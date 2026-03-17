Movilizaciones y destrozos en Euskadi durante huelga general por un SMI vasco de 1.500 euros
- Los sindicatos vascos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde convocan el paro general
- Exigen un salario mínimo propio adaptado a la realidad socioeconómica de Euskadi
Miles de trabajadores y trabajadoras salen a las calles de Euskadi en una jornada de huelga general convocada para reclamar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio de al menos 1.500 euros mensuales. La huelga también ha sido convocada en Navarra, donde se espera una menor seguimiento que en el País Vasco.
Bajo el lema “El salario mínimo aquí se fija en 1500 euros”, los sindicatos mayoritarios nacionalistas buscan adaptar el suelo salarial al elevado coste de la vida en el País Vasco. Consideran que el SMI estatal actual (1.221 euros en 14 pagas) es insuficiente para Euskadi, con un coste de la vida más elevado que en otras regiones de España.
La movilización, que coincide con piquetes informativos en polígonos industriales y cortes puntuales de tráfico, cuenta con el respaldo de decenas de movimientos sociales y ha registrado un seguimiento notable en las primeras horas, según los convocantes.
ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde llaman a "llenar las calles" para presionar a las instituciones vascas y navarras. El sindicato ESK también se ha sumado con sus propias convocatorias. CCOO y UGT han decidido no participar.
Incidentes en Bilbao
Se han registrado varios incidentes en Bilbao, principlamente en tiendas de ropa. Los piquetes han cerrado varios comercios en la Gran Vía de Bilbao y han provocando graves destrozos aquellos comercios que se han negado. Es el caso, por ejemplo, de Pull&Bear y Primark, cuyos escaparates han sido golpeados y los productos a la venta bandalizados.
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La manifestación principal comenzará a las 12.30 horas desde la plaza Elíptica. Por la tarde, saldrá otra manifestación desde Diputación a las 17.30 horas.
Servicios mínimos
Los servicios mínimos fijados por los gobiernos vasco y navarro han sido del 30% en transporte público (autobuses, metro, trenes, tranvías y funiculares), mientras que en sanidad y educación se han garantizado los servicios esenciales. "El seguimiento en educación es amplio", ha dicho Miren Zubizarreta (ELA) a los micrófonos de RNE.
Esta huelga general pretende reavivar el debate sobre la necesidad de herramientas propias para hacer frente a la realidad socioeconómica vasca, en un momento de envejecimiento poblacional, costes de vivienda elevados y desigualdad. Los convocantes consideran que el bloqueo institucional a iniciativas como la Iniciativa Legislativa Popular (con más de 138.000 firmas) ha hecho inevitable la movilización en la calle.
El Gobierno Vasco que dijo respetar pero no compartir la huelga, explicó su negativa a la Iniciativa Legislativa Popular por no tener competencias para fijar el SMI.