La huelga de profesores catalanes corta vías y colapsa el tráfico en Barcelona

Numerosos grupos de docentes en huelga han llevado a cabo este viernes por la mañana cortes en una decena de carreteras del área metropolitana de Barcelona, causando un notable colapso viario en los accesos a la capital catalana. Poco después, centenares de manifestantes han comenzado a avanzar hacia el centro de la capital catalana en cuatro columnas que han partido de puntos diferentes de la ciudad, en la última jornada de huelga de la semana del sector educativo en Cataluña para reclamar mejoras y criticar el acuerdo entre el Govern y CC.OO y UGT.

Las columnas de manifestantes han salido de Fabra i Puig con avenida Meridiana, Gran Via con Rambla Prim, la plaza Francesc Macià y la Ciutat de la Justícia para confluir en la plaza Tetuán, donde ha arrancado una gran manifestación que acabará frente al Parlament, en el Parc de la Ciutadella.

A partir de las 7:00 horas, unas 300 personas han irrumpido en la B-20, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), vía que conecta con el nudo de la Trinidad y la Ronda de Dalt, y la han cortado en ambos sentidos de la marcha. Otros grupos han cortado la Ronda de Dalt a la altura de Vall d'Hebron, en Barcelona, y en Finestrelles, en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

En la capital catalana se ha producido asimismo un corte al principio de la avenida Diagonal, en la zona universitaria. La autopista AP-7 ha quedado cortada a la altura de Bellaterra (Barcelona) en ambos sentidos de la marcha durante media hora, y la autovía A-2 y la C-55 han sufrido cortes en Abrera (Barcelona) en sentido a la capital catalana.

Otras vías en las que han irrumpido docentes en huelga han sido la C-25, el Eix Transversal, en Gurb y en Manresa, y la C-17 también en Gurb, en la provincia de Barcelona.

La mayor parte de los cortes ha tenido lugar entre las siete y las ocho de la mañana, momento en el que los manifestantes han optado por salir de las vías.