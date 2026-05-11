El Real Oviedo se convierte en el primer equipo en descender a Segunda División

El Real Oviedo se ha convertido en el primer equipo de Primera División de la temporada 2025/2026 en descender a Segunda División tras el empate entre Rayo Vallecano y Girona (1-1) en Vallecas, en el partido que cerraba la jornada 35 en la Liga EA Sports, que deja sin opciones matemáticas a los asturianos de luchar por la permanencia.

35 jornadas ha durado la aventura del equipo asturiano en su regreso a Primera División, que tan solo ha podido sumar 6 victoria en una temporada donde el club asturiano ha contado con un baile de tres entrenadores: Veljko Paunovic, quien fue sustituido por Luis Carrión, y éste por Guillermo Almada, quien no ha podido reconducir la marcha del equipo.

El empate sin goles del domingo ante el Getafe en el Carlos Tartiere hizo que el Oviedo perdería la categoría si el Girona puntuaba este lunes en el Estadio de Vallecas a tres jornadas del final del campeonato. Un gol del uruguayo Cristhian Stuani en el minuto 90 dio el empate al cuadro catalán en Madrid y condenó al asturiano.

El Oviedo ha sumado 29 puntos en 35 jornadas con solo seis victorias, 11 empates y 18 derrotas. Desciende tras un año en la máxima categoría.