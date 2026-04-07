Las escuelas infantiles de Madrid inician una huelga indefinida para exigir mejores condiciones

Los trabajadores de escuelas infantiles han iniciado una huelga indefinida en la Comunidad de Madrid para denunciar la precariedad que, aseguran, afecta a la base del sistema educativo. Reclaman mejoras salariales y una reducción de ratios en las aulas, mientras critican los servicios mínimos impuestos por la administración, que consideran “abusivos”.

La jornada ha comenzado con centros funcionando bajo servicios mínimos. Según lo establecido, debe haber al menos un director y un educador por aula, una medida que, según los trabajadores, no cambia mucho de su situación habitual.

“Los servicios mínimos es nuestro pan de cada día”, afirma María Quiles, educadora infantil. “Tengo compañeras que hoy tienen 13 niños ellas solas”. En su caso, atiende a ocho menores, aunque habitualmente llega a estar a cargo de hasta 15, incluidos varios con necesidades especiales. “Mi sueldo es de 1.099 euros”, denuncia.

Las reivindicaciones cuentan también con el respaldo de muchas familias, aunque no todas tienen alternativas para el cuidado de sus hijos durante la huelga. Pilar, madre de una alumna, explica su situación: “Por una emergencia puedes tirar de un abuelo; en mi caso, por mi unidad familiar, no es posible dejarla en casa”. Como ella, otros han tenido que llevar a sus hijos a los centros pese a la protesta.

Aun así, apoyan las demandas del sector. “Entiendo las reivindicaciones, tanto de bajada de ratio como subida salarial”, señala Pilar. En el aula de su hija hay 14 niños para dos educadoras. Francisco, otro padre, añade: “Cobran un salario muy bajo para la responsabilidad que tienen”.

Desde el sector insisten en que la sobrecarga de trabajo afecta directamente a la calidad del cuidado. “Esto supone que no se pueda prestar la máxima atención en momentos clave como las comidas, las siestas o la higiene”, advierte María Quiles.

Las movilizaciones continuarán en los próximos días. Los trabajadores están convocados a una nueva protesta frente a la Consejería de Educación, mientras aseguran que mantendrán la huelga hasta lograr avances en sus condiciones laborales.