La huelga de profesores catalanes corta vías y colapsa el tráfico en Barcelona
- La mayor parte de los cortes ha tenido lugar entre las 7:00 y las 8:00, y después han despejado las vías
- Los manifestantes reclaman mejoras en el sector educativo y critican el acuerdo entre el Govern y CC.OO. y UGT
Numerosos grupos de docentes en huelga han llevado a cabo este viernes por la mañana cortes en una decena de carreteras del área metropolitana de Barcelona, causando un notable colapso viario en los accesos a la capital catalana. Poco después, centenares de manifestantes han comenzado a avanzar hacia el centro de la capital catalana en cuatro columnas que han partido de puntos diferentes de la ciudad, en la última jornada de huelga de la semana del sector educativo en Cataluña para reclamar mejoras y criticar el acuerdo entre el Govern y CC.OO y UGT.
Las columnas de manifestantes han salido de Fabra i Puig con avenida Meridiana, Gran Via con Rambla Prim, la plaza Francesc Macià y la Ciutat de la Justícia para confluir en la plaza Tetuán, donde ha arrancado una gran manifestación que acabará frente al Parlament, en el Parc de la Ciutadella.
A partir de las 7:00 horas, unas 300 personas han irrumpido en la B-20, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), vía que conecta con el nudo de la Trinidad y la Ronda de Dalt, y la han cortado en ambos sentidos de la marcha. Otros grupos han cortado la Ronda de Dalt a la altura de Vall d'Hebron, en Barcelona, y en Finestrelles, en Esplugues de Llobregat (Barcelona).
En la capital catalana se ha producido asimismo un corte al principio de la avenida Diagonal, en la zona universitaria. La autopista AP-7 ha quedado cortada a la altura de Bellaterra (Barcelona) en ambos sentidos de la marcha durante media hora, y la autovía A-2 y la C-55 han sufrido cortes en Abrera (Barcelona) en sentido a la capital catalana.
Otras vías en las que han irrumpido docentes en huelga han sido la C-25, el Eix Transversal, en Gurb y en Manresa, y la C-17 también en Gurb, en la provincia de Barcelona.
La mayor parte de los cortes ha tenido lugar entre las siete y las ocho de la mañana, momento en el que los manifestantes han optado por salir de las vías.
Último día de huelga
Este viernes es el último día de una semana de huelga educativa territorializada, en el que los sindicatos convocantes han llamado a la movilización de los docentes de toda Cataluña, para presionar al Govern con el fin de que reabra la negociación y mejore el acuerdo que pactó con Comisiones Obreras y UGT.
En Barcelona está convocada a las 12:30 horas una manifestación central apoyada por Ustec, Professors de Secundària, Intersindical y CGT, que comenzará en la plaza Tetuán y terminará en el Parlament, confluyendo con otra marcha de médicos en huelga.
Además de los docentes de la red pública, este viernes están llamados también a la huelga los profesionales de la concertada, así como el personal de administración y servicios, los monitores de ocio y comedor y los estudiantes de secundaria.
Tras cuatro días de movilizaciones consecutivas, Ustec y Aspepc, que lideran las protestas, ha exigido al Govern que se siente a negociar otro acuerdo diferente al pactado con CC.OO y UGT y han llamado a la sociedad a "desbordar Barcelona" este viernes. "Es inaceptable que el Govern no quiera negociar con la mayoría del colectivo. Seguimos con firmeza y hacia adelante exigiendo el retorno a la negociación, ropa por la administración", asegura Ustec en un comunicado en su web.
Esta misma mañana la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido en una entrevista con TV3 el acuerdo educativo firmado por el Govern con CC.OO y UGT por ser "ambicioso" y "valiente" y ha asegurado que, en estos momentos, no hay margen para mejorarlo porque "los recursos son los que son". Romero ha pedido abrir un "debate sereno" sobre el modelo educativo de Cataluña y ha instado a los sindicatos que protagonizan las movilizaciones a "ser constructivos".