El SIMPA estima un seguimiento del 58% en la segunda semana de huelga de médicos y facultativos

Los profesionales sanitarios inician una nueva semana de huelga para protestar contra el Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad. Consideran que no recoge las particularidades del colectivo.

Según el Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), la huelga en el Principado está teniendo un seguimiento del 58%, con especial incidencia en el HUCA y en el Hospital de Cabueñes. Prevé que el seguimiento sea menor en atención primaria y en los hospitales de menor tamaño. Además, estiman que esta semana se podrían suspender en torno a 3.000 consultas y unas 200 cirugías.

Muestran su decepción con la Ministra por no haber iniciado todavía las negociaciones con el comité de huelga. El secretario general del SIMPA, José Antonio Vidal, acusa a Mónica García de “importarle muy poco los pacientes” y de “desprestigiar la profesión”. Añade que el personal sanitario es consciente del impacto que está teniendo la huelga en los pacientes y agradece su comprensión.

En cuanto a las demandas, piden un estatuto propio negociado por los médicos y facultativos, no por otros sindicatos, para coger así las riendas de su propio destino laboral. También una clasificación justa, jornadas laborales ordinarias y extraordinarias con un reparto equilibrado de los horarios de trabajo, un cómputo adecuado de las horas trabajadas para la jubilación y lograr unas medidas normativas propias que defiendan y protejan a los trabajadores frente a los abusos laborales.

Protesta de la plataforma independiente Médicos del SESPA

Por su parte, la Plataforma Independiente de los Médicos del SESPA destaca que el principal problema actualmente es que son muy pocos médicos para poder sacar adelante todo el trabajo. Eso implica que tengan que alargar turnos y llegar, en algunos casos, hasta las 80 horas semanales. Por eso piden que sus jornadas laborales tengan un límite de horas. Carolina García, portavoz de la plataforma, dice que esta nueva semana de huelga la afrontan “cansadas, pero animadas”. Son conscientes de la repercusión negativa que tiene la huelga para los pacientes, pero apuntan que lo hacen para poder mejorar la atención.

La huelga continuará celebrándose una semana al mes hasta junio si el Ministerio no se sienta a negociar con el comité.