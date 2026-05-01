Así se celebra el Día del Trabajo en España y el resto del mundo: imágenes de las protestas y movilizaciones
- En España, la manifestación central se ha convocado en Málaga, pero también hay marchas en Barcelona, Madrid y Bilbao
- Sigue en directo las movilizaciones por el Día del Trabajo en España
Este viernes, miles de personas se movilizan por el Día del Trabajo. En España, a las 11.00 horas han arrancado más de 100 manifestaciones, este año con especial foco en Málaga, donde se celebra la marcha central por el Primero de Mayo. Bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia', los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) salen a las calles en todo el país para exigir mejores salarios, servicios públicos, una vivienda digna y asequible y para llamar a la paz en el contexto internacional.
En Málaga, el epicentro de las concentraciones en España, los líderes sindicales han dado un discurso previo al inicio de la marcha. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha puesto en valor el crecimiento económico del país y, al hilo de esto, ha recalcado que los sueldos deben crecer en consonancia a dicho impulso de la economía. El líder de CC.OO., Unai Sordo, también ha mostrado su rechazo a la guerra en Irán. Ambos sindicatos han elegido Málaga porque una de las principales reivindicaciones este año en el Primero de Mayo es el problema de la vivienda, algo que afecta especialmente a esta ciudad andaluza.
En Málaga también ha estado presente la minsitra de Trabajo y viceperesidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha llamado a incrementar los derechos laborales y a que se suban los salarios a través de la negociación colectiva. También ha habido manifestaciones en el resto de Andalucía, en Huelva, Jaén, Granada, Córdoba, Sevilla y Cádiz.
Las marchas han tomado las calles de diversas ciudades españolas. En Cataluña, miles de personas han tomado las calles de ciudades como Girona, Tarragona, Lleida y Reus. En Barcelona, donde ha acudido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se han visto diversas pancartas con lemas como 'Trabajar para vivir, no para sobrevivir'.
En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha estado presente en la movilización donde miles de personas recorrido la Gran Vía clamando por mejoras en los salarios y los derechos laborales. En la Comunidad de Madrid también se han convocado marchas en Rivas, Vallecas y Collado Villalba.
En País Vasco, las marchas se han concentrado en Vitoria, San Sebastián y en Bilbao, donde el sindicato ELA, con pancartas que llamar a subir el salario mínimo a 1.500 euros mensuales.
Comunidad Valenciana, Asturias, Navarra, Extremadura, Murcia, La Rioja, Canarias y Baleares, Aragón... Las concentraciones se han replicado en todas las comunidades y ciudades autónomas de España, incluidas Ceuta y Melilla.
Movilizaciones en el resto del mundo
Las protestas para exigir unas mejores condiciones laborales también se han dado fuera de España.
Al otro lado del Atlántico, en Argentina, miles de personas han salido a las calles en Buenos Aires en una protestas liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Gobierno de Javier Milei y los efectos de su política económica. Las protestas también se han trasladado a otros países sudamericanos, como Bolivia.
En Pakistán, miles de personas también se movilizan por el Día Internacional de los Trabajadores.