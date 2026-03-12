17 horas de negociación sin resultado: continúa la huelga en la industria auxiliar asturiana

Diecisiete horas de reunión en el SASEC, el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, no han servido para desconvocar la huelga en el sector de las empresas auxiliares del metal, que este jueves llega a su tercera jornada. Sindicatos y FEMETAL volverán a intercambiar propuestas en las próximas horas para tratar de llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo, del que dependen mas de 3.000 trabajadores en toda la comunidad.

El principal escollo sigue siendo la exigencia sindical de garantizar que no se pierda poder adquisitivo a causa de la inflación, al margen de las subidas de las tablas salariales que se pacten para los próximos años, y de mejorar la compensación de los excesos de jornada. CCOO y UGT critican en un comunicado que la patronal se fue del encuentro sin responder a su última propuesta y advierten de que no aceptarán más desprecios.

El comité de huelga anima a todo el sector a mantener la huelga y participar en las concentraciones. Eso sí, recuerdan que dichas movilizaciones deben ser de "carácter informativo y reivindicativo", respetando el acceso de trabajadores de empresas no afectadas por el convenio de la industria auxiliar. Este miércoles, aunque con una menor incidencia que el día anterior, el seguimiento del paro afectó a grandes empresas como ArcelorMittal, Asturiana del Zinc o Fertiberia, y también al transporte de mercancías.