarín Oriental en el que se aloja el artista que también ha salido a pasear por el paseo de Gracia de la capital catalana.

00.42 min Expectació màxima a Barcelona per l'arribada de Bad Bunny

Además, el artista también ha aprovechado para lanzar esta semana en España su nueva colección de ropa junto a Zara, 'Benito Antonio', lo que provocó largas colas en la tienda de la marca. De hecho, la mayoría de las prendas se agotaron durante las primeras horas del lanzamiento de la colección.

El artista del momento Y es que Bud Bunny es el artista del momento, como demuestra que su Debí tirar más fotos, álbum que también da nombre a la gira, se convirtió en el fenómeno musical de 2025, un año en el que el puertorriqueño arrasó con todos los registros de la música en español y escaló al primer podio de reproducciones en Spotify a nivel global gracias a sus 19.800 millones de escuchas. Un éxito que también le llevó a protagonizar una alabada (aunque no por Trump y sus acólitos) actuación en la Super Bowl, donde se convirtió en el primer artista en encabezar el descanso del partido cantando en español. Recordemos que una semana antes de la Super Bowl, Bud Bunny recogió el Grammy a mejor álbum latino con estas palabras: "Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos". 01.19 min Transcripción completa Solo cuando Lady Gaga entró por sorpresa inglés. Todo lo demás, español, ritmos sonó algo de caribeños y una defensa de América más allá de eeuu barbani los enumeró a todos dejando a su Puerto Rico natal de último antes de este touchdown que cerraba 13 minutos de actuación. Quizás de las más esperadas en los últimos años Estoy aquí por Bad Bunny, decía esta aficionada, por su música y por su mensaje, como esta mujer orgullosa de ser puertorriqueña como el artista. Bad Bunny llegaba a la final número 60 en la historia del fútbol americano tras ganar el Grammy a Mejor Álbum y criticar a la policía migratoria de Trump Ice fuera, dijo aquel día. Hoy se repartían carteles con ese lema. Su elección enfadó a Trump, que decidió no asistir al evento. Evitó hablar de Bad Bunny en una entrevista emitida durante la previa para cargar contra él en redes sociales. Asegura que es de las peores actuaciones que ha visto y que nadie entiende ni una palabra de lo que dice. Si vio la actuación, no lo sabemos, pues otra parte del país desconectó durante el descanso y cambió a un espectáculo alternativo, el organizado por el trampismo y encabezado por Kid Rock, amigo del presidente El ejemplo, incluso en el evento más patriótico del país, de que Estados Unidos es una sociedad dividida en Bad Bunny convierte su actuación en la Super Bowl en un elogio a la América más allá de EE.UU.