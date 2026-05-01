Así se celebra el Día del Trabajo en España y el resto del mundo: imágenes de las protestas y movilizaciones

Este viernes, miles de personas se movilizan por el Día del Trabajo. En España, a las 11.00 horas han arrancado más de 100 manifestaciones, este año con especial foco en Málaga, donde se celebra la marcha central por el Primero de Mayo. Bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) salen a las calles en todo el país para exigir mejores salarios, servicios públicos, una vivienda digna y asequible y para llamar a la paz en el contexto internacional.

En Málaga, el epicentro de las concentraciones en España, los líderes sindicales han dado un discurso previo al inicio de la marcha. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha puesto en valor el crecimiento económico del país y, al hilo de esto, ha recalcado que los sueldos deben crecer en consonancia a dicho impulso de la economía. El líder de CC.OO., Unai Sordo, también ha mostrado su rechazo a la guerra en Irán. Ambos sindicatos han elegido Málaga porque una de las principales reivindicaciones este año en el Primero de Mayo es el problema de la vivienda, algo que afecta especialmente a esta ciudad andaluza.

Los líderes de UGT y CC.OO., en la cabecera de la manifestación del Día del Trabajo este viernes en Málaga EFE/ Jorge Zapata

En Málaga también ha estado presente la minsitra de Trabajo y viceperesidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha llamado a incrementar los derechos laborales y a que se suban los salarios a través de la negociación colectiva. También ha habido manifestaciones en el resto de Andalucía, en Huelva, Jaén, Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Día del Trabajo este viernes en Málaga, junto al líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo EFE/ Jorge Zapata

Las marchas han tomado las calles de diversas ciudades españolas. En Cataluña, miles de personas han tomado las calles de ciudades como Girona, Tarragona, Lleida y Reus. En Barcelona, donde ha acudido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se han visto diversas pancartas con lemas como 'Trabajar para vivir, no para sobrevivir'.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en la marcha por el Día del Trabajo en Barcelona, este viernes EFE/ Quique García

En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha estado presente en la movilización donde miles de personas recorrido la Gran Vía clamando por mejoras en los salarios y los derechos laborales. En la Comunidad de Madrid también se han convocado marchas en Rivas, Vallecas y Collado Villalba.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la manifestación por el Día del Trabajo en Madrid, este viernes EFE/ J.J.Guillen

En País Vasco, las marchas se han concentrado en Vitoria, San Sebastián y en Bilbao, donde el sindicato ELA, con pancartas que llamar a subir el salario mínimo a 1.500 euros mensuales.

Manifestación que el sindicato ELA convoca con motivo del Primero de mayo en Bilbao, este viernes EFE/ Luis Tejido

Comunidad Valenciana, Asturias, Navarra, Extremadura, Murcia, La Rioja, Canarias y Baleares, Aragón... Las concentraciones se han replicado en todas las comunidades y ciudades autónomas de España, incluidas Ceuta y Melilla.