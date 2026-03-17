Movilizaciones y destrozos en Euskadi durante huelga general por un SMI vasco de 1.500 euros

Miles de trabajadores y trabajadoras salen a las calles de Euskadi en una jornada de huelga general convocada para reclamar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio de al menos 1.500 euros mensuales. La huelga también ha sido convocada en Navarra, donde se espera una menor seguimiento que en el País Vasco.

Bajo el lema “El salario mínimo aquí se fija en 1500 euros”, los sindicatos mayoritarios nacionalistas buscan adaptar el suelo salarial al elevado coste de la vida en el País Vasco. Consideran que el SMI estatal actual (1.221 euros en 14 pagas) es insuficiente para Euskadi, con un coste de la vida más elevado que en otras regiones de España.

La movilización, que coincide con piquetes informativos en polígonos industriales y cortes puntuales de tráfico, cuenta con el respaldo de decenas de movimientos sociales y ha registrado un seguimiento notable en las primeras horas, según los convocantes.

ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde llaman a "llenar las calles" para presionar a las instituciones vascas y navarras. El sindicato ESK también se ha sumado con sus propias convocatorias. CCOO y UGT han decidido no participar.

Incidentes en Bilbao Se han registrado varios incidentes en Bilbao, principlamente en tiendas de ropa. Los piquetes han cerrado varios comercios en la Gran Vía de Bilbao y han provocando graves destrozos aquellos comercios que se han negado. Es el caso, por ejemplo, de Pull&Bear y Primark, cuyos escaparates han sido golpeados y los productos a la venta bandalizados. ““ La manifestación principal comenzará a las 12.30 horas desde la plaza Elíptica. Por la tarde, saldrá otra manifestación desde Diputación a las 17.30 horas.