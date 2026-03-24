Cómo diseñar una habitación infantil segura y versátil: Claves prácticas y los colores que nunca fallan

El noveno programa de DecoMasters ha centrado su primera prueba por equipos en la intervención y diseño de casas de campo. Un reto que llevó a los concursantes a trabajar con entornos rústicos y materiales tradicionales. Como es habitual, los expertos del programa ofrecieron un espacio con claves y recomendaciones para acertar en este tipo de viviendas.

La importancia del entorno y los materiales locales “El primer paso a la hora de decorar una casa de campo es entender dónde está ubicada”, explicó el interiorista Lorenzo Castillo. “No es lo mismo un caserío en el País Vasco, un cortijo en Andalucía o un pazo en Galicia”, señaló insistiendo en que cada vivienda debe respetar su identidad geográfica. Por ello, destacó la relevancia de emplear materiales locales que dialoguen con el entorno. Marta Riopérez, por su parte, subrayó la necesidad de escoger elementos duraderos: “Hay que elegir cosas que envejezcan bien. Las piezas que envejecen con dignidad aportan belleza con el paso del tiempo”. Castillo añadió que esa transformación natural —la llamada pátina— es uno de los mayores atractivos de las casas de campo. Los expertos recordaron que una casa de campo suele concebirse como un lugar para compartir con amigos y familiares. Resaltaron la importancia de diseñar zonas de ocio y espacios de comedor amplios y acogedores, preferiblemente utilizando maderas antiguas o recicladas, que aportan calidez y carácter. Asimismo, recomendaron incorporar tapicerías con motivos vegetales para reforzar la conexión con la naturaleza y crear un ambiente de confort y bienestar.

¿Qué colores son los más acertados para una habitación infantil? En la segunda parte del programa, los aspirantes se enfrentaron a un desafío completamente distinto: la decoración de habitaciones infantiles. Un ámbito en el que la estética debe equilibrarse con la funcionalidad y con la seguridad. Consultado sobre los colores más adecuados, Lorenzo Castillo explicó que más que pensar en colores concretos, conviene optar por tonalidades versátiles: “Esos tonos que no sabes si son azul, gris o verde funcionan para cualquier niño y para cualquier edad”. Además, recomendó elegir un tema central para el dormitorio —viajes, disfraces, animales…—, ya que ayuda a mantener el espacio ordenado y coherente. “Lo importante es no mezclar temas distintos”, puntualizó el interiorista. 01.26 min Decoración en habitaciones infantiles Los especialistas insistieron en que una habitación infantil debe dividirse en zonas claras: estudio, juego y descanso. Asimismo, recalcaron la importancia de evitar riesgos: nada de aristas expuestas, cuerdas largas en las cortinas o muebles colocados debajo de las ventanas. Castillo y Riopérez mencionaron también la influencia de la filosofía Montessori, que adapta el espacio a la altura y capacidades del niño para fomentar su autonomía y desarrollo. En este sentido, resulta fundamental contar con un buen sistema de almacenaje, con juguetes y libros siempre al alcance de los más pequeños.