La izquierda aprovecha el 1 de Mayo en Málaga para pedir un "cambio de rumbo" en Andalucía el primer día de campaña

"A varios nos ha cogido por sorpresa, la manifestación ya se anunció en noviembre", se justifica Miguel en plena calle Larios de Málaga. Este vecino de 74 años se refiere a la coincidencia de que el principal acto estatal del 1 de Mayo se haya llevado a cabo en esta ciudad andaluza, justo el mismo día que ha arrancado la campaña electoral para elegir al próximo presidente de la Junta y nuevo inquilino del Palacio de San Telmo.

Detrás de Miguel aparece un gran muñeco de cartón con la apariencia del candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, con un parche en el ojo izquierdo como si de un pirata se tratara y con el símbolo del euro. La figura ha llamado la atención de muchos, también de este vecino malagueño. "Necesitamos un cambio de rumbo. Los votantes tenemos que cambiar el liderazgo actual de Andalucía", cuenta a RTVE Noticias.

Manifestantes portan en Málaga una pancarta con una caricatura del candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno. RTVE / Àlex Cabrera

Su testimonio muestra que la manifestación de este primero de mayo ha tenido un tinte distinto, al que se ha sumado la presencia de los canditatos a la Presidencia de la Junta del PSOE y de Por Andalucía, María Jesús Montero y Antonio Maíllo. Ambos se han sumado a parte del recorrido de la marcha, que ha arrancado en la Alameda de Colón y ha terminado en la Plaza de la Constitución.

Tanto Montero como Maíllo no han estado solos, ya que han contado con parte de sus equipos y miembros destacados de su partido. En el caso de la candidata del PSOE, ha estado acompañada de la ministra portavoz, Elma Saiz; Maíllo, por su parte, ha estado arropado por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Que la manifestación del 1 de Mayo se haya celebrado en Málaga el misma día que arranca la campaña no ha pasado desapercibido en el PP. Juanma Moreno es originario de esta provincia y, en la actualidad, es también un caladero de votos para los populares.

Montero, con las encuestras en contra, pide "movilización" el 17 de mayo La candidata del PSOE en estas elecciones ha atendido a los medios antes de que arrancara la manifestación, trasladando un mensaje clave para su formación en estas elecciones y siendo conocera de que todas las encuestas van en su contra. "Con más fuerza que nunca, este 1 de Mayo pedimos a la gente que participe de la movilización, pero sobre todo que participe en las urnas el próximo 17 de mayo", ha remarcado Montero. Los socialistas, de este modo, apelan a la participación des de los primeros compases de la campaña para intentar pescar algún voto en el más de 40% de abstención que indica el último Barómetro del Centro de Estudios andaluces (Centra). Según este organismo, las personas que deciden no votar o que no está claro si irán a las urnas puede superar el 43%. La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, atiendo a los medios desde Málaga. ALEX ZEA/EUROPA PRESS ALEX ZEA/EUROPA PRESS Por ello, Montero ha aprovechado también esta ocasión para llegar a los más jóvenes prometiendo un programa de primera experiencia profesional si logra la Presidencia de la Junta. La candidata socialista, además, ha considerado "absolutamente acertado" el enfoque que han dado este 1 de Mayo los sindicatos, al "vincular los derechos de los trabajadores con el incremento de los salarios.