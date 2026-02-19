Carreras de cuadrigas para 5.000 personas: el descubrimiento arqueológico que eleva a Iruña-Veleia a "ciudad romana superior"

A escasos 25 minutos en coche de Vitoria-Gasteiz, en Iruña de Oca (Álava), se encuentra el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia. Por su relevancia histórica - abarca más de 1.500 años - y extensión - 10 hectáreas - es el conjunto arqueológico más importante de Euskadi. La confirmación reciente de la existencia de un circo romano en su subsuelo eleva la relevancia de un pedazo de tierra en el que ahora sabemos que también se celebraron carreras de cuadrigas.

Uno de los deportes más populares en Roma y en la Antigua Grecia, las carreras de cuadrigas hacían las delicias de las masas. Popularizadas por la película 'Ben Hur', consistían en carros tirados por caballos y llevados por hombres, llamados aurigas. Una trepidante carrera que implicaba un alto riesgo de lesión e incluso de muerte para los participantes.

Cómo se descubre un circo romano El proceso comenzó con fotografías aéreas realizadas entre 2020 y 2021, que detectaron anomalías en el terreno. Posteriormente, prospecciones con georradar y geomagnetismo y finalmente sondeos arqueológicos, han permitido verificar los muros: tienen entre 60 y 80 cm de anchura, con una potencia conservada de hasta cerca de un metro en algunos sectores.

Una ciudad romana de categoría superior El circo, de forma alargada, mide aproximadamente 280 metros de longitud por 72 de anchura y pudo albergar a unas 5.000 personas, según comparaciones con otros circos del Imperio Romano y de Hispania. La zona central (la espina, alrededor de la cual giraban las cuadrigas) parece peor conservada por el momento, y no se han hallado restos significativos en ella. Este hallazgo distingue a Iruña-Veleia de otras ciudades romanas: su circo, pegado a la vía de acceso principal, indica una categoría superior. En Hispania se conocen unos 20 circos, pero solo cinco en el norte peninsular, lo que sitúa al enclave en la élite de las urbes romanas. Todavía no han comenzado las excavaciones en profundidad, ya que el terreno es de propiedad privada. Las instituciones (Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco) están negociando con los propietarios para garantizar la conservación de los restos y avanzar en su estudio y puesta en valor.