Los jueces de DecoMasters detallan las claves para diseñar espacios comerciales y residencias de estudiantes

En el séptimo programa de DecoMasters, los jueces Marta Riopérez y Lorenzo Castillo vuelven a reservar un momento para compartir sus claves de diseño con los concursantes. En esta ocasión, la masterclass se centra en dos tipologías muy distintas de espacios: por un lado, un centro de belleza y una barbería; por otro, una residencia de estudiantes que deberán transformar en la segunda parte del reto.

Barbería y centro de belleza: diseño, identidad y funcionalidad Para abordar la primera prueba, desarrollada en dos negocios reales, los jueces insisten en que la estética es solo el punto de partida. Lorenzo Castillo recuerda que “lo más importante en una barbería o salón de belleza no solo es la estética, que desde luego importa. Hay que tener en cuenta la durabilidad de los materiales y su mantenimiento”. Un espacio bello, pero difícil de conservar, puede convertirse en un problema para profesionales que trabajan con alto tránsito de clientes. Por su parte, Marta Riopérez subraya la necesidad de una distribución eficiente: “Tenemos que optimizar cada una de las zonas teniendo en cuenta las funciones que van a realizarse en cada una de ellas”, señala. Para los negocios que lo requieran, añade, un expositor de productos puede ser una pieza clave. Castillo coincide y aporta un toque personal: “Es importantísimo. Yo, cuando voy a mi barbería, me llevo todo tipo de productos para la piel”, comenta entre risas, destacando el valor comercial de estos rincones. Ambos recuerdan que, más allá de la funcionalidad, el espacio debe transmitir la esencia del negocio. “También debe incluir algo que refleje tu identidad y lo diferencie del resto de comercios que hay en la zona”, recalca Marta. Un elemento distintivo puede marcar la diferencia entre un local más y un espacio memorable.

Residencia de estudiantes: calidez, resistencia y mucha luz La segunda parte del programa traslada a los concursantes a una residencia de estudiantes, un tipo de espacio con necesidades específicas que los jueces detallan durante la masterclass. Para Lorenzo, la clave está en la neutralidad: “Deben ser espacios que no tengan estilos claramente definidos para que puedan gustar a los diferentes estudiantes que pasen por allí cada año. Colores neutros, tranquilos, acogedores y cálidos, que les permitan sentirse como en casa”. La rotación constante de usuarios también marca el enfoque del diseño. Marta recalca que estos espacios “deben estar equipados con materiales resistentes y de fácil mantenimiento”. Además, recuerda la importancia del almacenamiento: “Los estudiantes pasan gran parte del tiempo en su habitación y necesitan guardar allí todas sus pertenencias, además de todo lo que compran en la ciudad nueva en la que están”. 01.57 min Residencia de estudiantes: calidez, resistencia y mucha luz Finalmente, Castillo pone el acento en la iluminación, uno de los elementos más valorados en interiores contemporáneos. “Es muy importante para dar calidez al cuarto y también para definir cada zona: la de dormir, la de estudio y la de vestirse”, explica. Una luz bien pensada puede convertir un dormitorio estándar en un espacio versátil y confortable.