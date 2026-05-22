Bad Bunny comienza este viernes en Barcelona su gira española, con más de 600.000 entradas vendidas
- Este fin de semana actúa en Barcelona y el 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio, en Madrid
- Decenas de personas se agolpan ya en los alrededores del hotel en el que se aloja el artista
El cantante puertorriqueño Bad Bunny ofrecerá este fin de semana dos conciertos consecutivos en el Estadio Olímpico Lluís Companys, previstos para este viernes 22 y el sábado 23 de mayo.
Será el comienzo de su esperada gira española durante la que ofrecerá otros diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid (30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio) para los que se han vendido más de 600.000 entradas.
Decenas de personas se agolpan ya en los alrededores del hotel Mandarín Oriental en el que se aloja el artista que también ha salido a pasear por el paseo de Gracia de la capital catalana.
Además, el artista también ha aprovechado para lanzar esta semana en España su nueva colección de ropa junto a Zara, 'Benito Antonio', lo que provocó largas colas en la tienda de la marca. De hecho, la mayoría de las prendas se agotaron durante las primeras horas del lanzamiento de la colección.
El artista del momento
Y es que Bud Bunny es el artista del momento, como demuestra que su Debí tirar más fotos, álbum que también da nombre a la gira, se convirtió en el fenómeno musical de 2025, un año en el que el puertorriqueño arrasó con todos los registros de la música en español y escaló al primer podio de reproducciones en Spotify a nivel global gracias a sus 19.800 millones de escuchas.
Un éxito que también le llevó a protagonizar una alabada (aunque no por Trump y sus acólitos) actuación en la Super Bowl, donde se convirtió en el primer artista en encabezar el descanso del partido cantando en español.
Recordemos que una semana antes de la Super Bowl, Bud Bunny recogió el Grammy a mejor álbum latino con estas palabras: "Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos".
Solo cuando Lady Gaga entró por sorpresa
inglés. Todo lo demás, español, ritmos
sonó algo de
caribeños y una defensa de América más allá
de eeuu barbani los enumeró a todos dejando a su Puerto Rico natal de
último
antes de este touchdown que cerraba 13 minutos de actuación.
Quizás de las más esperadas en los últimos años
Estoy aquí por Bad Bunny, decía esta aficionada, por su música y por
su mensaje, como esta mujer orgullosa de ser puertorriqueña como el artista.
Bad Bunny llegaba a la final número 60
en la historia del fútbol americano tras ganar el Grammy a Mejor Álbum y
criticar a la policía migratoria de Trump
Ice fuera, dijo aquel día.
Hoy se repartían carteles con ese lema.
Su elección enfadó a
Trump, que decidió no asistir al evento.
Evitó hablar de Bad Bunny en una entrevista emitida durante la previa
para cargar
contra él en redes sociales.
Asegura que es de las peores actuaciones que ha visto y que nadie
entiende ni una palabra de lo que
dice. Si vio la actuación, no lo sabemos,
pues otra parte del país desconectó durante el descanso y cambió a un
espectáculo alternativo, el organizado por el trampismo y encabezado por Kid
Rock, amigo del presidente
El ejemplo, incluso en el evento más patriótico del país, de que Estados
Unidos es una sociedad dividida
en
Casi 60 conciertos por todo el mundo
Hasta ahora, el espectáculo de Bud Bunny ha llegado a República Dominicana, México, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Australia y Japón, además de protagonizar una gran residencia de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Con su desembarco en Barcelona este viernes y sábado y en Madrid los días 30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio, Bad Bunny llega a Europa para actuar en ciudades como Lisboa, Londres, París o Bruselas, donde cerrará la gira el 22 de julio, 57 conciertos después.