Los costes laborales y los salarios suben a cierre de 2025 hasta cifras récord en 25 años

El incremento de los salarios sigue impulsando los costes laborales, que en el cuarto trimestre de 2025 han crecido un 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior y encadenan cinco ejercicios de alzas interanuales. En total, las empresas han pagado 3.111,76 euros por trabajador y mes de media, su valor más alto en un cuarto trimestre desde el año 2000.

Según las cifras avanzadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi el 73% de estos costes laborales va destinado al salario. En concreto, las empresas han destinado 2.268 euros de media a este indicador de octubre a diciembre, un 3,6% más. Es la cifra más elevada en un cuarto trimestre desde el comienzo de la serie.

Los salarios han subido menos que otros costes —cuyo principal componente son los pagos a la Seguridad Social—, que se han incrementado en un 4,4%, hasta los 851,44 euros.

De esta forma, el ejercicio de 2025 termina igual que empezó. En el primer trimestre, los costes laborales han repuntado un 3,8%, para después avanzar un 3% en el segundo y en el tercer trimestre y volver a subir al 3,8% a final de año.

Se trata de una cifra que baja si atendemos a los datos desestacionalizados, esto es, eliminando los efectos de calendario de la estadística. En este caso, el crecimiento del coste laboral ha subido un 3,6%, con un avance del 3,7% en el coste salarial y del 4,3% en otros costes.

Bajan los costes laborales en las actividades artísticas Por actividades, la que ha registrado el mayor aumento en tasa interanual fue la educación (+7,8%), con un coste laboral medio de 3.345,09 euros por trabajador y mes; seguido del transporte y almacenamiento (+6,8%), que ha repuntado hasta los 3.633,98 euros de media; y de las actividades profesionales, científicas y técnicas (+5,6%), cuyos costes se han incrementado hasta los 4.357,91 euros. Por contra, solo las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento han recortado sus costes laborales en tasa interanual, con un descenso del 4,6% hasta los 2.214,39 euros de media por trabajador y mes. Esta cifra se sitúa muy lejos de los costes laborales del sector del suministro de energía eléctrica y gas, que ha crecido hasta los 6.511,96 euros. Y, por comunidades, La Rioja, Comunidad de Madrid y Andalucía han presentado los mayores aumentos del coste laboral este trimestre. Por su parte, el coste laboral ha bajado en Principado de Asturias. En el caso de los salarios, han subido en el cuarto trimestre de 2025 en todas las comunidades autónomas en tasa interanual, salvo en Asturias, donde han disminuido un 1,4%. Los mayores repuntes han correspondido a La Rioja y Baleares, con ascensos del 8,3% y del 6,1%, respectivamente.