Directo: Los sindicatos CC.OO. y UGT lideran la manifestación por el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, en Málaga

Como cada año, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) convocan este viernes, 1 de mayo, la manifiestación estatal para reivindicar el Día Internacional de los Trabajadores, que en esta ocasión se celebra en la ciudad de Málaga.

En la cabecera de la marcha en la capital de provincia andaluza, bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia", estarán sendos secretarios generales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha confirmado su asistencia.

No es la primera vez que la manifestación estatal se celebra fuera de Madrid. Se celebró en Valencia, en 2011, y en Bilbao, en 2014. Este año coincide con el comienzo de la campaña electoral andaluza, camino a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo, pero los organizadores aseguran que la decisión se tomó hace meses, antes de conocer la cita.

24.45 min Los sindicatos salen a la calle exigiendo mejores salarios en un Día del Trabajador marcado por la crisis de vivienda