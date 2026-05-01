Directo: Los sindicatos CC.OO. y UGT lideran la manifestación por el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, en Málaga
- Su manifiesto pone el foco en la erosión del orden internacional, la crisis de vivienda y los salarios
- Sigue la manifiestación en directo a partir de las 11.30 horas: vídeo
Como cada año, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) convocan este viernes, 1 de mayo, la manifiestación estatal para reivindicar el Día Internacional de los Trabajadores, que en esta ocasión se celebra en la ciudad de Málaga.
En la cabecera de la marcha en la capital de provincia andaluza, bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia", estarán sendos secretarios generales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha confirmado su asistencia.
No es la primera vez que la manifestación estatal se celebra fuera de Madrid. Se celebró en Valencia, en 2011, y en Bilbao, en 2014. Este año coincide con el comienzo de la campaña electoral andaluza, camino a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo, pero los organizadores aseguran que la decisión se tomó hace meses, antes de conocer la cita.
Del orden internacional a los salarios, pasando por la crisis de vivienda
El manifiesto firmado por los sindicatos advierte de la amenaza que suponen los "regímenes autárquicos y plutocráticos, liderados por la administración Trump" para las "condiciones de vida de la clase trabajadora" y la calidad de las democracias, al tiempo que señala el "caballo de Troya" de la "ultraderecha", que "alimenta el odio" en nuestras sociedades.
En contraposición y clave nacional, UGT y CC.OO. valoran la puesta en marcha de la regularización extraordinaria de personas migrantes, que juzgan "una medida de justicia imprescindible que debe garantizar derechos y poner fin a la explotación laboral". Así, apuestan por un sindicalismo que defiende "la igualdad, la convivencia y los derechos humanos" y reclaman un Pacto de Estado por la Emergencia Climática, que han trasladado al Gobierno.
La "emergencia social" de la vivienda toma protagonismo este año. "No puede ser tratada como un bien de especulación. Es imprescindible un pacto social y político y una intervención pública decidida que garantice el acceso a una vivienda digna, con un parque público suficiente y mecanismos eficaces para garantizar el acceso seguro y asequible al conjunto de la ciudadanía, especialmente a las personas jóvenes", puede leerse en el manifiesto.
Finalmente, los sindicatos priorizan fortalecer la negociación colectiva, con la vista puesta en los salarios. La mejora de la productividad, que vinculan a la transformación tecnológica, con la digitalización y la inteligencia artificial, "debe traducirse en mejores salarios, menos tiempo de trabajo y más derechos, no en mayor precariedad o control empresarial", apuntalan.
La movilización de Málaga comienza a las 11.30 horas en la avenida Manuel Agustín Heredia y recorrerá la Alameda de Colón, la Alameda Principal y la calle Marqués de Larios hasta la Plaza de la Constitución.