Jannik Sinner - Arthur Fils en directo hoy en vídeo el partido del Mutua Madrid Open 2026

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, se mide en los semifinales de final del Madrid Open a la nueva promesa del tenis francés, Arthur Fils, de 21 años de edad y número 25 del ránking ATP.

Más allá de esa posición, en la que aún influye que Fils se perdió casi toda la segunda parte de 2025 por una grave lesión de espalda, el galo viene en un excelente momento de forma, como demostró ganando el Trofeo Conde de Godó justo antes de llegar a Madrid. Sus buenas prestaciones sobre tierra batida en las dos últimas temporadas han hecho que en su país de dispare la ilusión pensando en que quizá pueda ser el primer local en ganar Roland Garros (y con ellos cualquier grand slam) desde Yannick Noah en 1983.

Antes, preguntado por el desafío de este viernes ante Sinner en la pista Manolo Santana, Fils fue fiel a su estilo también ante los micrófono tras su victoria en cuartos de final ante el checo Jiri Lehecka por 6-3 y 6-4: "No he perdido ningún partido en tierra batida. Sinner lleva mucho tiempo sin perder ningún partido en tierra batida ni en pista dura. Va a ser un partido muy bueno".

Con la anunciada baja de Carlos Alcaraz también para París, esta semifinal de Madrid puede ser un test para Sinner pensando en un posible cruce con Fils en Roland Garros, donde el tenista de San Candido buscará conquistar el Grand Slam completo, ganando el único grande que falta en su palmarés tras sus triunfos en años anteriores en el Australian Open, Wimbledon y el US Open.

En Madrid su reto es otro y ya solo está a dos partidos de lograrlo: encadenar cinco Masters 1000 consecutivos ganados. Un hito que nunca consiguieron ni Rafa Nadal ni Novak Djokovic, Sinner lo tiene a tiro tras sus victorias en París sobre pista dura a finales del año pasado y ya en 2026 en Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Precisamente esa buena racha conlleva una acumulación de partidos sobre la que se preguntó a Sinner tras su encuentro de cuartos de final ante Rafa Jódar: "He jugado mucho en los últimos dos meses, no he tenido muchos días libres, pero también intento empujarme al límite y ver dónde puedo llegar", dijo entonces. Según el tipo de partido que se dé este viernes habrá que ver si ese posible desgaste es un factor a tener en cuenta ante un tenista como Fils, que destaca por su tenis agresivo y su exuberancia física.