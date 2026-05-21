Dimiten más de 270 directivos de centros educativos valencianos en apoyo a la huelga, que vive su novena jornada

Más de 270 integrantes de equipos directivos de centros educativos de la Comunidad Valenciana han firmado ya su dimisión en apoyo a la huelga indefinida de docentes que mantiene el colectivo desde el pasado 11 de mayo en la región, y que ha vivido este jueves su novena jornada.

Así lo ha explicado al Canal 24 Horas de RTVE Jaume Olmos, director del CRA Benavites-Quart de les Valls, que ha participado en la concentración convocada por los sindicatos de docentes en las inmediaciones de Les Corts, donde ha mostrado su escrito de dimisión y ha señalado que le gustaría explicarle en persona a la consellera de Educación, Carmen Ortí, los motivos de esta decisión que toman "por dignidad", "por coherencia" y "con la cabeza bien alta". "No podemos seguir tapando las cosas en las que la Conselleria no quiere implicarse", ha asegurado.

Olmos ha detallado que "a día de hoy son 270 cargos directivos que han presentado su dimisión. Estamos hablando de entre 140 y 150 centros, y se siguen sumando cada día que pasa". A su juicio, hay motivos "más que de sobra" para que Educación continúe negociando con los sindicatos, porque los equipos directivos no quieren "continuar tapando agujeros que está dejando" la Conselleria y "son muchas las carencias" en cuanto a infraestructuras, personal y alumnado.

Protesta en Les Corts Las negociaciones entre docentes y la Conselleria de Educación se encuentran estancadas, y los profesores han llevado este jueves sus demandas a Les Corts. Lo han hecho después de que los cinco sindicatos docentes con representación en la Mesa Sectorial —STEPV, CSIF, CCOO y UGT, convocantes de la huelga indefinida, y ANPE, que la apoya— trasladaran ayer miércoles a la consellera de Educación, Carmen Ortí, su negativa a firmar en este momento la propuesta de acuerdo para desconvocar el paro. Durante la protesta celebrada este jueves a las puertas de Les Corts, diferentes miembros de equipos directivos han mostrado sus escritos de renuncia y los han depositado en una caja que varios representantes han intentado presentar por registro de entrada en el parlamento autonómico, aunque finalmente deberán hacerlo en la sede de la Conselleria de Educación. Además, han presentado una solicitud a la Mesa de Les Corts para pedirle que inste a la consellera, Carmen Ortí, a que continúen las negociaciones. Direcciones de centros educativos de la Comunitat Valenciana ya reclamaron el martes a la Conselleria de Educación "una respuesta suficiente y un acuerdo real" a las reivindicaciones de los docentes en huelga para mejorar la enseñanza pública no universitaria. De lo contrario, avisaron de que iban a emprender "acciones de presión", incluida "la dimisión coordinada de los equipos directivos como medida extrema, hasta la resolución de los temas".

"Una situación tremenda de abandono" Por su parte, Kilian Cuerda, delegado sindical de UGT en la Comunidad Valenciana y profesor de Geografía, ha asegurado en otra entrevista concedida al Canal 24 Horas que el sistema educativo de su comunidad vive "una situación tremenda de abandono", con problemas que afectan a infraestructuras, ratios, plantillas y condiciones salariales. Entre otras cuestiones, el representante sindical denuncia además que el profesorado valenciano cobra alrededor de 300 euros menos al mes que la media estatal, una diferencia que, según explica, alcanza hasta los 800 euros respecto a comunidades como Euskadi. También alerta de las altas temperaturas en las aulas por la falta de climatización, una situación que estaría provocando cada vez más lipotimias entre alumnado y docentes. La Conselleria de Educación ha cifrado este jueves el seguimiento de la novena jornada de la huelga indefinida en la enseñanza pública en el 18,64%. Por provincias, en Alicante han secundado el paro el 17,15% del profesorado; en Castellón ha alcanzado el 18,46% y en la demarcación de Valencia, el 19,96%.